Le Brésilien Lula a déclaré avoir parlé à Poutine de la guerre, mais a décliné l’invitation au forum économique

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré vendredi qu’il avait eu un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine et a réaffirmé sa volonté d’établir des pourparlers de paix avec les deux parties à la guerre en Ukraine.

Le refus est intervenu quelques jours seulement après une prise de bec entre Lula et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet du G7 au Japon, où une rencontre prévue entre les deux hommes a échoué.

Lula a tweeté qu’il avait également remercié Poutine pour une invitation à assister à un forum économique à Saint-Pétersbourg, mais qu’il avait dû la décliner car il « ne peut pas se rendre en Russie pour le moment ».

« J’ai réitéré la volonté du Brésil, ainsi que de l’Inde, de l’Indonésie et de la Chine, de parler aux deux parties au conflit dans la poursuite de la paix », a ajouté le dirigeant de gauche.

Lula s’est présenté comme un courtier de la paix pour mettre fin à la guerre, qui a commencé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Sa proposition, basée sur la tradition brésilienne de non-intervention et de neutralité, appelle un groupe de nations non impliquées dans la guerre à engager à la fois la Russie et l’Ukraine dans des pourparlers.

Après l’échec de leur proposition de rencontre au Japon, Lula s’est d’abord dit « contrarié » avant d’affirmer qu’il ne voyait pas l’intérêt de rencontrer Zelensky, affirmant que ni lui ni Poutine ne semblaient vouloir la paix.

« Pour l’instant, ils sont tous les deux convaincus qu’ils vont gagner la guerre », a-t-il déclaré.

L’année dernière, Lula a été critiqué pour avoir affirmé que Zelensky était « aussi responsable » de la guerre que Poutine.

Reportage supplémentaire de l’AFP