Le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté serment en tant que président

« Peut-être que nous n’aurons pas 300 000 personnes demain comme alors ; ce sont des temps différents et plus conflictuels. Mais je savais que je ne serais pas heureux devant une télévision », a déclaré Albuquerque, 23 ans, samedi.

Lula a déclaré que ses priorités étaient de lutter contre la pauvreté et d’investir dans l’éducation et la santé. Il a également déclaré qu’il mettrait un terme à la déforestation illégale de l’Amazonie. Il a cherché le soutien des modérés politiques pour former un large front et vaincre Bolsonaro, puis a fait appel à certains d’entre eux pour servir dans son cabinet.

Compte tenu des failles politiques du pays, cependant, il est très peu probable que Lula retrouve jamais la popularité dont il jouissait autrefois, ou même voit son taux d’approbation dépasser 50%, a déclaré Mauricio Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro.

Le président élu brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de sa cérémonie de certification des élections à la Cour suprême électorale de Brasilia le 12 décembre. Le crédit:PA

En outre, a déclaré Santoro, la crédibilité de Lula et de son Parti des travailleurs a été assaillie par une enquête tentaculaire sur la corruption. Des responsables du parti ont été emprisonnés, dont Lula, jusqu’à ce que ses condamnations soient annulées pour des raisons de procédure. La Cour suprême a alors statué que le juge présidant l’affaire s’était entendu avec les procureurs pour obtenir une condamnation.

Lula et ses partisans ont affirmé qu’il avait été victime d’un chemin de fer. D’autres étaient prêts à regarder au-delà d’éventuelles malversations comme un moyen de renverser Bolsonaro et de rassembler la nation.