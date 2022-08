Le Brésilien Lucas Paqueta est un partant infaillible de la Coupe du monde. Les fans de West Ham devraient être ravis.

Lucas Paqueta renforcera une équipe de West Ham en difficulté. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Il est bien connu que le premier Brésilien dans l’élite du football anglais a été Mirandinha, l’attaquant qui a rejoint Newcastle United en 1987. Ce qui est moins connu, c’est qu’un Brésilien beaucoup plus en vue est arrivé presque sept ans plus tôt.

L’ailier ou milieu de terrain offensif Paulo Cesar – souvent appelé Paulo Cesar Caju – a failli rejoindre Fulham en 1980. Paulo Cesar faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde de 1970 et un membre clé de l’équipe quatre ans plus tard. Il aurait été un atout fascinant pour le jeu anglais mais – un choix qu’il repense avec regret – il a fini par refuser l’offre en raison du montant de l’impôt qu’il devrait payer.

Cependant, il passa quelque temps à Londres. Il est allé à quelques matchs et a été agréablement surpris par ce qu’il a vu. Il adorait regarder Liam Brady à Arsenal – le merveilleux pied gauche lui rappelait Gerson, le maestro du milieu de terrain brésilien de la Coupe du monde 1970. Et à West Ham United, il a été enchanté par la classe de milieu de terrain de Trevor Brooking.

Plus de quatre décennies plus tard, les Hammers ont annoncé qu’ils avaient acquis, pour un montant record, un milieu de terrain offensif aux qualités qui ne manqueront pas d’être appréciées par ceux qui ont grandi avec Trevor Brooking – et il vient, via Lyon, du pays d’origine de Paulo Cesar Caju.

Lucas Paqueta pourrait être relativement inconnu de nombreux fans de Premier League. Mais il existe un moyen simple de les faire s’asseoir et de les remarquer. De nombreux pouces de colonne ont été consacrés aux talents brésiliens qui se sont déplacés vers la Premier League ou qui ont échangé des clubs en son sein. Il y a des joueurs comme Gabriel Jesus (Arsenal de Manchester City) et Richarlison (Tottenham Hotspur d’Everton). Ni l’un ni l’autre ne sont assurés d’une place dans la formation de départ du Brésil. Manchester United a fait des offres importantes à l’Ajax Amsterdam pour le transfert d’Antony, qui remplace l’équipe nationale.

Lucas Paqueta, quant à lui, est premier choix sous le maillot jaune. Après s’être frayé un chemin dans l’équipe lors de la Copa America de l’année dernière, il a commencé dix des 11 éliminatoires de la Coupe du monde suivantes, manquant un match en raison d’une suspension. Alors que d’autres se bousculent pour essayer de s’assurer une place dans l’avion pour le Qatar, Paqueta ressemble à un verrou.

Non pas qu’il fasse beaucoup de brouillage de toute façon. Il y a un air d’élégance tranquille en lui et une vraie classe dans son pied gauche. S’il n’y a pas de rythme express dans ses mouvements, c’est un joueur capable de penser et d’exécuter à toute vitesse.

L’une des meilleures choses à propos du Brésil au cours des 18 derniers mois a été le partenariat et la compréhension qui se sont développés entre Paqueta et Neymar – et même si Neymar n’est peut-être pas du goût de tout le monde, la star du Paris Saint-Germain est sans aucun doute un footballeur magnifiquement talentueux qui voit les choses rapidement.

Il n’est pas toujours facile de jouer avec des stars de ce calibre – Pelé était notoirement difficile – car il faut un esprit vif et une excellence technique pour suivre le rythme. Lucas Paqueta peut le faire. Beaucoup ne le peuvent pas. Il est également extrêmement polyvalent. Par nature, il est un milieu de terrain offensif. Mais il a également figuré comme un faux n ° 9, et lorsque le Brésil a choisi de ne pas aligner deux hommes larges, il peut fonctionner comme un ailier retiré, cherchant à intervenir.

Lucas Paqueta a trouvé un rythme avec Neymar qui guidera le Brésil à la Coupe du monde. CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

Et il peut également occuper un poste de milieu de terrain plus profond. Dans les premières années de sa carrière avec Flamengo, il a acquis une solide base de polyvalence, car il s’inscrivait partout où il y avait un besoin. Il y a eu des matches pour le Brésil où il a joué à trois positions différentes au cours du même match, et les a tous bien réussis.

Alors pourquoi n’est-il pas une star mondiale ? Peut-être parce qu’en plus de l’aspect technique, tactique et physique, il y a aussi l’aspect mental à prendre en compte. “Paqueta” est un surnom, dérivé de l’endroit où il est né – une île pittoresque dans la baie à l’extérieur de Rio de Janeiro, où il n’y a pas de voitures. On pourrait s’attendre à ce qu’un tel emplacement favorise une approche calme de la vie.

Mais il y a eu une pétulance à Paqueta qui pourrait bien l’avoir retenu. L’entraîneur du Brésil, Tite, est un grand admirateur. Mais il est également conscient qu’il y a des moments dans le jeu où son joueur peut s’emballer et perdre sa concentration après une décision d’arbitrage ou une prise de bec avec un adversaire. Il était peut-être trop jeune pour rejoindre l’AC Milan début 2019. Il est arrivé à 21 ans, et c’est peut-être arrivé trop tôt. Aujourd’hui, il fête ses 25 ans. L’âge n’est plus une telle excuse et il a un solide travail avec Lyon derrière lui.

Certes, le patron des Hammers, David Moyes, n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti de Felipe Anderson, un autre milieu de terrain offensif brésilien. Mais Paqueta apporte plus d’options – et avec la Coupe du monde à quelques mois seulement, il a une puissante incitation à se lancer. Il peut s’attendre à un accueil chaleureux dans l’East End. Son nouveau club a la réputation d’aimer ce type de talent créatif. Et peut-être que l’île de Paqueta devrait se préparer à un afflux d’amateurs de vacances curieux de West Ham.