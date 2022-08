Le Brésilien Lodi rejoint Nottingham Forest en prêt de l’Atletico

Madrid (AFP) – Nottingham Forest a signé lundi sa 18e signature du mercato avec l’arrivée de l’arrière gauche brésilien Renan Lodi en prêt d’une saison de l’Atletico Madrid, ont annoncé les deux clubs.

Le joueur de 24 ans a également signé un nouveau contrat avec l’Atletico qui durera jusqu’en 2026.

Lodi a déménagé dans le club de Premier League nouvellement promu à la recherche de plus de temps de jeu, avec un œil sur une place dans l’équipe brésilienne pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

“J’aimerais écrire mon nom dans l’histoire du club”, a-t-il déclaré au site Internet de Forest.

«Je veux que Nottingham reste dans la première division, la Premier League. C’est un club massif et ambitieux.

“Mon objectif principal est également d’aller à la Coupe du monde, en représentant Nottingham Forest avec l’équipe nationale brésilienne et sur la scène mondiale. Ce club a montré une confiance totale en moi et je veux aussi leur rendre quelque chose.

Lodi, qui a fait 15 apparitions internationales, n’a pas encore joué pour l’Atletico cette saison.

Il a remporté le titre de la Liga 2020-21 avec les hommes de Diego Simeone et a marqué le but de la victoire contre Manchester United lors des 16 derniers matchs de la Ligue des champions plus tôt cette année.

Forest occupe la 14e place du premier tableau de la Premier League avec quatre points lors de ses quatre premiers matches.