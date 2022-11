Le Brésilien Jair Bolsonaro ne cède pas, mais signale une coopération avec le transfert de pouvoir dans un discours

CNN

—



Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré mardi qu’il “continuerait à remplir tous les commandements de notre constitution” dans un bref discours au palais présidentiel de Brasilia, après des jours de silence après sa défaite électorale face à l’ancien dirigeant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Il n’a pas explicitement reconnu sa défaite, bien que l’événement ait semblé signaler son intention de coopérer au transfert de pouvoir.

Montant sur le podium après le président, le chef de cabinet Ciro Nogueira a déclaré qu’il travaillerait avec le nouveau gouvernement et attend que l’équipe de transition de Lula da Silva commence la passation de pouvoir.

“Le président Jair Messias Bolsonaro m’a autorisé, le moment venu, sur la base de la loi, à lancer le processus de transition”, a déclaré Nogueira.

Notamment, la brève allocution de Bolsonaro n’a pas contesté le résultat du vote. Au lieu de cela, il a remercié ceux qui ont voté pour lui et a dénoncé les critiques. “J’ai toujours été qualifié d’antidémocratique et, contrairement à mes accusateurs, j’ai toujours joué dans les quatre lignes de la constitution”, a-t-il déclaré.

Il n’a pas félicité Lula da Silva, qui l’a emporté avec 50,9 % des voix, tandis que Bolsonaro a obtenu 49,1 %.

Le président élu a reçu le plus de voix de l’histoire du Brésil – plus de 60 millions de voix, battant son propre record de 2006 de près de deux millions de voix, selon le décompte final de l’autorité électorale.

Le silence initial de Bolsonaro avait contribué à faire craindre qu’il ne coopère pas au transfert de pouvoir, après avoir fait des allégations infondées avant le vote sur la fraude électorale.

Alors que son discours de mardi était court, les experts ont spéculé sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de concéder ou de contester explicitement le résultat des élections.

“Bolsonaro veut entretenir cette illusion qu’il a été lésé, et c’est pourquoi il a perdu. Il veut montrer sa force et dans la culture de ce mouvement, admettre que vous avez perdu, c’est faire preuve de faiblesse », a déclaré Brian Winter, rédacteur en chef d’Americas Quarterly, à CNN.

“En disant qu’il va respecter la Constitution et en décourageant la violence lors de certaines des manifestations qui ont eu lieu, je pense que (Bolsonaro) ouvre essentiellement la voie maintenant à une transition relativement normale”, a déclaré Winter.

Bruna Santos, conseillère principale au Centre brésilien du Wilson Institute, a déclaré que Bolsonaro pensait probablement à l’avenir à long terme de son mouvement.

“Le bolsonarismo est une force d’opposition forte et s’est encore renforcé après cette élection malgré la défaite de Bolsonaro”, a-t-elle déclaré.

Lors des dernières élections législatives, le Parti libéral de Bolsonaro a augmenté ses représentants à la chambre basse de 76 à 99, tandis qu’au Sénat, il a doublé de sept membres à 14. Bien que le Parti des travailleurs de Lula da Silva ait également augmenté sa représentation dans les deux chambres, les conservateurs- les politiciens penchés domineront globalement la prochaine législature.

Les législateurs brésiliens et certains alliés de Bolsonaro ont déjà reconnu la victoire de Lula da Silva. Le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, a publiquement félicité Lula da Silva et ses partisans, tout comme le président de la Chambre des députés, Arthur Lira, un proche allié de Bolsonaro.

Certains groupes pro-Bolsonaro Telegram semblaient encouragés par le discours de Bolsonaro, qui décrivait les manifestations en cours comme « le résultat de l’indignation et d’un sentiment d’injustice face à la manière dont le processus électoral s’est déroulé ».

CNN a vu des messages de partisans louant Bolsonaro pour ne pas avoir accepté la défaite et des manifestations d’éclairage vert.

« Il n’a pas reconnu la défaite ! Il n’a pas salué son adversaire ! Il a réaffirmé son respect pour la Constitution ! Sortons dans la rue, plus que jamais, sûrs et certains !” un utilisateur a écrit.

Les manifestants ont semé la pagaille sur les autoroutes du pays depuis dimanche. La police brésilienne des autoroutes a déclaré mardi matin que des manifestants avaient bloqué des routes en 267 points à travers le pays.

L’agence de police routière elle-même a fait l’objet de critiques au Brésil pour sa réponse, après que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux brésiliens semblaient montrer des agents disant aux manifestants qu’ils ne perturberaient pas ou n’arrêteraient pas leurs manifestations.

Lors d’une conférence de presse mardi matin, le directeur exécutif de la police routière, Marco Antonio de Barros, a défendu les actions de son agence, affirmant que le dégagement des routes était une “opération complexe”.

“Des groupes allant jusqu’à 500 manifestants, avec des enfants sur leurs genoux, des personnes âgées y participent. Le PRF a donc dû agir avec beaucoup de prudence », a-t-il déclaré, en utilisant un acronyme pour l’agence des autoroutes.

L’inspecteur général de la police des autoroutes, Wendel Matos, a ajouté que l’institution ne soutenait pas les manifestations ou la fermeture des autoroutes fédérales, et que toute violation potentielle du protocole faisait l’objet d’une enquête. « Parfois, deux ou trois officiers parlent ou agissent d’une manière incompatible avec nos ordres. Nous enquêtons pour savoir s’il y a eu une faute de la part de ces officiers », a déclaré Matos.

Après le discours de Bolsonaro, la Cour suprême fédérale du Brésil a dit qu’il était important de souligner « le discours du président de la République en garantissant le droit d’aller et venir par rapport aux blocages et, en déterminant le début de la transition, en reconnaissant le résultat des élections ».

Le président élu Lula da Silva n’a pas commenté les manifestations, bien qu’il ait exprimé sa déception dimanche soir face à l’échec initial de Bolsonaro à concéder.

Le chef du Parti des travailleurs de Lula da Silva, Gleisi Hoffman, a déclaré mardi que le parti était convaincu que les manifestations n’interféreraient pas avec l’éventuel transfert de pouvoir. « Nous faisons confiance aux institutions brésiliennes », a-t-elle déclaré.