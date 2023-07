Le Brésilien Jair Bolsonaro interdit de se présenter aux élections jusqu’en 2030

SAO PAULO (AP) – Un panel de juges a voté vendredi pour interdire à l’ancien président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro de se présenter à nouveau aux élections après avoir conclu qu’il avait abusé de son pouvoir et jeté des doutes infondés sur le système de vote électronique du pays.

La décision interdit à Bolsonaro de se présenter jusqu’en 2030, bouleversant l’avenir politique de l’homme de 68 ans et lui effaçant probablement toute chance de reprendre le pouvoir.

Cinq juges de la plus haute cour électorale du pays ont convenu que Bolsonaro avait utilisé les canaux de communication du gouvernement pour promouvoir sa campagne et semé la méfiance à l’égard du vote. Deux juges ont voté contre la décision.

« Cette décision mettra fin aux chances de Bolsonaro d’être à nouveau président, et il le sait », a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo. « Après cela, il essaiera de ne pas aller en prison, d’élire certains de ses alliés pour conserver son capital politique, mais il est très peu probable qu’il revienne un jour à la présidence. »

L’affaire s’est concentrée sur une réunion du 18 juillet 2022 au cours de laquelle Bolsonaro a utilisé des membres du personnel du gouvernement, la chaîne de télévision publique et le palais présidentiel de Brasilia pour dire aux ambassadeurs étrangers que le système de vote électronique du pays était truqué.

Lors de son vote décisif qui a formé une majorité, la juge Carmen Lucia – qui est également juge à la Cour suprême – a déclaré que « les faits sont incontestables ».

« La rencontre a bien eu lieu. Il a été convoqué par le président de l’époque. Son contenu est disponible. Cela a été examiné par tout le monde et personne n’a jamais nié que cela s’était produit », a-t-elle déclaré.

Alexandre de Moraes, également juge à la Cour suprême, a déclaré que la décision représente le rejet du « populisme renaissant des flammes d’un discours haineux et antidémocratique qui promeut une désinformation odieuse ».

S’adressant aux journalistes du Minas Gerais, Bolsonaro a déploré que le procès ait été injuste et politiquement motivé.

« Nous allons parler avec les avocats. La vie continue », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quelle serait sa prochaine étape. Il a qualifié la décision d’attaque contre la démocratie brésilienne. « C’est un moment assez difficile. »

Melo a déclaré qu’il était « très peu probable » que la décision soit annulée. Il exclut Bolsonaro des élections municipales de 2024 et 2028 ainsi que des élections générales de 2026. L’ancien président fait également face à d’autres problèmes juridiques, notamment des enquêtes criminelles. De futures condamnations pénales pourraient prolonger son interdiction de plusieurs années et l’exposer à une peine d’emprisonnement.

L’ancien président Fernando Collor de Mello et l’actuel président Luiz Inácio Lula da Silva ont été déclarés inéligibles dans le passé, mais le cas de Bolsonaro marque la première fois qu’un président est suspendu pour des violations électorales plutôt que pour une infraction pénale. La loi brésilienne interdit aux candidats condamnés à des peines criminelles de se présenter aux élections.

L’éligibilité de Lula a été rétablie par la plus haute cour du Brésil à la suite de décisions rendues par le juge de l’époque et maintenant le sénateur Sergio Moro était partial lorsqu’il a condamné le dirigeant de gauche à près de 10 ans de prison pour corruption et blanchiment d’argent.

Maria Maris, une ingénieure de 58 ans à Rio de Janeiro, a célébré la décision, mais a déclaré qu’elle soupçonnait qu’elle était peut-être politiquement motivée.

« Ma crainte est que Bolsonaro fasse appel et se présente à la prochaine élection présidentielle, même s’il a été rendu inéligible aujourd’hui », a déclaré Maris.

Bolsonaro occupe un rôle de direction cérémoniel au sein de son parti libéral et a parcouru le Brésil pour critiquer Lula, qui a remporté les élections d’octobre dernier avec la marge la plus étroite depuis plus de trois décennies.

Des milliers de partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux le 8 janvier – une semaine après l’arrivée au pouvoir de Lula – dans le but d’évincer le gauchiste du pouvoir. L’emprisonnement rapide et la poursuite de centaines de ceux qui ont participé ont eu un effet dissuasif sur leur rejet des résultats de l’élection. La police fédérale enquête sur le rôle de Bolsonaro dans l’incitation au soulèvement ; il a nié tout acte répréhensible.

La présidente du Parti des travailleurs de Lula, Gleisi Hoffmann, a déclaré sur ses réseaux sociaux que l’inéligibilité de Bolsonaro offre un moment propice à l’apprentissage.

« L’extrême droite doit savoir que la lutte politique se déroule dans le cadre du processus démocratique, et non avec la violence et la menace d’un coup d’État », a-t-elle déclaré. Bolsonaro « sera hors jeu parce qu’il ne respecte pas les règles. Non seulement lui, mais toute sa bande de putschistes doit suivre le même chemin.

Le procès a redynamisé la base de Bolsonaro en ligne, ses partisans affirmant qu’il est victime d’un système judiciaire injuste et comparant son sort à celui de l’ancien président américain Donald Trump, selon Marie Santini, coordinatrice de NetLab, un groupe de recherche de l’Université fédérale de Rio de Janeiro qui surveille les réseaux sociaux.

Cependant, cet engagement est dérisoire par rapport aux niveaux observés avant les élections polarisantes de l’année dernière.

L’expression de Katia Caminha, une retraitée de 67 ans du quartier de Copacabana à Rio de Janeiro, s’est effondrée en apprenant la nouvelle qu’une majorité de juges avaient voté contre Bolsonaro. Elle a déclaré à l’Associated Press qu’elle pensait que tout le procès avait été un « spectacle de clown ».

« Tout ce qui a à voir avec le tribunal électoral est biaisé et contre » Bolsonaro. « C’est une terrible nouvelle pour le Brésil », a déclaré Caminha.

Cette semaine, ses partisans ont montré leur soutien continu avec des contributions pour l’aider à payer 1,1 million de reais (environ 230 000 dollars) d’amendes infligées par le gouvernement de l’État de Sao Paulo pour les violations répétées des protocoles de santé par Bolsonaro pendant la pandémie de COVID-19.

Alors que Bolsonaro vise à être le faiseur de rois de la droite et que son approbation aura un poids considérable, sa décision de décamper en Floride pendant plusieurs mois au début du mandat de Lula l’a affaibli, a déclaré Thomas Traumann, analyste politique. Cela se reflète dans l’indignation limitée de la droite sur les réseaux sociaux tout au long du procès d’éligibilité, et aucun signe de protestation.

« Il n’y aura pas de mouvement de masse, car il a diminué de taille. Le fait qu’il soit allé en Floride et qu’il n’ait pas dirigé l’opposition l’a fait diminuer en taille », a déclaré Traumann. « Le chef de l’opposition n’est clairement pas Bolsonaro. »

Alors que le procès touchait à sa fin, un trompettiste se tenant devant le tribunal électoral a joué la chanson qui a fait sensation lors de la course présidentielle de l’année dernière : « Il est temps pour Jair de s’en aller ».

Jeantet a rapporté de Rio. La rédactrice d’Associated Press, Carla Bridi, a contribué à ce rapport.

Mauricio Savarese et Diane Jeantet, The Associated Press