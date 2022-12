Le Brésilien Great Pele reçoit des soins de qualité pour ses dysfonctionnements cardiaques et rénaux liés au cancer

La santé de la légende du football brésilien Pelé se serait récemment détériorée alors qu’il luttait contre le cancer. Les médecins ont annoncé que l’état de santé de Pelé s’était détérioré pendant son séjour à l’hôpital.

Pelé est hospitalisé depuis plus de trois semaines. L’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, dans un communiqué, a annoncé que le cancer de Pelé avait progressé et que l’ancien footballeur vainqueur de la Coupe du monde serait désormais sous soins intensifs. Et en conséquence, Pelé serait obligé de passer Noël à l’hôpital avec ses proches.

La fille de Pelé, Kely Nascimento, a récemment partagé une mise à jour sur son père sur Instagram.

« C’est parti, dans le combat et dans la foi. Une nuit de plus ensemble”, lit-on dans la légende de la publication sur les réseaux sociaux de la fille de Pelé.

Il est entendu que Pelé subit une chimiothérapie depuis septembre 2021, après l’ablation de sa tumeur au côlon. Le légendaire footballeur brésilien est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, ayant remporté la Coupe du Monde de la FIFA à trois reprises.

Pelé a fait ses débuts internationaux à l’âge de 16 ans en 1957 contre l’Argentine lors d’une défaite 1-2 au Maracanã. Il a montré son génie sur le terrain, inscrivant son premier but à ses débuts pour devenir le plus jeune buteur de l’équipe nationale brésilienne à l’âge de 16 ans.

À 17 ans, il est également devenu le plus jeune joueur à avoir jamais participé à une Coupe du monde en 1958. Pelé a réussi un triplé contre la France en demi-finale et en a enregistré deux autres en finale du tournoi contre la Suède. Au total, Pelé a marqué six buts dans l’événement pour guider le Brésil vers son tout premier titre de Coupe du monde.

Il faisait partie intégrante de l’équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde en 1962 et 1970.

Pelé avait terminé sa carrière en Coupe du monde avec 12 buts à son actif après avoir disputé 14 matches.

Pelé a annoncé sa retraite en 1974. Mais un an plus tard, il a décidé de signer un contrat de trois ans avec le New York Cosmos.

Pelé a également été ministre des Sports au Brésil de 1995 à 1998.

