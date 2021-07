Le Brésilien Dani Alves vise la gloire olympique et le 44e titre, en route vers un dernier coup de Coupe du monde

Faisant partie du trio de joueurs seniors de l’équipe du Brésil au tournoi olympique de football masculin aux Jeux de Tokyo en 2020, Dani Alves est à trois victoires de son 44e titre en carrière. Dépassez l’Egypte samedi, la Corée du Sud ou le Mexique mardi, puis remportez la finale de samedi au stade de Yokohama, et l’arrière droit de 38 ans aura une médaille d’or olympique à ajouter à sa collection.

La plupart de ces titres, bien sûr, sont venus dans un sort magique de huit ans avec Barcelone. Certains sont venus plus tôt avec Séville, quelques autres plus tard avec la Juventus et le Paris Saint-Germain. Mais quelle que soit la manière dont vous comptez les trophées, il n’est pas encore terminé.

Certains pourraient penser qu’après son retour au Brésil en 2019, sa carrière tire à sa fin et que ce tournoi olympique est une aventure exotique au bout du fil. Mais ce n’est certainement pas la façon dont il le voit.

Il y a du travail à faire à Sao Paulo. Alves les a aidés à briser une longue sécheresse en remportant leur championnat d’État local plus tôt cette année. Juste après les Jeux olympiques, viennent les quarts de finale de la Copa Libertadores, avec Sao Paulo contre ses rivaux locaux et les champions en titre Palmeiras.

Et pourtant, nous ne faisons que commencer. Car le grand titre, celui qu’il veut le plus, c’est la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lorsque le Brésil a remporté la Copa America 2019 à domicile, Daniel Alves a été choisi comme joueur du tournoi. Les blessures ont restreint ses apparitions internationales depuis lors. Mais il a toujours le droit d’être considéré comme le premier choix du Brésil à l’arrière droit.

Il y a un manque surprenant de force dans la position en ce moment. Le premier choix récent a été Danilo de la Juventus – stable, mais pas exceptionnel. Son remplaçant lors de la récente Copa America était Emerson Royal, dont le profil va sûrement augmenter maintenant qu’il est à Barcelone.

Mais Alves est à la chasse. Et bien qu’il ait tant de titres à son actif, la Coupe du monde est une affaire inachevée. Il a raté de peu la Coupe du monde 2006 en Allemagne, derrière Cafu et Maicon dans l’ordre hiérarchique. Ses débuts internationaux ont eu lieu peu de temps après le tournoi et ont commencé à se disputer le poste avec Maicon que, à la grande occasion, Alves avait tendance à perdre.

En Afrique du Sud en 2010, Maicon était le premier choix incontesté. Alves s’est battu avec Elano pour une place au milieu de terrain, commençant la compétition sur le banc mais au cours du tournoi en forçant son chemin – mais pas dans sa position préférée.

Alves a commencé l’édition 2014 au Brésil à l’arrière droit mais a perdu sa place face à Maicon pour les étapes décisives – ce qui, en fin de compte, n’était peut-être pas une mauvaise chose. Russie 2018 semblait être son moment. Il aurait probablement été capitaine de l’équipe. Mais il s’est blessé en jouant pour le PSG en finale de Coupe de France et a été contraint de quitter le tournoi.

Une médaille d’or olympique est à la portée de Dani Alves, mais un titre en Coupe du monde s’avérerait plus doux. Pablo Morano/Agence BSR/Getty Images

Et donc, bizarrement, un joueur avec 118 sélections internationales n’a jamais vraiment eu de Coupe du monde à lui. Le Qatar est la dernière chance. C’est faisable en raison de la façon dont l’entraîneur senior Tite organise son équipe. La défaite face à la Belgique en quarts de finale 2018 l’a rendu réticent à attaquer les arrières latéraux. Il voulait maintenant, a-t-il dit, des arrières latéraux dans le moule de Manchester City plutôt que dans celui de Liverpool. Il voulait dire par là qu’il ne cherchait pas d’ailiers auxiliaires. Il voulait que ses arrières latéraux puissent construire le jeu en profondeur et apparaissent parfois plus en avant comme un élément de surprise.

Cela a par la suite été assoupli. L’arrière gauche Renan Lodi a été autorisé à aller de l’avant, l’arrière droit devant être plus conservateur. Cela convient à Alves à ce stade de sa carrière. Il n’a plus les jambes et les poumons pour le flux et reflux constant de haut en bas des flancs. Bien mieux pour lui de s’asseoir profondément, d’utiliser son cerveau et sa capacité de footballeur pour mettre les mouvements en mouvement et, de temps en temps, couper à l’intérieur en diagonale vers le but adverse.

Il est donc peut-être surprenant que l’équipe olympique du Brésil ne l’utilise pas de cette façon. L’arrière gauche Guilherme Arana fait le va-et-vient sur son flanc, cherchant à fournir un barrage de centres. Et l’entraîneur Andre Jardine semble s’attendre à quelque chose de similaire de la part d’Alves. C’est la seule conclusion à tirer du fait que Jardine persiste avec les pieds gauches en position d’aile droite – soit Antony d’Ajax ou Malcom du Zenit St Petersburg. Les deux sont plus susceptibles de couper sur leur pied le plus fort – ce qui signifie qu’Alves est le meilleur espoir d’un centre du pied droit de ce côté du terrain, et rend également plus difficile pour le dos complet de couper dans le champ, car cet espace est souvent occupé.

Cela pourrait marcher sur cette dernière semaine décisive du tournoi olympique. Mais la version 2021 – et 2022 – d’Alves ne peut pas être la même qui a si bien travaillé avec Lionel Messi à Barcelone. Si Alves doit jouer un rôle au Qatar, alors un ailier droitier devra garder le terrain large de son côté du terrain, permettant au vétéran arrière de s’asseoir profondément, d’examiner ses options et de faire ses choix.

Que la Coupe du monde soit le titre n°44, 45, 46 ou 47 pour Alves, c’est celui qui compte vraiment, celui de boucler une carrière fulgurante.