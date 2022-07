Le Brésilien Dani Alves va signer avec les Pumas UNAM de Liga MX

Les Pumas UNAM de la Liga MX sont sur le point de signer l’arrière droit brésilien Dani Alves.

L’arrivée d’Alves à Mexico fera de l’ancien défenseur de Barcelone l’ajout le plus en vue du mercato estival de la ligue.

“Dani Alves, nous vous attendons”, a taquiné Pumas sur l’arrivée d’Alves sur Twitter.

ESPN Mexique a rapporté jeudi que Pumas et Alves avaient convenu d’un contrat d’un an, avec une option pour une année supplémentaire. Récemment agent libre après avoir quitté Barcelone, l’international brésilien a fait allusion à un éventuel transfert au Mexique via publications sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine

Le joueur de 39 ans, qui est le joueur masculin le plus décoré du football grâce à son total étonnant de 44 titres, cherchera à faire revivre une équipe des Pumas qui n’a pas remporté de championnat depuis 2011. Parallèlement à ses illustres mandats avec le Brésil et Barcelone , il a également eu des séjours en club avec Séville, la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Alves cherche à rester l’image du Brésil avant la Coupe du monde 2022.

Traditionnellement considérés comme l’un des “Big Four” de la Liga MX, les Pumas ont été critiqués ces dernières saisons pour ne pas dépenser suffisamment pour de nouveaux joueurs et s’appuyer sur une liste peu profonde. Avec Alves dans l’équipe en tant que sixième et plus importante acquisition de l’été, la propriété du club semble faire plus d’efforts pour ajouter plus d’options à la configuration du manager Andres Lillini.

Alves pourrait également potentiellement affronter son ancienne équipe cet été lorsque les Pumas affronteront Barcelone lors du match annuel du Trophée Joan Gamper le 6 août. Le club de la Liga MX est intervenu en remplacement de l’AS Roma après son retrait du match d’exhibition.