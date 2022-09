Le Brésilien Bolsonaro s’est engagé dans une candidature difficile à la réélection avec le candidat de gauche Lula en tête des sondages

Alors que des brumes tourbillonnantes et une pluie légère arrivaient de l’Atlantique sur la ville portuaire de Santos, le président sortant assiégé Jair Bolsonaro, qui est enfermé dans une difficile candidature à la réélection avec l’icône de gauche Lula da Silva, a rugi dans une réception rockstar lors d’une convention bondée centre à la tête d’un cortège de deux douzaines de motos. Dans la politique brésilienne, tous les chemins mènent à Sao Paulo, un État de 45 millions d’habitants, qui constitue 22 % de l’électorat brésilien. L’énergie était palpable alors que des milliers de partisans du parti brandissant des drapeaux scandaient : « Mito ! Mito ! Mito ! (Légende).

Bolsonaro n’a pas tardé à se lancer dans son adversaire, le dirigeant syndical à la voix rocailleuse Lula, le qualifiant de “plus grand voleur de l’histoire du Brésil”, sous un tonnerre d’acclamations. Son fils Eduardo Bolsonaro, député fédéral de Sao Paulo, a travaillé la foule et posé pour des selfies avec des supporters ravis.

Lula da Silva a clôturé sa campagne plus tôt dans la semaine à Anhembi, Sao Paulo, avec un événement mettant en vedette un who’s who d’artistes et de musiciens brésiliens et une apparition vidéo du leader franc de Pink Floyd, Roger Waters, un admirateur de longue date de Lula. Lula s’est présenté comme un grand rassembleur et a blâmé Bolsonaro pour le climat de division de la nation, déclarant : “Le temps de la haine et de la guerre est révolu” tout en promettant “un temps de paix, de démocratie, d’unité, de prospérité, d’amour et d’espoir”.

Le favori, Lula, se retrouve dans une remarquable tour de montagnes russes politiques, d’un ex-président bien-aimé, à un parangon vilipendé de la corruption, à un détenu purgeant une peine de 12 ans, à une figure sympathique d’un politicien persécuté à tort en quête de rédemption, à un président favori.

C’est une tournure des événements sans précédent pour le Parti des travailleurs, qui a vu sa présidente, Dilma Rousseff, destituée sans ménagement par le Congrès brésilien en 2016, puis a perdu les élections de 2018 par une large marge.

L’analyste politique Cristian Derosa note que “La raison pour laquelle Lula est en tête dans les sondages reste un mystère. Le fait est que les mouvements anti-Parti des travailleurs avaient certaines spécificités. Dilma n’était pas Lula, et cela a rendu difficile la sortie de la gauche”. en vigueur pour sa défense. Deuxièmement, il y a eu une opération de négociation politique pour, disons, remettre la tête de Dilma au peuple afin de préserver l’ensemble du système. Avec cela, le mouvement anti-ouvrier a été temporairement satisfait et neutralisé… mais Michel Temer, le grand “majordome” de la république, était au pouvoir en tant que gardien de l’establishment.” Temer a été président du Brésil avant l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro.

C’est cet établissement qui exècre Bolsonaro et s’est désormais fédéré autour de Lula avec une efficacité et une discipline remarquables.

Pourtant, la tumultueuse élection présidentielle brésilienne est en proie à de grandes ironies : alors que le président sortant Jair Bolsonaro est régulièrement critiqué pour avoir injecté de la violence dans le débat politique, il a lui-même été victime d’un coup de couteau presque mortel pendant la campagne électorale en 2018. Alors que Lula dirige le accusant Bolsonaro de ne pas respecter les résultats d’une élection démocratique et d’embrasser la dictature militaire, c’est Lula lui-même qui a construit une politique étrangère en unissant un who’s who des dictatures militaires de gauche pour un pow-wow géopolitique annuel, sous les auspices du Sao Forum de Paulo.

Néanmoins, Bolsonaro n’est certainement pas irréprochable pour la position précaire dans laquelle il se trouve. Dire que Bolsonaro est mal perçu par les médias brésiliens et internationaux est un euphémisme. Il s’est délecté de son rôle de “Trump of the Tropics”, et il vit pour contrarier les médias, tout comme son homologue de l’hémisphère nord.

Tout comme Trump, Bolsonaro a éprouvé des difficultés à constituer le type de coalitions politiques nécessaires pour adopter des lois et gouverner. Le mouvement Bolsonaro est connu pour ses fréquentes luttes intestines et ses luttes de pouvoir.

Cependant, malgré la description fréquente par les médias internationaux du Brésil comme d’un État en faillite, le pays s’est raisonnablement bien comporté pendant la pandémie par rapport à ses pairs. Paulo Guedes, un économiste formé à l’Université de Chicago, a gardé une main ferme sur les rênes de l’économie.

Comme le note Daniel Raisbeck, analyste des politiques latino-américaines à l’Institut Cato, “le gouvernement de Bolsonaro a pris des mesures pour libérer l’économie hautement bureaucratisée du Brésil, parmi lesquelles la “loi sur la liberté économique” pour réduire l’interventionnisme, et d’autres mesures pour simplifier les opérations commerciales”, mais estime “qu’il a agi trop lentement pour privatiser Petrobras, la société pétrolière majoritairement détenue par l’État”.

Le premier tour aura lieu le 2 octobre, suivi d’un second tour le 30 octobre si aucun candidat ne remporte 50 %.

Bolsonaro est à la traîne dans les sondages, car le public brésilien semble avoir oublié ou ignoré la condamnation pour corruption de Lula, que la Cour suprême a annulée pour un détail technique. L’analyste politique Flavio Morgenstern soutient que “sans faire sortir Lula de prison, la chance de la gauche contre Bolsonaro serait nulle”.

Le camp de Bolsonaro estime que les sondages sont erronés, pointant vers des prédictions erronées lors des précédentes courses au Congrès, et suggère que les résultats seront beaucoup plus serrés que ne l’indiquent les sondages actuels. Goldman Sachs, dans un rapport pour ses clients la semaine dernière, a partagé un point de vue similaire, notant que les résultats réels pourraient diverger des sondages. Pourtant, le soutien de Lula a augmenté récemment, les cinq derniers sondages lui donnant des avances comprises entre 7% et 17%.

Nycollas Liberato, président du groupe libéral classique Brazil Students for Liberty, note : « Il est mal vu dans d’innombrables cercles sociaux d’être un partisan de Bolsonaro » et estime que « les électeurs embarrassés » (ceux qui hésitent à admettre leur soutien à Bolsonaro à un sondeur) peut créer une surprise le jour de l’élection.

Liberato a noté que “bien que de nombreux sondages montrent la possibilité que Lula gagne au premier tour, je dirais que la possibilité d’un second tour est de 70%”.