Le Brésilien Bolsonaro reste silencieux sur la défaite électorale face à Lula

Le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, n’a toujours pas reconnu la victoire du président élu Luiz Inacio Lula da Silva aux élections de cette année.

Bolsonaro, qui est généralement franc, dénonce depuis des mois une fraude dans le système électoral brésilien.

On craint que Bolsonaro ne tente une version brésilienne des émeutes du Capitole américain.

Le président d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro a maintenu un silence de plus en plus fort lundi après sa défaite électorale, ne reconnaissant pas sa perte face au vétéran de gauche Luiz Inacio Lula da Silva – qui fait face à une liste de choses à faire difficile.

Vingt-quatre heures après la clôture du scrutin lors du second tour profondément polarisant de dimanche, Bolsonaro n’avait toujours pas reconnu le résultat – faisant craindre qu’il ne tente de le contester, avec des résultats potentiellement turbulents pour le pays.

L’ancien président charismatique mais terni Lula a battu Bolsonaro par la marge la plus étroite de l’histoire moderne du Brésil – 50,9% contre 49,1% – pour revenir pour un troisième mandat sans précédent à la tête de la plus grande économie d’Amérique latine à partir du 1er janvier.

Après une sale campagne de division qui a divisé le pays de 215 millions d’habitants en deux, l’icône de gauche de 77 ans est maintenant confrontée à une longue liste de défis, notamment une économie en difficulté, la destruction rampante de la forêt amazonienne et une puissante et extrême droite en colère.

Mais d’abord, il y a le point d’interrogation géant sur la question de savoir si Bolsonaro acceptera la défaite.

Le président d’extrême droite n’a pas parlé publiquement ou sur ses comptes de médias sociaux bien-aimés depuis l’annonce du résultat, après des mois d’allégations de fraude dans le système électoral et de complot contre lui.

La période de transition a commencé sous tension alors que des camionneurs et des manifestants pro-Bolsonaro ont bloqué lundi des autoroutes dans au moins 11 États du pays, brûlant des pneus et garant des véhicules au milieu de la route pour interrompre la circulation.

Arborant le jaune et le vert du drapeau brésilien – que le président sortant a adopté comme sien -, les manifestants brandissaient des pancartes pro-Bolsonaro et entonnaient l’hymne national, avant d’être progressivement démantelés par les autorités dans certaines régions.

Lundi soir, le juge Alexander de Moraes de la Cour suprême a ordonné à la police de disperser immédiatement les blocages. Il agissait en réponse à une demande d’une fédération de transport qui se plaignait de perdre des clients.

Les marchés ont été volatils, mais ont globalement réagi favorablement à l’élection : après avoir légèrement fléchi, les actions ont augmenté de 1,3 % dans les échanges de l’après-midi à Sao Paulo, et le réal brésilien a gagné plus de 2 % par rapport au dollar.

Espoir pour la lutte contre le climat

Lula, qui a juré dans son discours de victoire de restaurer l’image endommagée du Brésil sur la scène internationale, a commencé par des appels téléphoniques avec le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, l’allemand Olaf Scholz, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et d’autres, ainsi qu’une rencontre avec le président argentin. Alberto Fernandez à Sao Paulo, ont déclaré des conseillers.

Biden et Lula “se sont engagés à continuer à travailler en partenariat pour relever les défis communs, notamment la lutte contre le changement climatique, la sauvegarde de la sécurité alimentaire, la promotion de l’inclusion et de la démocratie et la gestion des migrations régionales”, a déclaré la Maison Blanche.

Il y a eu entre-temps un silence radio de Bolsonaro, dont l’absence a déclenché des blagues en ligne.

Un mème qui est devenu viral plus tôt lundi présentait une photo d’un Bolsonaro à l’air vaguement désorienté, avec la légende : “Disparu : un homme âgé, très bavard, n’a pas donné de nouvelles depuis 12 heures”.

La Première Dame Michelle Bolsonaro a quant à elle démenti les rumeurs tourbillonnantes d’une crise conjugale post-électorale, après qu’elle et son mari auraient cessé de se suivre sur les réseaux sociaux.

Des journalistes de l’AFP ont déclaré que Bolsonaro avait quitté sa résidence officielle sans commentaire lundi matin pour les bureaux présidentiels, où il a été photographié marchant dans un couloir avec un visage sinistre.

Des responsables ont déclaré que l’ancien capitaine de l’armée rencontrait des ministres.

On craint que Bolsonaro, 67 ans, ne tente une version brésilienne des émeutes du Capitole américain qui ont secoué ce pays après que son modèle politique, l’ancien président américain Donald Trump, ait refusé d’accepter sa défaite électorale en 2020.

Mais le dirigeant brésilien risque de se retrouver isolé.

Certains alliés clés de Bolsonaro ont publiquement reconnu sa perte, notamment le puissant président de la chambre basse du Congrès, Arthur Lira.

Et des félicitations internationales pour Lula ont afflué des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Afrique du Sud et de nombreux autres.

Les dirigeants de l’Union européenne ont exprimé l’espoir que le résultat conduirait à la ratification d’un accord commercial avec le bloc sud-américain Mercosur, longtemps bloqué par les inquiétudes concernant la déforestation endémique en Amazonie sous Bolsonaro.

La Norvège a annoncé qu’elle recommencerait à verser près de 500 millions de dollars d’aide pour la protection de la plus grande forêt tropicale du monde, qu’elle a interrompue en 2019 en raison des politiques de Bolsonaro.

“Nous avons eu un choc frontal avec Bolsonaro, dont l’approche était diamétralement opposée (à celle de Lula) en matière de déforestation”, a déclaré à l’AFP le ministre norvégien de l’Environnement, Espen Barth Eide.

Divisions profondes

Lula, qui a précédemment dirigé le Brésil de 2003 à 2010, a critiqué son ennemi juré dimanche soir pour ne pas avoir reconnu le résultat.

“N’importe où ailleurs dans le monde, le président vaincu m’aurait appelé pour reconnaître sa défaite”, a-t-il déclaré dans son discours de victoire devant une mer euphorique de supporters vêtus de rouge à Sao Paulo.

L’ancien métallurgiste, qui revient d’accusations de corruption controversées et annulées depuis qui l’ont envoyé en prison pendant 18 mois, a juré de travailler pour “la paix et l’unité” dans la nation divisée.

Plus facile à dire qu’à faire, selon les analystes politiques.

“C’était une victoire très courte (qui a laissé) la moitié de la population mécontente”, a déclaré le politologue Leandro Consentino de l’université Insper de Sao Paulo.

“Lula devra faire preuve de beaucoup d’habileté politique pour pacifier le pays.”