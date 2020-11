Le Brésilien Bolsonaro rejette l’enregistrement COVID-19 et qualifie les masques de tabou

Le président brésilien, qui a contracté le virus en juillet, s’est longtemps opposé aux conseils de la plupart des scientifiques et des experts de la santé de limiter l’activité sociale et économique, arguant que les dommages causés par un verrouillage seraient pires que la pandémie.

Il a également promu à plusieurs reprises un médicament contre le paludisme comme remède contre la maladie, malgré des études scientifiques le trouvant inefficace et potentiellement dangereux, et a critiqué les gouverneurs des États pour avoir testé un vaccin chinois à domicile.

“Je vous le dis; je vais (ne pas prendre de vaccin). C’est mon droit et je suis sûr que le Congrès ne causera pas de problèmes à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner”, a-t-il déclaré.

«S’il est efficace, durable et fiable, celui qui ne le prend pas ne fera que se faire du mal, et celui qui prend le vaccin ne sera pas infecté. Vous n’avez à vous soucier de rien », a déclaré Bolsonaro.

Une étude publiée le 15 juillet dans l’American Journal of Preventive Medicine a révélé que les mesures de distanciation sociale peuvent être interrompues en toute sécurité si au moins 75% de la population reçoit un vaccin efficace à plus de 70%. Des tests ont montré que certains vaccins candidats ont une efficacité potentielle plus élevée que cela.