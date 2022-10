Le Brésilien Bolsonaro n’a pas encore cédé après la victoire électorale de Lula

Le président Jair Bolsonaro est le premier président sortant brésilien à perdre une élection présidentielle.

La Cour suprême électorale a déclaré que Luiz Inacio Lula da Silva avait obtenu 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour Bolsonaro.

Son inauguration est prévue le 1er janvier.

Le président brésilien sortant Jair Bolsonaro n’avait pas encore concédé lundi sa défaite à l’élection présidentielle, faisant craindre que le nationaliste d’extrême droite ne conteste la victoire de son rival de gauche, l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva.

Des dizaines de milliers de supporters en liesse sont descendus dans les rues de Sao Paulo dimanche soir pour célébrer le retour époustouflant de Lula, un ancien métallurgiste de 77 ans qui a servi deux mandats à la présidence de 2003 à 2010. Sa victoire électorale fait suite à un sort en prison pour des condamnations pour corruption qui ont ensuite été annulées.

Bolsonaro a quitté sa résidence lundi matin et s’est dirigé vers le palais présidentiel, mais n’avait toujours pas fait de commentaires publics. Il est le premier président sortant brésilien à perdre une élection présidentielle. Lula a juré de renverser son héritage, y compris les politiques pro-armes et la faible protection de la forêt amazonienne.

Présentant le concours comme une bataille pour la démocratie après que son rival ait affirmé sans fondement que le système électoral était ouvert à la fraude, Lula a promis d’unir son pays profondément divisé et a célébré ce qu’il a appelé sa “résurrection”.

“Je gouvernerai pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi”, a déclaré Lula à son QG de campagne.

Il a dit:

Il n’y a pas deux Brésils. Nous sommes un pays, un peuple, une grande nation.

La Cour suprême électorale (TSE) a déclaré que Lula avait obtenu 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour Bolsonaro. L’investiture de Lula est prévue pour le 1er janvier.

La victoire de Lula consolide une nouvelle “marée rose” en Amérique latine et signifie que la gauche gouvernera toutes les grandes économies de la région après une série de succès électoraux du Mexique à l’Argentine ces dernières années.

Le président argentin Alberto Fernandez a salué “une nouvelle ère pour l’histoire de l’Amérique latine. Un temps d’espoir et d’avenir qui commence aujourd’hui”. Fernandez a annoncé lundi un voyage au Brésil voisin pour rencontrer Lula.

Les félicitations ont afflué de la part de dirigeants étrangers, dont le président américain Joe Biden, qui a qualifié l’élection de “libre, juste et crédible”.

Le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont tous adressé leurs félicitations.

Néanmoins, le silence persistant de Bolsonaro a fait craindre que la passation du pouvoir ne soit pas entièrement propre.

Les camionneurs pro-Bolsonaro ont bloqué les autoroutes à travers le Brésil, avec au moins 70 blocages complets ou partiels selon la police fédérale des autoroutes. Les camionneurs sont l’une des principales circonscriptions de Bolsonaro, et ils sont connus pour provoquer le chaos économique au Brésil lorsqu’ils ont fermé des autoroutes.

Des sources ont déclaré à Reuters qu’il n’y avait aucun rapport confirmé de perturbation des expéditions de céréales dans le Mato Grosso, le plus grand État agricole du Brésil, bien que certaines routes y aient été bloquées.

Une source de la campagne de Bolsonaro a déclaré à Reuters que le président ne ferait pas de remarques publiques avant lundi. La campagne Bolsonaro n’a pas répondu à une demande de commentaire.

“Je ne sais pas s’il appellera ou s’il reconnaîtra ma victoire”, a déclaré Lula, dans un discours aux supporters sur l’avenue Paulista de Sao Paulo.

Les marchés se sont préparés à une semaine volatile à venir.

Le réal brésilien a augmenté de 0,5 % par rapport au dollar après avoir chuté de 2 % plus tôt dans la séance, tandis que le Bovespa a augmenté de 0,3 % après avoir chuté de 2 % en début de séance. Les investisseurs attendaient avec impatience des nouvelles du cabinet de Lula et du risque que Bolsonaro remette en cause les résultats.

Une proche alliée de Bolsonaro, la législatrice Carla Zambelli, dans un clin d’œil apparent aux résultats, a écrit sur Twitter : “JE VOUS PROMETS, je serai la plus grande opposition que Lula ait jamais imaginée”.

Le vote a été une réprimande pour le populisme d’extrême droite fougueux de Bolsonaro, qui a émergé des banquettes arrière du Congrès pour forger une coalition conservatrice mais a perdu son soutien alors que le Brésil enregistrait l’un des pires bilans de la pandémie de coronavirus.

Les observateurs électoraux internationaux ont déclaré que l’élection de dimanche s’était déroulée de manière efficace. Un observateur a déclaré à Reuters que les auditeurs militaires n’avaient trouvé aucune faille dans les tests d’intégrité qu’ils avaient effectués sur le système de vote.

Lula a promis un retour à la croissance économique et aux politiques sociales menées par l’État qui ont aidé des millions de personnes à sortir de la pauvreté pendant deux mandats présidentiels. Il promet également de lutter contre la destruction de la forêt amazonienne, maintenant à son plus haut niveau depuis 15 ans, et de faire du Brésil un leader dans les négociations mondiales sur le climat.

“Ce furent quatre ans de haine, de négation de la science”, a déclaré Ana Valeria Doria, 60 ans, médecin à Rio de Janeiro qui a célébré avec un verre dimanche soir. “Ce ne sera pas facile pour Lula de gérer la division dans ce pays. Mais pour l’instant c’est du pur bonheur.”

Ancien dirigeant syndical né dans la pauvreté, la présidence de Lula a été marquée par un boom économique tiré par les matières premières et il a quitté ses fonctions avec une popularité record.

Cependant, son Parti des travailleurs a ensuite été marqué par une profonde récession et un scandale de corruption record qui l’a emprisonné pendant 19 mois pour corruption, qui ont été annulés par la Cour suprême l’année dernière.