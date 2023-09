Le Brésilien Bolsonaro interrogé sur des cadeaux de bijoux et de montres en provenance d’Arabie Saoudite alors qu’il était au pouvoir

RIO DE JANEIRO (AP) — La police fédérale brésilienne a interrogé jeudi l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro au sujet de sa tentative d’introduction de bijoux en diamant d’une valeur de 3 millions de dollars et de la vente de deux montres de luxe qu’il avait reçues en cadeau de l’Arabie saoudite alors qu’il était en fonction, ont déclaré les autorités fédérales. .

Bolsonaro est arrivé jeudi matin à la police fédérale de Brasilia, la capitale du Brésil, a confirmé un porte-parole de la police fédérale aux journalistes qui attendaient à l’extérieur des locaux, dont un de l’Associated Press.

Un autre officier de la police fédérale, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler officiellement de l’enquête en cours, a confirmé à l’AP que lui et sept autres personnes avaient également été convoqués pour répondre à des questions sur les bijoux.

Outre Bolsonaro, la police a également interrogé son épouse Michelle, deux avocats, l’ancien assistant du lieutenant-colonel Mauro Cid, le père de Cid, Osmar Crivelatti et Marcelo Câmara, a indiqué l’officier. Les séances simultanées auraient été conçues pour empêcher les individus d’échanger des informations sur la ligne des interrogatoires.

Selon le journal Folha de S.Paulo et d’autres médias locaux, Bolsonaro et son épouse Michelle ont choisi de garder le silence. Les médias ont cité les avocats du couple, qui n’ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de l’AP.

Ces auditions représentent un nouveau coup dur potentiel pour le leader d’extrême droite en difficulté, qui est également la cible de plusieurs autres enquêtes.

Plus tôt ce mois-ci, la police fédérale a perquisitionné les domiciles et les bureaux de plusieurs personnes prétendument impliquées dans l’affaire des bijoux et a affirmé que Bolsonaro avait reçu près de 70 000 dollars pour la vente de deux montres de luxe offertes par l’Arabie saoudite.

Bolsonaro a nié tout acte répréhensible.

L’enquête sur les bijoux non déclarés n’est qu’un des nombreux problèmes juridiques auxquels Bolsonaro est confronté.

Plus tôt cette année, il a été déclaré inéligible avant 2030 après qu’un panel de juges ait conclu qu’il avait abusé de son pouvoir et jeté des doutes infondés sur le système de vote électronique du pays.

Une autre enquête porte sur l’arrestation de Cid en mai pour avoir prétendument falsifié les cartes de vaccination contre le COVID-19 de sa propre famille et de celle de Bolsonaro pendant la pandémie.

Une commission d’enquête parlementaire enquête également pour savoir si Bolsonaro a incité les émeutes du 8 janvier au cours desquelles ses partisans ont saccagé la Cour suprême, le palais présidentiel et le Congrès, une semaine après l’investiture du gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence.

Diane Jeantet, Associated Press