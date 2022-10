Le Brésilien Bolsonaro et Lula s’affrontent lors du dernier débat avant le vote

SAO PAULO – Le président brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva se sont affrontés lors d’un dernier débat avant leur second tour des élections dimanche, axé principalement sur les difficultés économiques.

C’est une question qui pourrait influencer certains des rares électeurs indécis dans la course serrée entre le titulaire d’extrême droite et le challenger de gauche qui se sont affrontés vendredi soir lors d’une émission sur la plus grande chaîne de télévision du pays.