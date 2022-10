Le Brésilien Bolsonaro et Lula s’affrontent lors du dernier débat avant le vote

SAO PAULO (AP) – Le président brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva se sont affrontés lors d’un dernier débat avant leur second tour des élections dimanche, axé principalement sur les difficultés économiques.

C’est une question qui pourrait influencer certains des rares électeurs indécis dans la course serrée entre le titulaire d’extrême droite et le challenger de gauche qui se sont affrontés vendredi soir lors d’une émission sur la plus grande chaîne de télévision du pays.

Da Silva, qui est en tête des sondages d’opinion alors qu’il cherche à reprendre le travail qu’il a occupé de 2003 à 2010, s’est une fois de plus engagé à augmenter les dépenses pour les pauvres, bien qu’il n’ait pas défini de plan clair sur la manière dont il y parviendrait.

Il a également souligné que le gouvernement de Bolsonaro n’avait pas encore prévu d’augmentation du salaire minimum au-dessus de l’inflation.

“Cet homme a gouverné pendant quatre ans et il n’y a pas eu 1% d’augmentation réelle”, a déclaré da Silva lors du débat TV Globo à Rio de Janeiro, qui a duré 2 heures et demie. Il a déclaré que le salaire minimum valait désormais moins que lors de l’inauguration de Bolsonaro.

Bolsonaro a rapidement promis de relever le salaire minimum de 229 dollars par mois à 265 dollars l’année prochaine, bien que cela n’ait pas été inclus dans sa proposition de budget 2023 envoyée au Congrès. Il a déclaré que le ralentissement économique qui a accompagné la pandémie de COVID-19 a empêché une augmentation du salaire minimum, mais a souligné le raffermissement de l’activité économique.

“Nous avons fait mieux que vous ne l’auriez fait”, a déclaré le président à da Silva. « Nous sommes prêts à décoller. Nous avons maintenant l’une des meilleures économies du monde.

Mario Sérgio Lima, analyste principal au Brésil pour Medley Global Advisors, a déclaré que le débat final n’influencerait probablement pas de nombreux électeurs à voter pour l’un ou l’autre des candidats.

“Bolsonaro devait remporter une grande victoire… Il n’a pas très bien réussi parmi les groupes de discussion d’électeurs indécis ni dans les mentions en ligne”, a déclaré Lima, faisant référence aux sondages publiés en ligne en temps réel par les sondeurs. “Maintenant, c’est aux vidéos éditées que les deux campagnes créeront pour dynamiser leurs supporters.”

Bolsonaro a déclaré à un moment donné que “tout le système est contre moi”. Parfois, il a semblé secoué et da Silva, connu universellement par les Brésiliens sous le nom de Lula, a plusieurs fois attiré l’attention sur le comportement du président, affirmant qu’il était indigne de sa position.

Les deux hommes n’ont eu qu’un seul débat en face à face, plus tôt ce mois-ci, avec un format similaire qui accorde aux candidats une banque de temps à utiliser comme bon leur semble, qu’il s’agisse de s’adresser aux électeurs ou de poser des questions à leur adversaire.

Ce débat a marqué un changement par rapport à leur précédente rencontre, lorsque da Silva s’est concentré sur la gestion largement critiquée par le président de la pandémie qui a tué plus de 680 000 Brésiliens et Bolsonaro s’est concentré sur des enquêtes sur la corruption qui ont terni son adversaire et le Parti des travailleurs. Les deux candidats ont de nouveau évoqué ces questions vendredi, mais s’y sont moins attardés.

Da Silva a cherché à plusieurs reprises à caractériser l’administration de Bolsonaro comme isolée dans le monde, notant son manque de visites d’État et d’alliés à l’étranger. Bolsonaro a souligné son voyage en Russie qui a assuré un approvisionnement en engrais avant l’invasion russe de l’Ukraine, aidant l’agro-industrie brésilienne, et il a déclaré que le Moyen-Orient le recevait “à bras ouverts”.

Dans ses derniers commentaires, Bolsonaro a remercié Dieu de lui avoir sauvé la vie après avoir été poignardé lors de la campagne présidentielle de 2018 et a invoqué sa foi dans un appel aux électeurs religieux. Plus tôt dans le débat, il a levé les mains en l’air et levé les bras en criant sa devise : « Dieu ! Pays! Famille!”

Le moment le plus tendu du débat a été lorsque Bolsonaro a appelé da Silva pour qu’il se tienne à côté de lui alors qu’il répondait à une question. “Restez ici, mec”, a déclaré le président.

L’ancien président a riposté : « Je ne veux pas être près de vous », puis lui a tourné le dos.

Mauricio Savarese, Associated Press