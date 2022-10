Le Brésilien Bolsonaro et Lula dans un débat à enjeux élevés quelques heures avant le vote final

Les Brésiliens choisissent dimanche entre un avenir de valeurs conservatrices sous un leader d’extrême droite ou l’espoir de revenir à un passé prospère présidé par un gauchiste. Dans ce pays fortement polarisé, beaucoup votent simplement contre le candidat qu’ils méprisent.

Luiz Inacio Lula da Silva souligne ses antécédents en matière d’amélioration des moyens de subsistance des Brésiliens lorsqu’il était président de 2003 à 2010, et s’engage à prendre à nouveau soin d’eux. Le président Jair Bolsonaro s’oppose à da Silva, qui fait appel aux conservateurs religieux et affirme que le retour au pouvoir de da Silva inaugurerait le communisme, la légalisation des drogues et l’avortement.

Les candidats s’affronteront lors de leur débat final vendredi, moins de 36 heures avant l’ouverture des bureaux de vote.

“C’est la course de n’importe qui, avec Lula toujours le favori, mais par une petite marge”, a déclaré Brian Winter, vice-président pour la politique à l’Americas Society/Council of the Americas. “Les gens vont s’accrocher pour la vie dimanche en regardant ces résultats arriver.”

Pendant des mois, il est apparu que da Silva – universellement connu sous le nom de Lula – se dirigeait vers une victoire facile. Certains sondages d’opinion avaient da Silva devant à deux chiffres; Bolsonaro a terminé à environ cinq points, montrant la difficulté de handicaper une course dans une nation tentaculaire comme le Brésil. Mais les analystes et les politiciens s’accordent à dire que la course s’est resserrée.

Bolsonaro, 67 ans, s’est élevé contre les juges de la Cour suprême et a mis en doute avec insistance la fiabilité du système de vote électronique du pays, ce qui, selon les analystes, est un signe clair qu’il pourrait rejeter les résultats des élections comme l’ancien président américain et admirateur commun Donald Trump.

La violence a éclaté pendant la campagne électorale, avec un responsable local du sud du Brésil qui soutenait le Parti des travailleurs de Lula abattu en juillet par un partisan vocal de Bolsonaro. Bolsonaro a failli mourir lors de la campagne électorale de 2018 lorsqu’il a été poignardé par un agresseur souffrant de troubles mentaux.

Bolsonaro n’a eu aucun problème à dépenser d’énormes sommes pour les pauvres à l’approche du vote. Il a élargi le plus grand programme d’aide sociale du Brésil, a accordé des bons de gaz de cuisine aux citoyens à faible revenu, a donné 2,7 milliards de reais (690 millions de dollars canadiens) aux chauffeurs de taxi et de camion et a annoncé un programme visant à annuler jusqu’à 90 % des dettes des banques d’État pour quelque quatre millions de dollars. personnes, entre autres mesures.

Brûleur avant22:12Le sort de l’Amazonie en jeu alors que le Brésil vote Roberto de Oliveira Alves est un éleveur de bétail en Amazonie brésilienne. Il est également un fervent partisan du président sortant Jair Bolsonaro. Et comme beaucoup d’autres dans l’État de Rondônia, sa terre est creusée dans la forêt amazonienne pour faire de la place aux éleveurs et aux agriculteurs pour se développer. À l’approche du dernier tour de l’élection présidentielle brésilienne, les scientifiques préviennent que le sort de l’Amazonie est également en jeu. Des dizaines de milliers d’incendies illégaux ont déjà décimé des parties du précieux écosystème, et les militants avertissent que si Bolsonaro gagne à nouveau, encore plus d’Amazonie disparaîtra – une perte qui pourrait avoir un impact dévastateur sur le changement climatique. La correspondante internationale sur le climat de CBC, Susan Ormiston, est récemment revenue du Brésil, et aujourd’hui sur Front Burner, elle explique ce qui est en jeu pour l’Amazonie lorsque le pays votera dimanche.

Depuis juillet, trois millions de familles supplémentaires ont été ajoutées au programme phare de protection sociale et ses dépenses ont été augmentées. Il a coûté 67,4 milliards de reais (17,2 milliards de dollars canadiens) au cours des 10 premiers mois de l’année, selon les données du ministère de la Citoyenneté.

“Jamais cette somme d’argent n’a été jetée aux gens en même temps, et la machinerie n’a été utilisée de manière aussi audacieuse que le fait Bolsonaro”, a déclaré Thomas Traumann, analyste politique indépendant.

Réveil au 1er tour

Les analystes disent que la proximité du premier tour du 2 octobre a été un signal d’alarme pour da Silva. L’ancien président s’est concentré sur la nostalgie de son mandat, lorsque des dizaines de millions de personnes montaient dans la classe moyenne, mangeaient bien et voyageaient.

“La campagne de Lula concerne le passé, c’est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse”, a déclaré Winter. “C’est le souvenir des années de boom des années 2000 qui donne envie aux gens de voter pour lui. Mais sa réticence ou son incapacité à articuler de nouvelles idées et à apporter de nouveaux visages l’a laissé quelque peu impuissant alors que Bolsonaro comble l’écart.”

Une projection sur le bâtiment de la Bibliothèque nationale de Brasilia jeudi par des partisans de l’ancien président brésilien et actuel candidat à la présidentielle Luiz Inacio Lula da Silva, lit “Démocratie ou barbarie?” (Ueslei Marcelino/Reuters)

La plupart des sondages montrent désormais da Silva, qui a eu 77 ans jeudi, avec une avance étroite. Le 22 octobre, le président de son parti a publié une vidéo disant qu’il ne gagnerait que si tout le monde se rendait aux urnes.

Certains électeurs se bouchent le nez en votant. Bolsonaro a été un croisé de la guerre culturelle, fustigeant les décisions de justice élargissant les droits des homosexuels. Le Brésil a connu 700 000 décès dus au COVID-19 au cours de son mandat, ainsi que la pire déforestation de la forêt amazonienne en 15 ans.

Pendant ce temps, certains assimilent le Parti des travailleurs à la corruption. Da Silva a été emprisonné pendant 580 jours dans le cadre d’une vaste enquête sur la corruption qui a conduit à une condamnation en 2017, bien que la Cour suprême ait par la suite annulé ses condamnations au motif que le juge était partial et avait été de connivence avec les procureurs.

“Il s’agit d’une élection de rejet, pas d’une élection pour choisir qui représente le mieux ses idéaux”, a déclaré Thiago de Aragao, directeur de la stratégie d’Arko Advice. “La majorité des partisans de Bolsonaro n’aiment pas nécessairement Bolsonaro, ni ne le soutiennent, mais ils détestent davantage Lula. Et vice versa. Ce sont deux des politiciens les plus rejetés de l’histoire du Brésil.”

Da Silva a fait appel au centre droit Geraldo Alckmin, un ancien rival, comme colistier – dans le cadre d’un effort visant à créer un large front pro-démocratie pour contrer Bolsonaro. Mais sa campagne a provoqué une hémorragie parmi les électeurs évangéliques, qui représentent désormais environ un tiers de la population brésilienne. Les évangéliques ont été la clé de l’élection de Bolsonaro en 2018.

Brûleur avant21:10Les dirigeants “les plus détestés” divisent le vote électoral au Brésil Lors d’une élection qui a divisé le Brésil, le vote de dimanche s’est avéré encore plus divisé que ne le prévoyaient les sondages. De nombreux sondeurs avaient signalé que le sortant Jair Bolsonaro perdrait l’élection au premier tour, mais le populiste d’extrême droite a largement dépassé leurs prévisions. Pendant ce temps, son ennemi juré de gauche, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, n’a pas réussi à atteindre les 50 % de voix nécessaires à la victoire, déclenchant un second tour le 30 octobre. Aujourd’hui, le rédacteur en chef du Rapport brésilien -Le chef Gustavo Ribeiro se joint à nous pour expliquer pourquoi ces candidats sont à la fois les politiciens « les plus aimés et les plus détestés » au Brésil et pourquoi les Brésiliens restent divisés entre ces extrémités opposées du spectre politique.

Les deux campagnes ont été minces sur les plans et beaucoup plus engagées dans la dénigrement en personne et sur les réseaux sociaux. Dans la mesure où il y a eu des propositions, elles se sont concentrées sur qui fournira le bien-être continu, malgré une marge de manœuvre budgétaire très limitée à l’avenir.

Lors de leur débat du 16 octobre, da Silva a marqué des points en confrontant Bolsonaro aux critiques de sa gestion de la pandémie, ce qui a amené le titulaire à tâtonner à plusieurs reprises pour tenter de trouver une réponse. Plus tard, les rôles ont été inversés lorsque Bolsonaro a attaqué da Silva sur l’histoire récente de son parti avec la corruption.