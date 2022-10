Le Brésilien Bolsonaro et la droite surperforment, défiant les sondages

RIO DE JANEIRO – L’élection du Brésil a fourni au monde un autre exemple de sondages manquant la cible, avec le titulaire Jair Bolsonaro dépassant considérablement les attentes pour prouver que la vague d’extrême droite qu’il a conduite à la présidence reste une force. Les sondages d’opinion les plus fiables avaient indiqué que l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva était loin devant, et pourrait même remporter une victoire au premier tour. Un important sondage préélectoral a donné à da Silva une avance de 14 points de pourcentage. Au final, Bolsonaro a surpris à la hausse et n’a pris que 5 points. Il affrontera da Silva lors d’un second tour présidentiel à enjeux élevés le 30 octobre.

Dimanche, da Silva, connu universellement sous le nom de Lula, a obtenu 48,4% des votes valides, ce qui exclut les bulletins blancs et nuls, tandis que Bolsonaro a obtenu 43,2%, selon l’autorité électorale brésilienne. Les neuf autres candidats du premier tour ont reçu une fraction du soutien des favoris.

“C’est une grande défaite pour le centre démocratique qui a vu ses électeurs migrer vers Bolsonaro dans un scénario polarisé”, a déclaré Arilton Freres, directeur de l’Instituto Opinião, basé à Curitiba. “Lula part devant, mais ce ne sera pas facile pour lui.”

Le vote s’est déroulé pratiquement à l’abri des violences politiques que beaucoup craignaient. Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême qui dirige également l’autorité électorale, a félicité le Brésil pour l’élection “sûre, calme, harmonieuse et pacifique” qui a démontré sa maturité démocratique.

Pourtant, les tensions restent fortes, tout comme les enjeux. L’élection déterminera si le pays renvoie un gauchiste à la tête de la quatrième plus grande démocratie du monde ou maintient Bolsonaro au pouvoir pour un autre mandat.

Les quatre dernières années ont été marquées par son discours incendiaire, la mise à l’épreuve des institutions démocratiques, la gestion largement critiquée de la pandémie de COVID-19 et la pire déforestation de la forêt amazonienne en 15 ans. Mais il a construit une base dévouée en défendant les valeurs conservatrices et en se présentant comme protégeant la nation des politiques de gauche qui, selon lui, portent atteinte aux libertés individuelles et produisent des troubles économiques.

“Je comprends qu’il y a un désir de changement de la part de la population, mais certains changements peuvent être pires”, a déclaré Bolsonaro aux journalistes après la publication des résultats. Bolsonaro, qui a affirmé à plusieurs reprises sans preuve que les machines à voter électroniques du pays étaient vulnérables à la fraude, n’a pas contesté le résultat.

Da Silva est crédité d’avoir mis en place un vaste programme de protection sociale au cours de son mandat de 2003 à 2010 qui a aidé à élever des dizaines de millions de personnes dans la classe moyenne et a vu les exportations augmenter au milieu du boom mondial des matières premières. On se souvient également de lui pour l’implication de son parti politique dans des scandales de corruption et ses propres condamnations, qui ont ensuite été annulées par la Cour suprême qui a jugé que le juge avait été partial. Cela l’a libéré de l’emprisonnement et a ouvert la voie à sa course présidentielle.

Juste avant les élections, da Silva a lancé un appel à l’appui, affirmant qu’un petit nombre de voix pourrait faire la différence entre une victoire pure et simple et un second tour.

Bolsonaro a surperformé dans la région du sud-est du Brésil, qui comprend les États très peuplés de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais, selon Rafael Cortez, qui supervise le risque politique au cabinet de conseil Tendencias Consultoria.

“Les sondages n’ont pas saisi cette croissance”, a-t-il déclaré. “Cela laisse un goût amer à la gauche, si l’on considère ce que les sondages montraient.”

Bolsonaro et ses alliés ont à plusieurs reprises mis en doute la fiabilité des sondeurs comme Datafolha, et ont plutôt souligné ses rassemblements de rue avec une forte participation. Des partisans comme l’ingénieur à la retraite Ramon Almeida étaient d’accord.

« Je ne crois pas à ces sondages du groupe Datafolha. Je crois au sondage “Data-people” que je vois partout où va Bolsonaro”, a déclaré Almeida, 72 ans, dimanche après avoir voté dans une école du quartier chic de Pinheiros à Sao Paulo. “Je pense qu’il va y avoir un second tour à la fin.”

Les analystes ont noté que les autres candidats ont fait pire que prévu et que leurs électeurs ont semblé quitter le navire à la veille des élections, décampant aux côtés de Bolsonaro.

“Ce qui est le plus probable, c’est que les gens ont changé leurs préférences de manière stratégique avant le vote, et cela a vraiment favorisé Bolsonaro”, a déclaré Nara Pavão, qui enseigne les sciences politiques à l’Université fédérale de Pernambuco. “Les personnes qui votaient à l’origine pour Simone Tebet ou Ciro Gomes (les troisième et quatrième places) ont décidé à la dernière minute de voter pour Bolsonaro.”

La différence entre Bolsonaro et da Silva au premier tour s’élève à 6,1 millions de voix. Tebet et Gomes ont obtenu ensemble 8,5 millions de voix et plus de 30 millions de personnes se sont abstenues.

S’exprimant après les résultats, da Silva a trahi le fait qu’il ne savait même pas à quelle date le second tour est prévu. Mais il a dit qu’il était excité pour encore quelques semaines de campagne, et l’opportunité d’aller face à face avec Bolsonaro et “de faire des comparaisons entre le Brésil qu’il a construit avec le Brésil que nous avons construit pendant nos administrations”.

“Pendant toute cette campagne, nous étions en tête dans les sondages d’opinion de tous les instituts, même ceux qui ne voulaient pas que nous gagnions”, a déclaré da Silva. « J’ai toujours pensé que nous allions gagner ces élections. Et je vous dis que nous allons gagner cette élection. Ceci, pour nous, n’est qu’une extension.

La nuit positive de la droite s’est étendue aux courses pour les postes de gouverneur et les sièges au Congrès, en particulier les candidats avec la bénédiction de Bolsonaro. Son ancien ministre de l’infrastructure a surpris en terminant premier de la course pour gouverner Sao Paulo. Le gouverneur de Rio de Janeiro, un allié, a vaincu son adversaire pour être réélu sur-le-champ.

Sergio Moro, l’ancien juge qui a temporairement emprisonné da Silva et ancien ministre de la Justice de Bolsonaro, a défié les sondages pour remporter un siège au Sénat.

Le Parti libéral de Bolsonaro dépassera le Parti des travailleurs de da Silva pour devenir le plus important au Sénat. À la Chambre basse, le Parti libéral de Bolsonaro et la coalition dirigée par le Parti des travailleurs de da Silva seront les deux plus grandes forces de la chambre.

Parmi ses vainqueurs figuraient les anciens ministres du développement régional et de la science et de la technologie de Bolsonaro. À la Chambre basse, son ancien ministre de la Santé, un général qui a supervisé la gestion troublée de la pandémie, et son ancien ministre de l’Environnement, qui a démissionné au milieu d’une enquête pour savoir s’il avait aidé à l’exportation de bois coupé illégalement en Amazonie, ont également obtenu des sièges.

“L’extrême droite a fait preuve d’une grande résilience dans les élections présidentielles et nationales”, a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo.

Bolsonaro a déclaré aux journalistes que la présentation de son parti au Congrès pourrait apporter un nouveau soutien avant le vote du 30 octobre, alors que d’autres partis concluent des alliances en échange d’un soutien lors du second tour.

“Le Brésil est beaucoup plus polarisé que beaucoup de gens ne le pensaient, et gouverner sera difficile pour celui qui gagnera”, a déclaré Brian Winter, vice-président des politiques à l’Americas Society/Council of the Americas. « Je pense que les prochaines semaines mettront à rude épreuve la démocratie brésilienne alors que ces deux hommes s’affrontent. Attendez-vous à une course laide qui laissera des cicatrices.