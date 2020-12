Pourtant, l’avenir politique de Bolsonaro semble radieux, certainement plus que son esprit de parenté semi-circulaire, le président Trump. Un nouveau sondage de la firme brésilienne Datafolha cette semaine estiment que 37% des répondants considéraient le gouvernement de Bolsonaro comme « grand ou bon », tandis que 32 pour cent le considéraient comme « mauvais ou terrible » – ces derniers deux points de moins que la dernière fois que le sondage a été réalisé en août. Ses cotes d’approbation restent les plus élevées depuis son entrée en fonction en 2019.

Les sondages ont également montré qu’une majorité de Brésiliens – 52 pour cent – a estimé que Bolsonaro « ne mérite aucun blâme » pour les décès dus au coronavirus. Quoi qu’il en soit, pour un étranger, c’est un verdict surprenant sur un président qui s’est rallié contre les restrictions à la distance sociale, s’est chamaillé avec des ministres qui ont pris la menace de la pandémie plus au sérieux que lui, a plaidé avec les gouverneurs des États pour des verrouillages locaux. et finalement le virus s’est attrapé.

Les luttes politiques de Bolsonaro au début de cette année se sont étendues au-delà de sa gestion (ou de son absence) de la santé publique. « Les alliés ont dit qu’il dirigeait le pays dans une mission suicide », a écrit mon collègue Terrence McCoy. Son adjoint le plus populaire, Sérgio Moro, a démissionné de son poste de ministre de la Justice et l’a accusé de corruption. Bolsonaro devenait de plus en plus erratique de jour en jour – il tenait des méditations longues et non ciblées à la télévision nationale, sapait les exigences sanitaires de son propre gouvernement, brandissait une boîte d’hydroxychloroquine sur un oiseau ressemblant à un émeu et organisait régulièrement des appels pour qu’il fasse une prise de contrôle militaire le pays. «

Le fait que rien de tout cela n’ait égratigné la présidence de Bolsonaro reflète à la fois son appel spécial et les divisions politiques marquées du Brésil.. Bolsonaro est apparu comme un outsider anti-établissement, canalisant la frustration et le cynisme du public à l’égard des classes politiques et du gouvernement du pays. Pendant la pandémie, il a cédé à un culte de l’individualisme et de l’autonomie et, comme Trump, a insisté sur le fait que le pays ne pouvait pas se permettre de fermer des entreprises pour garder le virus à distance.

« Tout est question de pandémie, et nous devons arrêter cela », a déclaré Bolsonaro lors d’une conférence de presse le mois dernier. «Nous sommes tous en train de mourir. Tout le monde ici est en train de mourir. … Nous devons arrêter d’être un pays de mauviettes. «

La bravade franche de Bolsonaro lui a valu le soutien de sa fidèle base d’élites d’affaires et d’hommes de la classe moyenne. Mais sa popularité s’est également accrue parmi les pauvres du Brésil, qui ont bénéficié des transferts d’argent instantanés de plusieurs mois que son gouvernement a effectués plus tôt cette année en raison de la pandémie. Entre avril et septembre, des dizaines de millions de Brésiliens ont reçu une allocation mensuelle de 120 dollars. Ce chiffre mensuel est alors tombé à 60 dollars, bien que le financement du programme se termine.

«Les bienfaits ont touché beaucoup de gens bien avant la maladie», a déclaré à mes collègues Cesar Zucco, politologue à la Fondation Getúlio Vargas, une université et un institut de recherche. «De nombreuses personnes ont un revenu sans précédent depuis deux ou trois mois et n’ont pas encore vu la maladie. Et même s’ils le font, le revenu qu’ils ne sont pas habitués à gagner l’est. «

Les analystes économiques soupçonnent également que l’injection directe de liquidités a permis d’éviter les pires prédictions concernant la récession induite par la pandémie au Brésil. En juin, le Fonds monétaire international avait prédit un coup de plus de 9% sur le PIB du Brésil, mais les banques prévoient désormais une contraction économique de moins de 5%.

Mais Bolsonaro a peu de lauriers sur lesquels se reposer. Les mesures populistes l’ont mis en désaccord avec son secrétaire au Trésor Paulo Guedes, élève de Milton Friedman et partisan de l’économie de l’offre. « C’est l’un des programmes sociaux les plus généreux au monde et certains disent qu’il est trop cher pour un pays pauvre comme le Brésil », a écrit Thomas Traumann dans Americas Quarterly. Compte tenu de ces initiatives et d’autres initiatives de relance, le déficit budgétaire devrait dépasser 169 milliards de dollars cette année – soit environ 12% du PIB. Selon les prévisions les plus optimistes, le Brésil ne reviendra à un excédent budgétaire qu’en 2026. «

Et sa fortune a décliné politiquement. Aux élections locales du mois dernier, les candidats ont soutenu Bolsonaro tout est tombé dans les sondages, avec une série de factions centristes prenant le pouvoir dans les villes du pays. «Il a dépensé toute sa popularité et son énergie pour nous expulser», a déclaré Fausto Pinato, un législateur fédéral centriste dit au Financial Times. Et maintenant, il a besoin de nous pour l’aider. Nous n’avons pas besoin de ça. «

Pendant ce temps, Bolsonaro continue de se battre contre ses rivaux nationaux pour lutter contre la pandémie, se concentrant désormais entièrement sur la fabrication et la distribution de vaccins. João Doria, le gouverneur de São Paulo, a annoncé qu’il prévoyait de rendre obligatoire la vaccination dans son état grouillant de 45 millions de personnes dans le cadre d’un programme commençant au début de l’année prochaine.

Les experts avertissent que de tels signaux mitigés sont une recette pour un désastre. « Lorsque la science est politisée, elle ouvre toujours la voie aux théories du complot, selon lesquelles vous êtes lésé et que d’autres veulent se moquer de vous », a déclaré à mes collègues la microbiologiste Natália Pasternak Taschner, une scientifique de premier plan au Brésil. « Et personne ne veut être lésé et ridiculisé, alors cela ouvre la porte à la suspicion. »

«Ils jouent avec des vies», Denise Garrett, épidémiologiste brésilienne américaine, dit au New York Times. « C’est un délit criminel. »