Mais des membres de l’armée brésilienne, désormais en charge de la lutte contre la criminalité environnementale, ont ravitaillé leurs hélicoptères trop tôt, dans un aéroport trop proche des mines. La nouvelle de l’opération a rapidement coulé. Une histoire est entrée dans la presse. Les mineurs ont disparu dans la forêt.

Ensuite, les commandants ont bloqué le décollage de plusieurs hélicoptères, interrompant encore ce que les autorités environnementales avaient espéré être un vol historique.

Le démêlage de la mission, reconstruit à partir de documents judiciaires, illustre de nombreux thèmes qui caractérisent l’effort militarisé du Brésil pour mettre fin à l’escalade de la destruction environnementale dans la forêt amazonienne: désorganisation, inexpérience et allégations de parti pris politique, qui aboutit à un échec à faire le travail.

Alors que le Brésil est digéré par le coronavirus, l’Amazonie se rapproche de plus en plus de ce que les scientifiques préviennent comme un point de basculement lorsque de vastes étendues de forêt tropicale se transforment en savane aride.

Avec la flambée des taux de déforestation sous le président Jair Bolsonaro, le populiste de droite s’est détourné des agences environnementales qui ont contribué à ramener ces chiffres à un niveau record il y a dix ans. Au lieu de cela, Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée qui prône l’ouverture de l’Amazonie aux affaires, a renforcé et envoyé l’armée.

Des milliers de soldats sont en charge de nouvelles tâches environnementales. Le vice-président Hamilton Mourão, un général à la retraite, dirige l’effort. Son nom: «Operation Green Brazil».

Mais plus d’un an après la mission, les écologistes, les chercheurs et les anciens représentants du gouvernement deviennent de plus en plus sceptiques, non seulement en raison des succès limités, mais aussi en raison du manque d’objectifs et de délais clairs.

L’opération, révélée lors des incendies dévastateurs de l’an dernier, se voulait une réponse temporaire à un défi exceptionnel. Mais Bolsonaro l’a prolongé jusqu’en 2021, et un document de planification interne obtenu par le Washington Post indique que les forces armées peuvent continuer le nouveau rôle jusqu’en 2022.

L’armée « n’a pas résolu le problème – et ne le résoudra pas », a déclaré Suely Araújo, qui a dirigé l’IBAMA, l’organisation brésilienne de protection de l’environnement, entre 2016 et 2018.

«Les études environnementales ont leur propre logique», dit-elle. «C’est comme envoyer un pilote de la Force aérienne piloter un navire de la Marine. C’est beaucoup plus avancé que d’envoyer un groupe d’hommes sur le terrain. «

Ni le bureau du vice-président ni le ministère de l’Environnement n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Le nombre d’incendies en Amazonie en 2020 a dépassé le total de l’année précédente, car la forêt tropicale couvante a dominé l’actualité pendant des semaines et a inspiré les appels mondiaux à une intervention d’urgence. Le taux de déforestation a continué de croître fortement, augmentant de près de 10 pour cent à des sommets sans précédent en une décennie. Entre août 2019 et juillet 2020, l’Amazonie a perdu deux Delawares en forêt.

Mais Bolsonaro – qui oscille entre minimiser le problème et le nier complètement – a tenté à plusieurs reprises de détourner l’attention de la menace sur l’environnement.

« La forêt ne brûle pas », a déclaré Bolsonaro en juillet. «C’est toujours une campagne de mauvaise foi contre le Brésil, et cela a à voir avec l’économie. Le Brésil est un géant agricole. Notre secteur agricole n’a pas arrêté la pandémie. «

« Il n’y a pas d’incendies ni de déforestation », at-il ajouté en août. « C’est un mensonge. »

Le plan inédit du gouvernement pour relever les défis de l’Amazonie, obtenu par The Post, ne commence pas par un récit de la destruction continue de l’environnement, mais par une méditation sur les nations puissantes qui convoitent les ressources naturelles du Brésil. Les auteurs prédisent une crise mondiale de l’eau douce et notent que l’Amazonie possède l’une des réserves les plus profondes du monde.

«La survie de la puissance hégémonique de pays comme l’Angleterre, la France, l’Allemagne et les États-Unis dépend de l’accès à une vaste frontière internationale de ressources naturelles stratégiques», écrivent les auteurs. «L’entrée de la Chine. . . illustre une nouvelle réalité mondiale dans laquelle les régions riches en ressources naturelles stratégiques seront ciblées par le gouvernement chinois. «

«Quelle serait la meilleure stratégie pour le Brésil? Assurer sa souveraineté. «

Pour les critiques, la réorientation des priorités amazoniennes du Brésil, de la déforestation à la défense territoriale, souligne la «militarisation de l’Amazonie» et soulève des soupçons injustifiés d’intérêt étranger pour la forêt.

« Il y a un discours au sein du gouvernement selon lequel l’Amazonie sera envahie et retirée du Brésil à tout moment », a déclaré Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, un réseau de défense des droits. « Ce sont des théories du complot, comme si le monde s’était réuni pour sortir l’Amazonie du Brésil simplement parce que Bolsonaro avait été choisi. »

Les craintes que de puissantes terres arrachent l’Amazone sont enracinées depuis longtemps ici. Des informations erronées sont régulièrement diffusées. Une rumeur prétendait à tort que l’ancien vice-président Al Gore avait déclaré: « Contrairement à ce que pensent les Brésiliens, l’Amazonie n’est pas la leur, elle nous appartient à tous. » Un autre prétendait à tort que les manuels américains avaient qualifié la forêt de «territoire international».

Ces inquiétudes se sont intensifiées l’année dernière lorsque le président français Emmanuel Macron, qui s’est plaint des incendies de forêt, a déclaré que « notre maison brûle ».

« Historiquement, l’Amazonie a toujours été convoitée, en particulier par les Européens », a déclaré le général Humberto Madeira, officier de longue date en Amazonie.

«Ce qui soulève nos interrogations sur leur ambition, c’est la multiplication des pourparlers entre les pays européens – même les États-Unis – proposant des solutions qui perturberaient notre souveraineté», a-t-il déclaré. Il a qualifié la suggestion selon laquelle l’armée est incapable d’arrêter la déforestation comme une «insulte» provoquée par des «gauchistes» antipatriotiques. L’armée travaille depuis longtemps pour lutter contre la criminalité environnementale, a-t-il déclaré.

Mais cette fois, disent les responsables actuels et anciens de l’IBAMA, l’effort a été compliqué par un changement fondamental. L’armée n’assiste plus les agences spécialisées dans l’application des lois environnementales; il dirige désormais les opérations.

«Les décisions concernant la cible, la manière de le faire et sous quelle forme ont été prises par des agences de renseignement environnemental et des soutiens militaires», a déclaré Beth Uema, directrice exécutive d’une organisation représentant les agents environnementaux. « Mais c’est l’inverse, et aujourd’hui, les agences environnementales conduisent essentiellement des remorques militaires sans aucun rôle majeur de planification. »

Le manque d’expérience a conduit à plusieurs embarras. Dans l’État du Mato Grosso, l’armée a dépêché près de 100 officiers, deux hélicoptères et des dizaines de véhicules vers une seule cible en mai – et en est sortie les mains vides. En juillet, les commandants de Para ont frappé une opération déjà en cours qui a laissé des dizaines d’agents de l’IBAMA bloqués dans un hôtel. Plusieurs fois, ses troupes gaffent dans des missions furtives avec des machines puissantes et bruyantes.

« Nous avons choisi d’aller sur un site d’exploitation forestière illégal », a déclaré un agent de l’IBAMA à Para qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. «Quelques jours avant l’arrivée de l’équipe. . . l’armée a volé avec un hélicoptère. «

Lorsque l’équipe est arrivée sur le site, tout le monde était parti. Il ne restait plus que de gigantesques troncs d’arbres jonchant les rues au hasard.

«Nous n’avons pas pu identifier les auteurs du crime, ni qui a obtenu le bois», a déclaré l’agent IBAMA. « C’était un travail très inefficace. »

Mais un autre agent de l’IBAMA, qui a également parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le problème va au-delà du manque d’expérience. Il y a une animosité et une amertume croissantes entre les agences, a-t-il déclaré. Chaque parti pense que l’autre place la politique au-dessus de la mission. Pendant ce temps, des parties de la forêt sont emportées.

«Ils nous appellent des pastèques», a déclaré l’officier. «Vert à l’extérieur, rouge au milieu. Ils pensent que nous sommes communistes. «