Le Brésilien Bolsonaro condamné à une amende pour avoir contesté les résultats des élections

Un haut juge a déclaré que les affirmations électorales “bizarres” du président étaient basées sur un “récit frauduleux” sur des machines à voter défectueuses

Le tribunal électoral du Brésil a rejeté une demande du président Jair Bolsonaro d’annuler les résultats de la course présidentielle d’octobre, affirmant que le dirigeant sortant avait contesté l’élection en “mauvaise foi” tout en infligeant à sa coalition du Parti libéral une amende substantielle.

Alexandre de Moraes, juge à la Cour suprême et chef du Tribunal électoral supérieur, s’est prononcé mercredi contre Bolsonaro après que le président a demandé aux autorités d’invalider des milliers de votes, affirmant que certaines machines à voter électroniques étaient ouvertes à la fraude lors des élections du mois dernier.

Alors que le tribunal avait initialement déclaré qu’il examinerait les allégations de Bolsonaro si lui et son parti libéral fournissaient un audit plus complet des votes – soulignant que les libéraux avaient obtenu de bons résultats au premier tour des élections même si les mêmes machines à voter étaient utilisées – de Moraes a déclaré qu’ils n’avait pas réussi à le faire.

« La mauvaise foi totale de la requête bizarre et illicite du demandeur… a été prouvée, tant par le refus de compléter la requête initiale que par l’absence totale de toute preuve d’irrégularités et l’existence d’un récit des faits totalement frauduleux. a écrit le juge dans sa décision.

De Moraes a également ordonné la suspension de tout financement gouvernemental à la faction libérale jusqu’à ce qu’elle paie une amende de 23 millions de reai (4,3 millions de dollars) pour son “mauvaise foi” revendications, et a appelé à une enquête sur le chef du Parti libéral Valdemar Costa.

Les avocats travaillant avec Bolsonaro ont déposé mardi une pétition de 33 pages affirmant que la majorité des machines à voter utilisées dans la course étaient soumises à une “mauvais fonctionnement,” et que des centaines de milliers de machines plus anciennes manquaient de numéros d’identification dans leurs journaux internes. Cependant, en annulant leur demande, de Moraes a déclaré que les avocats n’avaient pas expliqué comment le bogue logiciel aurait pu affecter les résultats des élections.

Bolsonaro a perdu de peu le second tour du 30 octobre face à l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva – un politicien de gauche connu de nombreux Brésiliens simplement sous le nom de « Lula » – remportant 49,1 % des voix contre 50,9 % pour Lula. La course a déclenché des jours de manifestations chaotiques à travers le Brésil, les manifestants érigeant des barrages routiers sur plusieurs autoroutes principales et exigeant même une prise de contrôle militaire du gouvernement à un moment donné. Bolsonaro a ensuite exhorté ses partisans à cesser de telles actions, bien que de grandes manifestations se soient poursuivies dans certaines villes.