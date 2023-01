Le Brésilien Bolsonaro cherche à prolonger ses «vacances» aux États-Unis – médias

L’ex-président fait face à une enquête sur l’insurrection chez lui

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, qui s’est envolé pour la Floride la veille de la fin de son mandat le 31 décembre, n’est pas pressé de rentrer chez lui au milieu d’une enquête visant à déterminer s’il a joué un rôle dans l’incitation aux émeutes à Brasilia. Il aurait demandé un visa touristique qui lui permettrait de rester aux États-Unis pendant six mois.

L’ancien chef « a consacré 34 ans de sa vie au service public » et serait “aime prendre du temps libre” son avocat, Felipe Alexandre, a déclaré à la BBC dans un communiqué lundi.

Bolsonaro serait entré aux États-Unis avec un visa A-1 pour diplomates et chefs d’État, qui expirera mardi car il n’est plus en mission officielle. Après avoir sauté l’investiture de son rival et successeur de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro a séjourné à Orlando, en Floride, au domicile de la légende brésilienne des arts martiaux mixtes Jose Aldo.

Après avoir perdu de justesse sa candidature à la réélection le 30 octobre, Bolsonaro a contesté le résultat, affirmant que les machines à voter du Brésil étaient sujettes à la fraude. Ses allégations ont été rejetées par le tribunal électoral du pays, qui l’a condamné à une amende pour avoir nié le résultat “de mauvaise foi”.

Il a nié avoir incité à des émeutes au cours desquelles des manifestants ont fait irruption dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême du Brésil le 8 janvier, affirmant qu’il ne soutenait que les manifestations pacifiques.

Bien qu’une demande de visa touristique soit normalement de routine, des considérations politiques pourraient affecter la demande de Bolsonaro. Les politiciens démocrates aux États-Unis ont exigé plus tôt ce mois-ci que l’ancien président soit expulsé.

“Bolsonaro ne devrait pas être réfugié en Floride” Le représentant américain Ilhan Omar a déclaré dans un message sur Twitter condamnant l’émeute à Brasilia. Plusieurs législateurs démocrates, dont le représentant Gregory Meeks, ont signé une lettre disant que les États-Unis “ne doit pas lui fournir un abri, ni à aucun autoritaire qui a inspiré une telle violence contre les institutions démocratiques.”

Bolsonaro a déclaré à la filiale brésilienne de CNN le 10 janvier qu’il prévoyait de revenir tôt, plutôt que de rester jusqu’à la fin du mois. Cependant, quatre jours plus tard, son ancien ministre de la Justice, Anderson Torres, a été arrêté à son retour de vacances en Floride et accusé de collusion avec des émeutiers.