Le Brésil vote lors des élections les plus polarisées depuis des décennies

Les Brésiliens votent dimanche au premier tour de l’élection la plus polarisée de leur pays depuis des décennies, le gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva étant préféré pour battre le sortant de droite Jair Bolsonaro.

La plupart des sondages ont montré que Lula avait une solide avance depuis des mois, mais Bolsonaro a signalé qu’il pourrait refuser d’accepter la défaite, attisant les craintes d’une crise institutionnelle ou de violences post-électorales.

Un message projeté sur la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro avant le vote disait : “La paix dans les élections”.

La plupart des sondages d’opinion favorisent Lula, qui a été président de 2003 à 2010, de 10 à 15 points de pourcentage. S’il remporte plus de 50% des suffrages valables, ce que plusieurs sondeurs montrent à portée de main, cela lui assurerait une victoire pure et simple, renonçant à un vote au second tour.

30 octobre ruissellement possible

Un gagnant pourrait être annoncé quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 17 heures, heure de Brasilia (16 heures HE).

Si aucun candidat ne remporte plus de la moitié des voix, à l’exclusion des bulletins blancs et nuls, les deux premiers se dirigent vers un second tour le 30 octobre, prolongeant la saison de campagne tendue.

Bolsonaro a menacé de contester le résultat du vote, après avoir fait des allégations de fraude sans fondement, accusé les autorités électorales de comploter contre lui et suggéré que l’armée procède à un décompte parallèle, ce qu’elle a refusé de faire.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection, est accueilli par des partisans après avoir dirigé une caravane de passionnés de moto lors d’un événement de campagne à Sao Paulo samedi. (Marcelo Chello/Associated Press)

Une victoire décisive de Lula dimanche pourrait réduire les chances d’une transition tumultueuse. Les détracteurs de Bolsonaro disent qu’un autre mois de ses attaques contre le processus démocratique pourrait susciter des troubles sociaux comme l’assaut de 2021 contre le Capitole américain par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Bolsonaro dit qu’il respectera le résultat des élections si le vote est “propre et transparent”, sans définir de critères.

Les Brésiliens votent également dimanche pour les 513 membres de la chambre basse du Congrès, un tiers des 81 membres du Sénat et les gouverneurs et législatures des États.

Bien que Lula soit en tête de la course présidentielle, la coalition conservatrice soutenant Bolsonaro devrait détenir la majorité dans les deux chambres du Congrès. Cela pourrait présenter des défis pour la gauche de gouverner un pays avec une faim croissante, un chômage élevé et une reprise inégale après la pandémie de COVID-19.

Des dépenses sociales plus généreuses

Lula et Bolsonaro ont tous deux promis des dépenses sociales plus généreuses l’année prochaine, ajoutant à la pression sur le budget fédéral et les conduisant tous deux à rechercher des alternatives aux règles de dépenses actuelles.

L’autonomie nouvellement établie de la banque centrale du Brésil et le choix par Lula d’un ancien rival centriste comme colistier ont rassuré certains investisseurs sur le fait qu’il ne déclencherait pas une rupture perturbatrice de la politique économique.

Lula s’est engagé à s’écarter radicalement des politiques environnementales de Bolsonaro après que la déforestation dans la forêt amazonienne ait atteint un sommet en 15 ans. Lula s’est engagé à lutter contre l’exploitation forestière, à renforcer la protection du biome et des tribus locales et à faire du Brésil un protagoniste de la diplomatie climatique.

Comme lors des élections précédentes, l’armée brésilienne a été mobilisée pour renforcer la sécurité dans quelque 477 000 bureaux de vote, en utilisant des machines à voter électroniques qui permettent une tabulation rapide des résultats par l’autorité électorale nationale (TSE).

Suite aux critiques de Bolsonaro sur les systèmes de vote brésiliens, le TSE a invité un nombre record d’observateurs électoraux étrangers, y compris pour la première fois des missions d’observateurs américains au Centre Carter et à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux.