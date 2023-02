Le Brésil veut abandonner un navire de guerre et il pourrait devenir l’un des plus gros déchets de l’océan

Navires de guerre de la marine brésilienne ancrés dans la baie de Guanabara. (Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images)

B Le Brésil envisage d’abandonner son plus gros navire de guerre, le “São Paulo”, en pleine mer.

Le navire était en route vers une casse turque pour être démonté, mais s’est vu refuser l’entrée.

On pense qu’il contient de l’amiante, et l’armée brésilienne envisage maintenant de l’abandonner dans les eaux internationales.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Le Brésil envisage d’abandonner son plus gros navire de guerre dans les eaux internationales après avoir échoué à le faire démolir et, comme Ciara Nugent rapportée pour Timeil pourrait devenir l’un des plus gros déchets de l’océan.

Le São Paulo, un porte-avions vieux de 60 ans, flotte abandonné dans l’océan Atlantique Sud depuis cinq mois.

Pesant 30 100 tonnes et atteignant une hauteur de 267 m, c’est le plus grand navire de guerre brésilien existant.

Le Brésil a vendu le navire à une casse turque pour être démantelé, par Temps, et il a commencé à naviguer vers la Turquie en août, mais il n’a pas été autorisé à accoster dans le pays. Les autorités turques ont déclaré que le navire contenait de l’amiante, un matériau toxique que l’on trouve couramment dans les navires fabriqués au XXe siècle.

Le navire a ensuite fait demi-tour et est retourné au Brésil, mais en septembre, il a été empêché d’accoster sur la côte de l’État de Pernambuco, par Time. On l’a laissé tourner sans but le long de la côte brésilienne pendant cinq mois.

Le 20 janvier, la marine brésilienne a finalement déplacé le navire dans les eaux internationales.

Dans une autre tournure au triste sort de l’ancien porte-avions SAO PAULO A12, la marine brésilienne a saisi le 20 janvier le navire aux propriétaires turcs en disant qu’il risquait de couler. Le navire est empêché d’accoster au Brésil en raison d’un risque environnemental https://t.co/KLD8d5MRlp pic.twitter.com/VKm1gDk7EL – Chris Cavas (@CavasShips) 23 janvier 2023

La marine brésilienne a déclaré dans un déclaration le 20 janvier, il a empêché le navire d’accoster parce que sa coque avait été gravement endommagée, ce qui représentait un risque pour les autres bateaux dans les eaux brésiliennes.

L’armée brésilienne veut maintenant abandonner le navire en mer, selon Time. La prochaine décision de la marine pourrait être de la couler avec des explosifs, ont déclaré des sources militaires Folha de São Pauloun journal brésilien.

Mais couler le navire serait une “grosse négligence”, a déclaré Jim Puckett, directeur de l’association anti-gaspillage Basel Action Network, à Time.

“Nous parlons d’un navire contenant à la fois des matières dangereuses et des matières précieuses – il est censé être amené sur le territoire brésilien et géré de manière écologiquement rationnelle”, a déclaré Puckett à Time. “Vous ne pouvez pas simplement le couler.”

Le plan de la marine d’abandonner et de couler le navire était également critiqué par le ministère brésilien de l’Environnement, qui s’inquiète de l’impact environnemental que l’amiante pourrait avoir s’il était rejeté dans l’océan.

Selon le Département de la santé du Minnesota.

Selon Folha de São Paulo, la ministre de l’environnement du pays, Marina Silva, a également fait part de ses inquiétudes concernant l’amiante au ministre brésilien de la défense, José Múcio Monteiro. Cependant, la marine aura le dernier mot sur la façon de gérer le navire.

Les navires déclassés sont souvent envoyés dans des chantiers navals pour être démantelés. Les Chantier naval d’Alang-Sosiya sur la côte ouest de l’Inde est l’un de ces endroits où les gros bateaux sont démolis. Les bateaux de croisière sont également démonté et vendu pour pièces au chantier naval turc d’Aliaga.

Il y a autres navires qu’on a laissé pourrir en haute mer. Cependant, un navire de guerre de cette longueur – près des deux tiers de la hauteur de l’Empire State Building – pourrait bien devenir l’un des plus gros déchets de l’océan.

Cependant, sa taille est encore pâle par rapport au Vortex de déchets du Pacifiqueune collection gargantuesque de déchets plastiques et de débris marins dans les eaux au large de la côte ouest des États-Unis.

On ne sait pas exactement où le São Paulo sera laissé, et quand – si jamais – la marine brésilienne prévoit de le couler.

Les représentants de la marine brésilienne n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.