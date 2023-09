Le Brésil vante ses qualités en matière de climat, mais est critiqué pour son pari pétrolier

Des arbres brûlés sont visibles après que des incendies illégaux ont été allumés par des agriculteurs à Manaquiri, dans l’État d’Amazonas, le 6 septembre 2023. Michael Dantas | Afp | Getty Images

Le tout premier ministre brésilien chargé des peuples autochtones a déclaré que le plus grand pays d’Amérique du Sud cherchait à restaurer rapidement sa crédibilité climatique et à empêcher l’Amazonie de heurter un réchauffement climatique. point de bascule calamiteux. Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a réalisé des progrès rapides dans un laps de temps relativement court pour inverser une tendance à la accélération de la dévastation dans la plus grande forêt tropicale humide du monde. Lula est arrivé au pouvoir en s’engageant à mettre un terme aux dégâts causés pendant le mandat de quatre ans du président d’extrême droite Jair Bolsonaro et les dernières données suggèrent que le taux de déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté. tombé à son plus bas niveau en six ans. C’est une bonne nouvelle pour Lula, qui a promis d’atteindre zéro déforestation en Amazonie d’ici 2030 et cherche à redorer la réputation environnementale de son pays. Le gouvernement a cependant reçu critique à propos de son projet d’ouvrir de nouveaux gisements de pétrole près de l’embouchure du fleuve Amazone. « Actuellement, nous vivons un moment de reconstruction », a déclaré à CNBC la Brésilienne Sônia Guajajara en marge d’un événement organisé à Londres par la Caring Family Foundation. « Nous reconstruisons tous les droits des peuples autochtones. C’est un défi car nous devons reconstruire les infrastructures dont nous disposons », a-t-elle ajouté, selon une traduction. Cela comprend la réparation de l’agence environnementale IBAMA et de l’agence des affaires indigènes FUNAI, a déclaré Guajajara, après que Bolsonaro ait réduit son personnel et poussé pour davantage d’agriculture et d’exploitation minière sur les terres protégées.

Sonia Guajajara, ministre des Peuples autochtones du Brésil, et la militante écologiste brésilienne Txai Surui s’expriment lors du petit-déjeuner Indigenous Voices de la Caring Family Foundation à Annabel’s le 25 septembre 2023 à Londres, en Angleterre. Dave Benett | Getty Images Divertissement | Getty Images

L’Amazonie joue un rôle essentiel dans l’absorption du dioxyde de carbone de la planète, ce qui en fait un rempart essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Environ 60 % de la forêt tropicale est située au Brésil, un pays qui est le premier au monde. sixième plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Guajajara a déclaré que Lula était « très déterminé » à s’exprimer et à démontrer au monde que le pays prend des mesures pour réduire la déforestation et la pauvreté et contribue à la lutte contre la crise climatique en protégeant l’Amazonie. Elle a ajouté que la conférence sur le climat COP28 de l’ONU, prévue plus tard cette année, permettrait au Brésil de présenter ses réalisations sur la scène internationale. Lula aurait a déclaré le mois dernier que le Brésil se rendrait à la COP28 pour exiger que les pays riches paient leur juste part pour protéger la forêt tropicale et aider la population qui y vit. « Le monde entier a maintenant les yeux tournés vers l’Amazonie. Cet engagement du président Lula à faire de l’Amazonie une priorité peut évidemment augmenter les fonds destinés à stopper la déforestation et à accroître la protection, mais c’est aussi un engagement à contribuer à réduire la destruction », a déclaré Guajajara.

Une contradiction climatique ?

Un domaine qui menace de saper les réalisations climatiques de Lula est celui des combustibles fossiles, dont l’incendie est le principal moteur de la crise climatique. Ministère brésilien de l’énergie annoncé le mois dernier, il prévoyait d’investir 335 milliards de réals brésiliens (66,5 milliards de dollars) dans le secteur pétrolier et gazier dans les années à venir, affirmant que le programme donne la priorité à la reprise des investissements « pour garantir la sécurité énergétique » en prospectant de nouveaux gisements. Le ministère souhaite que la compagnie pétrolière nationale Petrobras exploite le pétrole au large de la côte nord du pays, un projet qui a déclenché des protestations de la part des militants écologistes.

Détail d’une pompe à huile dans une station-service Petrobras, près du stade Maracana, le 12 mai 2023 à Rio de Janeiro, Brésil. Buda Mendès | Actualités Getty Images | Getty Images

Le chef de cabinet de Lula, Rui Costa, a précédemment déclaré qu’il ne pensait pas que les efforts du pays pour accélérer la transition énergétique, tout en poussant Petrobras à explorer de nouvelles frontières pétrolières, reflétaient un paradoxe. « Il n’y a pas de contradiction », a déclaré Costa dans une interview à la radio. Reuters a rapporté le 16 août. « C’est dans le nom, c’est une transition écologique et énergétique. » Txai Surui, leader indigène et militant de l’Amazonie brésilienne, s’est félicité de la tendance à la baisse de la déforestation en Amazonie, mais a critiqué l’administration de Lula pour sa volonté d’exploiter potentiellement le pétrole offshore. « Pour moi, ce n’est pas moralement acceptable », a déclaré Surui à CNBC. « Comment faites-vous pour conclure des accords sur la déforestation et toutes ces choses et pourtant vous voulez explorer [for oil]? » Surui a déclaré qu’elle espérait que le gouvernement brésilien ne s’intéresserait pas au pétrole offshore près de l’embouchure du fleuve Amazone et chercherait plutôt à suivre l’exemple de la Colombie après le gouvernement de gauche du pays voisin. annoncé qu’il n’approuverait aucun nouveau projet d’exploration pétrolière et gazière.

Le président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva s’exprime lors d’un événement commémorant la Journée internationale de la forêt amazonienne au Salão Nobre du palais du gouvernement du Planalto, le 5 septembre 2023 à Brasilia, au Brésil. Andressa Anholete | Actualités Getty Images | Getty Images

Fait remarquable, les électeurs équatoriens a réussi un référendum historique à la mi-août pour interdire le forage pétrolier dans une zone protégée de l’Amazonie. Le vote, qui a eu lieu célèbre par les défenseurs de la justice climatique du monde entier, a été un coup dur pour le président Guillermo Lasso, qui avait déclaré que les revenus du forage pétrolier seraient essentiels pour financer la transition vers une économie durable. « Parler de l’Amazonie aujourd’hui, c’est parler d’un problème mondial », a déclaré Surui à CNBC, citant le rôle de la forêt tropicale en tant que puits de carbone vital. « Et nous avons encore un long chemin à parcourir » dans la bataille pour le sauver, a déclaré Surui.

« Nous sommes vraiment confrontés à une urgence »

Le Brésil est actuellement aux prises avec températures inhabituellement chaudes au début du printemps, avec le mercure atteindre 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans onze États brésiliens ces derniers jours. Une étude publiée dans Durabilité de la nature en juin, il a averti que des événements extrêmes combinés à des niveaux de stress croissants pourraient entraîner l’effondrement des écosystèmes beaucoup plus tôt que prévu. En effet, l’étude indique que la forêt amazonienne pourrait atteindre son soi-disant point de bascule plusieurs décennies avant la date prévue par les climatologues de l’ONU. Les points de bascule sont des seuils à partir desquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de survie sur Terre. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que ce scénario dévastateur était une perspective imminente, la Brésilienne Guajajara a répondu : « Je pense que oui. Je pense que nous sommes vraiment confrontés à une urgence. »