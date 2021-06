Le Brésil va redéployer des troupes en Amazonie pour lutter contre la déforestation

Et 98,9% de la déforestation avait des indications d’illégalité, soit effectuée près des sources, dans des zones protégées ou effectuée sans autorisation requise, selon les données publiées ce mois-ci par le projet MapBiomas, un réseau d’organisations à but non lucratif, d’universités et d’entreprises technologiques qui étudie l’utilisation des terres au Brésil. . Le régulateur brésilien de l’environnement a imposé des amendes dans seulement 5% de ces cas, a constaté le groupe.