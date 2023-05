Le Brésil va lancer une enquête nationale sur les matches de football truqués et l’enquête pourrait avoir « des répercussions internationales », a déclaré mercredi le ministre de la Justice Flavio Dino.

La confédération de football du pays sud-américain a déclaré qu’elle avait demandé au gouvernement d’ouvrir une nouvelle enquête. L’annonce de Dino fait suite aux décisions de plusieurs clubs brésiliens de haut niveau de suspendre une poignée de joueurs dans le cadre d’une enquête d’État.

La police fédérale brésilienne ouvrira une enquête « en raison de preuves de trucage de matchs dans des événements sportifs, avec des répercussions interétatiques et internationales », a déclaré Dino dans un communiqué sur Twitter.

Auparavant, Athletico avait déclaré sur ses réseaux sociaux que l’arrière gauche de 20 ans Pedrinho et le milieu de terrain de 22 ans Bryan Garcia avaient été suspendus « à titre préventif » jusqu’à la fin de l’enquête par les procureurs de l’État de Goias.

Cruzeiro, Fluminense et America ont pris les mêmes décisions concernant le milieu de terrain de 29 ans Richard, le défenseur de 23 ans Vitor Mendes et l’arrière droit de 37 ans Nino Paraiba, respectivement.

Aucun des joueurs n’a répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press. Ils n’ont pas non plus commenté sur les réseaux sociaux.

Les médias brésiliens ont fait part de leurs inquiétudes quant aux performances des cinq joueurs lors des matchs de la saison 2022 et ont ajouté qu’ils pourraient être la cible de l’enquête « Pénalité maximale » qui a débuté en février.

Internacional a déclaré dans un communiqué que le milieu de terrain Mauricio ne jouera pas contre l’Athletico lors d’un match de Serie A brésilien plus tard mercredi après que les médias locaux l’aient lié au scandale. Le club de Porto Alegre a également déclaré faire confiance au joueur, qui a nié tout acte répréhensible, et a ajouté qu’il continuerait dans son effectif.

Les procureurs n’ont pas confirmé à l’AP que ces joueurs faisaient l’objet d’une enquête.

Mais les procureurs ont indiqué dans un communiqué que 16 personnes seront jugées dans cette affaire, dont sept autres joueurs.

L’un des joueurs de cette liste, le défenseur de Santos Eduardo Bauermann, a été suspendu par son club mardi. TV Globo a publié plusieurs conversations au cours desquelles le joueur aurait admis avoir participé au stratagème.

L’AP a eu accès au dossier contre Bauermann et d’autres joueurs. Les preuves des procureurs allèguent que le défenseur de Santos a non seulement échangé des SMS proposant des matchs truqués, mais a également suggéré en novembre qu’il pourrait faire appel à deux de ses coéquipiers pour aider le stratagème.

L’enquête d’État ciblait initialement les matches de la saison dernière dans l’élite brésilienne, mais s’est étendue aux matches de deuxième division. Les procureurs ont déclaré que certains des athlètes avaient été payés entre 50 000 et 100 000 reals brésiliens (10 000 à 20 000 dollars) pour être réservés ou infliger des pénalités à leurs rivaux.

La confédération brésilienne de football (CBF) a déclaré dans un communiqué qu’elle avait demandé au gouvernement d’enquêter afin qu’elle puisse « centraliser toutes les informations sur les cas faisant l’objet d’une enquête ».

L’organisme de football a ajouté « qu’il n’y a aucune possibilité » que la division de haut vol du pays soit suspendue, arguant qu’elle « est également victime de ces actes criminels possibles », et exhortant que « la punition des athlètes et autres membres de l’équipe frauduleuse plan se déroule de façon véhémente. »

« Je travaille avec la FIFA et d’autres organismes internationaux, en plus des clubs et des fédérations brésiliennes, dans le but de lutter contre tous les types de crimes, de fraudes ou d’actes répréhensibles dans le football », a déclaré le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, dans le communiqué. « Je défends la suspension préventive (des joueurs) basée sur des soupçons concrets et même l’interdiction du sport dans des cas avérés. »

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus du Brésil Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore