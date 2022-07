Le Brésil triomphe à nouveau, mais la Copa America Femenina se renforce

Le Brésil remportant la Copa America Femenina pourrait être considéré comme si courant qu’il ne compte guère comme une nouvelle. Neuf versions du tournoi ont été disputées, et le Brésil en a remporté huit – la dernière après une victoire 1-0 samedi contre la Colombie, pays hôte, à l’issue d’une compétition où ils ont remporté tous leurs matches et n’ont concédé aucun but unique.

Mais cette fois, ce n’était pas si facile. Les normes augmentent à mesure que le sport se développe. La Colombie, bien sûr, avait l’avantage du terrain et une foule de capacité à Bucaramanga pour les encourager et, avec plus de tirs et plus de tirs cadrés, ils ont poussé le Brésil durement – ​​à tel point que l’équipe du Brésil reçoit des critiques de sa propre équipe. presse avec les éloges pour avoir remporté le titre.

C’est parce que les titres qui comptent vraiment dans le football féminin sont la Coupe du monde et la médaille d’or olympique. Et des doutes subsistent sur la capacité de cette équipe, reconstruite par la sélectionneuse suédoise Pia Sondhage, à concourir pour l’argenterie sérieuse. Probablement la meilleure équipe du monde il y a environ 15 ans, le Brésil a payé la pénalité pour ne pas avoir investi dans le sport. Ils ont été dépassés et maintenant ils s’efforcent de rattraper leur retard. Les défaites à l’échauffement contre le Danemark et la Suède ont laissé planer des doutes sur l’équipe – qui n’ont pas été entièrement dissipés par cette dernière conquête de la Copa.

Entrant également en finale avec un record de 100%, la Colombie a certainement eu le meilleur de sa première demi-heure. Leur 4-2-3-1 s’est opposé au 4-4-2 du Brésil, ce qui leur a donné le joueur supplémentaire au milieu de terrain. Ils ont empêché le Brésil de jouer hors de la défense et sont entrés dans l’espace derrière les arrières latéraux brésiliens, sans réussir à offrir une grande menace à Lorena dans le but du Brésil.

Mais le Brésil peut compter sur des capacités individuelles supplémentaires. Au fur et à mesure que l’espace commençait à s’ouvrir, ils ont commencé à trouver plus facile de trouver un peu de fluidité et de relier les lignes de leur équipe – et une certaine inspiration de l’attaquant Debinha l’a emporté. Elle a produit une talonnade rapide au bord de la surface, a couru vers l’avant pour recevoir le ballon de retour, a coupé à droite de la défense colombienne et a été maladroitement renversée par Manuela Vanegas. Elle s’est relevée pour balayer avec confiance depuis le point de penalty et, à quelques minutes de la mi-temps, le Brésil était en tête.

Après la pause, ils semblaient les plus susceptibles de marquer le prochain but, semblant particulièrement dangereux à partir des deuxièmes balles sur coups de pied arrêtés. Mais l’entraîneur colombien Nelson Abadia a fait un changement qui semblait contre-intuitif, mais qui a bien fonctionné. Il a enlevé le grand avant-centre Mayra Ramirez et est passé à trois à l’arrière. Cela a eu pour effet de libérer la sensation de 17 ans Linda Caicedo, qui a été choisie comme joueuse du tournoi. Elle est entrée dans le jeu et la Colombie a commencé à pétiller. Elle a tiré juste au-dessus de la barre, puis a été bloquée par un tacle salvateur de l’arrière droit Antonia. Le pied gauche de Catalina Usme a commencé à troubler Lorena, mais la capitaine brésilienne et défenseure centrale Rafaelle a continué à faire des dégagements vitaux, la Colombie n’en avait pas assez pour forcer l’égalisation et le Brésil a tenu bon pour commencer les célébrations de la victoire.

Le Brésil a encore une fois remporté la Copa America Femenina, mais ce n’était pas la formalité d’antan – et cela augure bien pour le match en Amérique du Sud. RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

Les deux équipes seront à Paris pour les Jeux olympiques de 2024 – et un an avant cela, les deux seront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la prochaine itération de la Coupe du monde féminine. Ils seront rejoints par l’Argentine, qui est bien venue à la fin pour battre le Paraguay et remporter la troisième place des éliminatoires. Ce match n’était en aucun cas le match amical glorifié habituel. Le vainqueur se qualifierait automatiquement pour la Coupe du monde, le perdant devrait se contenter d’un playoff continental. Et, pendant longtemps, il a semblé que le Paraguay, l’équipe surprise de la compétition de cette année, l’emporterait. Mais l’équipe argentine actuelle a beaucoup d’esprit combatif. Ils ont égalisé tard et en ont ajouté deux autres dans les arrêts de jeu, Yamila Rodriguez terminant meilleure buteuse du tournoi, pour réserver leur place.

Et il y a eu beaucoup de drames tardifs dans le match pour déterminer la cinquième place, où le vainqueur a une chance de remporter la Coupe du monde grâce à des séries éliminatoires, et le perdant se retrouve sans rien. Tout à la fin du match, la joueuse vedette Deyna Castellanos a égalisé pour le Venezuela contre le Chili. Mais les Chiliens ont réussi la séance de tirs au but. Le Venezuela les avait battus lors de l’échauffement, mais quand cela importait, c’était le Chili qui remportait le prix.