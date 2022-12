Le Brésil toujours au premier rang de la FIFA malgré la victoire de l’Argentine en Coupe du monde

L’Argentine ne prendra pas la tête du classement mondial de la FIFA ce mois-ci, bien qu’elle ait battu la France pour remporter la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

Les rivaux sud-américains, le Brésil, occupent la première place depuis février, lorsqu’ils ont renversé la Belgique au sommet. Mais même si le Séléçao n’a pas réussi à dépasser les quarts de finale, les résultats de l’Argentine n’ont pas été suffisants pour les dépasser.

Le Brésil a remporté trois matchs à la Coupe du monde, a perdu contre le Cameroun et a subi une défaite aux tirs au but face à la Croatie.

L’Argentine, quant à elle, a remporté quatre matchs, en a perdu un contre l’Arabie saoudite et a été deux fois victorieuse aux tirs au but, dont la finale dimanche en battant la France 4-2 sur coups de pied.



L’Argentine a remporté la Copa America en 2021 et est maintenant championne du monde, mais ce n’est pas suffisant pour la première place. Les succès en fusillade valent beaucoup moins de points de classement que les victoires en temps réglementaire. Si l’Argentine ou la France avaient remporté la finale dans les 120 minutes, elles seraient passées au n ° 1, mais une séance de tirs au but garantissait que le Brésil ne pourrait pas être dépassé.

L’Argentine et la France gagnent toutes deux une place pour se classer respectivement deuxième et troisième, tandis que la Belgique perd deux places et se classe quatrième après avoir échoué à dépasser la phase de groupes. L’Angleterre reste cinquième, tandis que les autres quarts de finalistes des Pays-Bas gagnent deux places et se classent sixièmes.

La course de la Croatie à une troisième place à la Coupe du monde les voit comme les plus grands grimpeurs dans le top 10, en hausse de cinq places par rapport à la 12e. L’Italie, qui n’a pas réussi à se rendre au Qatar, perd deux places à la huitième place. Le Portugal reste inchangé à la neuvième place, l’Espagne reculant de trois places et se classant 10e.

Le Brésil est sorti en quart de finale mais reste en tête du classement mondial de la FIFA. Laurence Griffiths/Getty Images

Les plus grands grimpeurs sont le Maroc et l’Australie, qui gagnent tous les deux 11 places. Les deux pays ont massivement surperformé, avec le Maroc, quatrième, désormais l’équipe africaine la mieux classée en 11e et l’Australie, qui a fait les huitièmes de finale, jusqu’à la 27e. Ce n’est pas le classement le plus élevé du Maroc, car ils étaient 10e en 1998, mais pas plus tard qu’en 2015, ils étaient aussi bas que 92e.

Le Cameroun profite également d’une belle remontée de 10 places jusqu’à la 33e place, grâce à sa victoire sur le Brésil.

Les États-Unis prennent le relais en tant qu’équipe la mieux classée de la CONCACAF, gagnant trois places en 13e tandis que le Mexique chute de deux en 15e.

Le Canada et le Qatar sont les plus gros perdants, perdant tous deux 12 places en 53e et 62e respectivement. Le Pays de Galles perd neuf places et se classe 28e ; Le Danemark est 8e au 18e rang et la Serbie 8e au 29e.

Le nouveau classement mondial de la FIFA, qui est une évaluation continue des résultats pondérés en fonction de leur importance, sera officiellement publié jeudi.

Nouveau top 20 du classement FIFA :

1. Brésil

2. Argentine

3.France

4. Belgique

5. Angleterre

6. Pays-Bas

7. Croatie

8. Italie

9.Portugal

10. Espagne

11. Maroc

12. Suisse

13. États-Unis

14. Allemagne

15. Mexique

16.Uruguay

17. Colombie

18. Danemark

19. Sénégal

20. Japon