Le gouvernement brésilien n’a pas approuvé un seul vaccin et est tombé sur des tentatives d’acheter même des seringues et des aiguilles pour un effort de vaccination qui n’avait toujours pas de date de déploiement définie à partir de la nouvelle année.

L’un des premiers vaccins à l’horizon semble être celui développé par la société chinoise Sinovac, qui a signé un contrat avec le gouvernement du plus grand État du Brésil, Sao Paulo, pour la distribution et la production.

Le gouvernement de Sao Paulo, João Doria, a annoncé son intention de commencer à distribuer des vaccins le 25 janvier si les autorités sanitaires fédérales approuvent le vaccin. Doria est une critique virulente et probablement une challenger lors de l’élection présidentielle de 2022, et son annonce a fait pression sur le gouvernement Bolsonaro pour qu’il propose son propre plan de vaccination fédéral.

Fiocruz est l’un des plus grands laboratoires publics du Brésil pour la production de vaccins, y compris la rougeole, la polio et la fièvre jaune. Grâce à une technologie de pointe et à la capacité de Fiocruz à produire à bas prix, le Brésil est le plus grand fabricant mondial de vaccins contre la fièvre jaune et, selon les informations de Fiocruz, exporte des millions de doses dans des dizaines de pays à travers le monde.