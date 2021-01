Le Brésil suspend l’achat de seringues car la vaccination est à la traîne

Le nombre de décès et d’infections dus au nouveau coronavirus est en augmentation dans le pays, ajoutant une pression sur le gouvernement pour qu’il commence à tirer. Alors que d’autres pays de la région ont commencé à vacciner, le régulateur de la santé du Brésil n’a pas encore approuvé les vaccins et le ministère de la Santé n’a pas donné de date définitive de déploiement de son programme.

Les responsables de l’État le plus peuplé du Brésil, Sao Paulo, ont annoncé qu’ils prévoyaient de commencer les vaccinations le 25 janvier si les régulateurs approuvaient l’injection CoronaVac développée en Chine, et les responsables de l’État disent qu’ils stockent 71 millions d’aiguilles.

«Le gouvernement ne comprend pas ce que le pays et le monde traversent», a déclaré Araújo. « Plus tôt nous nous préparons, plus nous sommes susceptibles de signer un contrat de vaccin et de seringue. »