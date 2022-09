Le Brésil sur les nerfs pour un bicentenaire Bolsonaro a fait le sien

BRASILIA, Brésil (AP) – Le président Jair Bolsonaro appelle mercredi le bicentenaire du Brésil une occasion de célébrer la fière histoire de la nation, mais les critiques disent qu’il a transformé ce qui devrait être une journée d’unité en un événement de campagne qu’ils craignent qu’il n’utilise pour saper le mois prochain élections dans la quatrième plus grande démocratie d’Amérique latine.

Bolsonaro, qui traîne dans les sondages avant le vote du 2 octobre, a exhorté les Brésiliens à inonder les rues, et des dizaines de milliers de ses partisans devaient se rendre à Brasilia, Sao Paulo et sa ville natale de Rio de Janeiro dans une démonstration de force. . L’armée a prévu des expositions dans la capitale et à Rio, en présence de Bolsonaro.

Le nationaliste d’extrême droite s’est donné pour mission pendant des années d’encourager le patriotisme brésilien et a coopté les couleurs nationales du vert et du jaune comme les siennes. Il a chargé son administration d’officiers militaires et a sollicité à plusieurs reprises leur soutien, le plus récemment pour jeter le doute sur la fiabilité du système de vote électronique du pays, sans preuve.

Ses attaques contre le système électoral ont suscité une inquiétude généralisée parmi ses opposants quant au fait qu’il pourrait suivre les traces de l’ancien président américain Donald Trump en rejetant les résultats des élections. Les analystes ont déclaré qu’ils surveilleraient les commentaires incendiaires mercredi.

“Bolsonaro et ses partisans en ont fait la journée la plus importante de toute la campagne. Il devra donc livrer une sorte de viande rouge », a déclaré Brian Winter, vice-président pour la politique à la Société des Amériques/Conseil des Amériques. “Mais tout le monde veut savoir s’il franchira cette ligne et créera une véritable crise institutionnelle.”

Après un défilé militaire à Brasilia, Bolsonaro assistera à une autre parade à Rio le long de la plage de Copacabana, où ses partisans manifestent souvent. Ce dernier impliquera des saluts au fusil, des tirs de canon, des survols, des parachutistes et des navires de guerre ancrés au large.

Mais Rio ne verra pas ce que le président avait annoncé comme un grand défilé au lieu de l’événement annuel non partisan du centre-ville. Au lieu de cela, le maire et les chefs militaires de Rio se sont installés sur l’affichage plus modeste sur le site de la plage désigné par le président.

Bolsonaro, ancien capitaine de l’armée et législateur pendant des décennies avant de remporter l’élection présidentielle de 2018, a passé la majeure partie de son premier mandat à s’opposer aux juges de la Cour suprême, dont certains sont également des membres éminents de l’autorité électorale.

Il a accusé certains juges d’avoir paralysé son administration et favorisé l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, le favori des sondages cherchant à reprendre le poste qu’il occupait de 2003 à 2010. Cela a effectivement transformé ces personnalités et leurs institutions en ennemis de la base de Bolsonaro, qui représente environ un quart de l’électorat.

Lorsque Bolsonaro a lancé sa candidature à la réélection le 24 juillet, il a demandé à ses partisans une “dernière” manifestation de soutien le jour de l’indépendance. “Ces quelques personnes sourdes en robe noire doivent comprendre quelle est la voix du peuple”, a-t-il déclaré, faisant référence aux juges.

Mercredi, la Garde nationale renforcera la sécurité à l’extérieur du bâtiment de la Cour suprême et la police fouillera les personnes aux points de contrôle autour de l’esplanade où se dérouleront la démonstration militaire et un rassemblement ultérieur.

Depuis le début de sa campagne, Bolsonaro a adouci son ton concernant le Jour de l’Indépendance. Dans la ville méridionale de Curitiba la semaine dernière, il a dit à ses partisans de baisser une banderole exigeant un coup d’État militaire. Et dans un spot télévisé diffusé mardi, il a exhorté les gens à participer au bicentenaire “dans la paix et l’harmonie”.

Carlos Ranulfo de Melo, politologue à l’Université fédérale de Minas Gerais, a déclaré que cela reflétait probablement la stratégie de campagne visant à éviter la rhétorique enflammée et à se concentrer plutôt sur l’amélioration de l’économie.

Mais Rodrigo Prando, professeur de sciences politiques à l’Université presbytérienne Mackenzie de Sao Paulo, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Bolsonaro s’insurge contre le système de vote électronique et la Cour suprême.

Le président est connu pour ses débordements improvisés. Lors du rassemblement du Jour de l’Indépendance de l’année dernière, il a poussé le pays au bord d’une crise institutionnelle en proclamant qu’il ignorerait les décisions d’un juge de la Cour suprême. Plus tard, il a fait marche arrière, affirmant que ses commentaires étaient venus dans le feu de l’action et que la tension bouillante avait été réduite à mijoter.

Il y a eu des inquiétudes au sujet de la violence politique. Certains de ses partisans inconditionnels ont tenté de prendre d’assaut la Cour suprême l’année dernière. En juillet, un gardien de prison fédéral a tué un responsable local du Parti des travailleurs de da Silva alors qu’il célébrait son anniversaire, et des témoins ont déclaré qu’il avait crié son soutien à Bolsonaro avant d’appuyer sur la gâchette.

Le journal Estadao de S. Paulo, entre autres, a rapporté le 19 août que les services de renseignement militaires avaient identifié des risques de mouvements radicaux pro-Bolsonaro tentant d’infiltrer les célébrations du bicentenaire pour provoquer des troubles et défendre une intervention militaire.

“Il y a un mouvement qui essaie de légitimer un coup d’État si le résultat des urnes ne plaît pas aux bolsonaristes”, a déclaré Tai Nalon, co-fondateur de l’agence de vérification des faits AosFatos. “Vous n’aviez pas ça en 2018.”

Les membres de la campagne de Bolsonaro espèrent qu’il reste sur le message. Le membre du Congrès João Augusto Rosa, vice-président du Parti libéral de Bolsonaro, a déclaré à l’Associated Press qu’il souhaitait voir le président tendre la main aux électeurs indécis, en particulier aux Brésiliens les plus pauvres qui ont reçu des prestations sociales accrues sous son administration.

“Nous devons montrer tous les avantages que nous avons pu conquérir pour eux”, a déclaré par téléphone le membre du Congrès, mieux connu sous le nom de Capitão Augusto. “Ce n’est pas le moment de prêcher à ceux qui se sont déjà convertis, mais plutôt à ceux qui pourraient encore changer d’avis.”

___

Jeantet a rapporté de Rio de Janeiro. L’écrivain de l’Associated Press Mauricio Savarese à Sao Paulo a contribué à ce rapport.

Carla Bridi et Diane Jeantet, The Associated Press