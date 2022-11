Le Brésil sera le leader du climat, selon l’ex-ministre Marina Silva

CHARM el-CHEIKH, Égypte (AP) – Marina Silva, ancienne ministre de l’environnement et candidate potentielle à nouveau au poste, a transmis samedi un message au sommet de l’ONU sur le climat : le Brésil est de retour lorsqu’il s’agit de protéger la forêt amazonienne, la plus grande dans le monde et crucial pour limiter le réchauffement climatique.

La récente élection du président élu de gauche Luiz Inácio Lula da Silva représente un changement potentiellement énorme dans la façon dont le Brésil gère la forêt par rapport à l’actuel président Jair Bolsonaro. Da Silva devait assister la semaine prochaine à la conférence connue sous le nom de COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Silva a déclaré que le fait que da Silva vienne au sommet, des mois avant son arrivée au pouvoir le 1er janvier, était une indication de l’engagement de son administration à protéger les forêts et à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Da Silva devait rencontrer plusieurs chefs de délégations.

“Le Brésil retrouvera le rôle de protagoniste qu’il avait auparavant en matière de climat, de biodiversité”, a déclaré Silva, qui s’est entretenu avec des journalistes du Brazilian Climate Hub.

Bolsonaro, qui a été élu en 2018, a poussé le développement de l’Amazonie, tant dans ses actions que dans sa rhétorique. Les agences environnementales ont été affaiblies et il a nommé des gestionnaires forestiers issus du secteur agro-industriel. Le secteur s’oppose à la création d’aires protégées telles que les territoires autochtones et pousse à la légalisation du pillage des terres. La zone déboisée en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans d’août 2020 à juillet 2021, selon les chiffres officiels. La surveillance par satellite montre que la tendance de cette année est en passe de dépasser l’année dernière.

Après avoir remporté les élections d’octobre, da Silva, président entre 2003 et 2010, a promis de réviser les politiques de Bolsonaro et d’aller vers l’arrêt complet de la déforestation, appelée « déforestation zéro ».

Ce sera une tâche énorme. Alors qu’une grande partie du monde célèbre les politiques qui protègent la forêt tropicale au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, il existe une myriade de forces qui poussent au développement, y compris parmi de nombreux habitants de l’Amazonie. Et Da Silva, bien que beaucoup plus axé sur la protection de l’environnement que Bolsonaro, a eu un bilan mitigé en tant que président. La déforestation a chuté de façon spectaculaire au cours de la décennie qui a suivi l’arrivée au pouvoir de Da Silva, avec Marina Silva comme ministre de l’environnement. Mais au cours de son deuxième mandat, Da Silva a commencé à répondre aux intérêts de l’agro-industrie et, en 2008, Marina Silva a démissionné.

Ces dernières semaines, les reportages au Brésil se sont concentrés sur une éventuelle alliance entre le Brésil, le Congo et l’Indonésie, qui abrite les plus grandes forêts tropicales du monde. Étant donné le surnom « OPEP des forêts », en référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et à la manière dont ils réglementent la production de pétrole, l’idée générale serait que ces trois pays coordonnent leurs positions et leurs pratiques de négociation sur la gestion des forêts et la protection de la biodiversité. . La proposition a été initialement lancée lors du sommet sur le climat de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, selon les rapports.

Lorsqu’on lui a demandé des détails sur une alliance, y compris si elle pourrait être annoncée au cours de la deuxième semaine du sommet, Silva a hésité, précisant qu’une telle annonce n’était pas la sienne.

« Nous ne voulons pas être isolés dans notre protection des forêts », a-t-elle dit plus généralement, ajoutant que le Brésil souhaitait que la gestion forestière soit coordonnée entre « méga pays forestiers » mais n’essaierait pas d’imposer sa volonté.

Silva a remporté un siège au Congrès lors des élections d’octobre. Ancienne sapeuse de caoutchouc d’enfance qui a travaillé en étroite collaboration avec l’écologiste assassiné Chico Mendes, elle a une autorité morale en matière de questions environnementales et fait partie d’une poignée de personnes dont on parle comme possible ministre dans le gouvernement de da Silva.

Tout en précisant qu’elle ne parlait pas au nom du président élu, Silva a partagé des détails sur ce qu’elle pensait faire partie de la prochaine administration. Elle a déclaré que le Brésil ne prendrait pas la position selon laquelle il « devait être payé » pour protéger ses forêts, une position que l’administration de Bolsonaro a prise.

Le Brésil n’entreprendrait pas le genre de grands projets énergétiques qu’il a fait dans le passé sous les premiers termes de Da Silva, comme un grand barrage hydroélectrique, mais se concentrerait plutôt sur un passage aux énergies renouvelables comme le solaire. Dans le même ordre d’idées, elle a déclaré qu’il y aurait une incitation à faire passer la société pétrolière d’État Petrobras d’une concentration sur le pétrole à une concentration sur les énergies renouvelables.

“Nous devons utiliser ces ressources (pétrolières), qui sont encore nécessaires, pour faire une transition vers d’autres formes d’énergie et ne pas perpétuer le modèle” d’une entreprise axée sur le pétrole, a-t-elle déclaré.

Silva a déclaré que le Brésil participerait aux marchés des compensations de carbone, mais qu’il avait besoin d’une surveillance « rigoureuse », ce qui n’est sans doute pas le cas actuellement. Ces crédits carbone permettent aux entreprises et aux pays de compenser une partie de leurs émissions de carbone en payant pour des activités qui captent le carbone, comme la plantation d’arbres.

Silva a également déclaré qu’elle avait proposé un organisme gouvernemental pour se concentrer sur le changement climatique, qui serait vraisemblablement en plus du ministère de l’environnement. Elle a dit que l’idée serait d’avoir une régulation étroite des changements climatiques afin que les choses puissent être traitées en temps réel, comme les fuites de gaz à effet de serre ou les faiblesses de la politique climatique. Elle a fait une comparaison avec la façon dont les gouvernements surveillent toujours de près l’inflation.

“L’idée est d’éviter l’inflation climatique”, a-t-elle déclaré.

____

La rédactrice d’Associated Press, Diane Jeantet, a contribué à cette histoire de Rio de Janeiro.

____

Peter Prengaman, directeur de l’information sur le climat et l’environnement de l’AP, a été directeur de l’information sur le Brésil entre 2016 et 2019. Suivez-le sur Twitter : twitter.com/peterprengaman

____

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Peter Prengaman, Associated Press