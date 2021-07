Le Brésil semble fort dans sa tentative de faire avancer l’héritage olympique sud-américain

La Coupe du monde est l’enfant du tournoi olympique de football. Pour être plus précis, c’est l’enfant de la contribution sud-américaine au tournoi olympique de football.

En 1924, à Paris, l’Uruguay a étonné tous les arrivants par l’éclat de son football – un nouveau style de ballet qui a ravi les foules alors que ces joueurs méconnus d’un petit pays de l’autre côté de l’Atlantique se dirigeaient vers la médaille d’or. C’était le fruit de l’avancement rapide du jeu sud-américain, alimenté par la naissance de la Copa America en 1916 et organisé presque chaque année par la suite. À Amsterdam, quatre ans plus tard, l’Uruguay a prouvé que ce n’était pas un hasard. Ils ont à nouveau remporté l’or, l’Argentine faisant également le voyage et remportant l’argent.

C’était clair. Il devait y avoir une compétition mondiale de football ouverte à tous, pas seulement aux amateurs, comme aux Jeux olympiques, mais aussi aux professionnels. Et c’est ainsi qu’est née la Coupe du monde, organisée et remportée par l’Uruguay en 1930, avec une fois de plus l’Argentine en deuxième position.

Tout cela donne au tournoi olympique de football une place importante dans la culture du football sud-américain. Il imprègne le vocabulaire ; un but directement sur corner est « un but olympique », issu d’une première rencontre entre l’Uruguay et l’Argentine. Et un tour d’honneur est « un tour olympique » car les joueurs uruguayens l’ont fait pour saluer la foule aux Jeux de Paris.

Le football est ce que l’Amérique du Sud fait bien. L’Uruguay n’a jamais remporté une autre médaille d’or en quoi que ce soit. La seule médaille dans l’histoire du sport paraguayen est l’argent du tournoi de football de 2004.

Le tournoi a donc une traction historique et un intérêt actuel. Il s’agit d’une compétition des moins de 23 ans – cette fois des moins de 24 ans en raison du délai d’un an – dans laquelle les équipes peuvent également aligner trois joueurs plus âgés. Il sert alors de maison de transition entre les moins de 20 ans et les seniors. C’est un tournoi pour développer des joueurs avec un titre à gagner – et le Brésil et l’Argentine sont sur le point de se fixer cet objectif.

L’Argentine a remporté l’or en 2004 et 2008. Quatre ans plus tard, à Londres, le Mexique a choqué le Brésil en finale. Mais le Brésil a finalement réussi à compléter son armoire à trophées aux Jeux de Rio en 2016, lorsque le penalty de Neymar a remporté une victoire en tirs de barrage contre l’Allemagne et a offert au public local son meilleur souvenir des premiers Jeux olympiques organisés en Amérique du Sud.

Certains pensaient que la médaille d’or mettrait fin à l’obsession du Brésil pour le tournoi olympique. Mais cela ne semble pas être le cas. Pour une campagne qui commence là où la dernière s’est terminée – avec une rencontre avec l’Allemagne – le Brésil a sélectionné une équipe solide avec le quota complet de joueurs plus âgés.

Mettre la main sur les joueurs est une tâche délicate, nécessitant des négociations délicates. Depuis 2008, les clubs n’ont aucune obligation de libérer des joueurs pour le tournoi. Il n’y avait aucun moyen, par exemple, que le Real Madrid mette Rodrygo à disposition et, fait inhabituel, même un club brésilien a refusé de jouer au ballon. À son grand mécontentement, Flamengo n’a pas laissé l’avant-centre Pedro rejoindre l’équipe.

Même ainsi, il y a beaucoup de noms de stars. L’attaquant Richarlison et le milieu de terrain Douglas Luiz sont venus directement de la Copa America dans l’équipe olympique. Et l’ancien arrière droit de Barcelone, Dani Alves, aurait sûrement joué en Copa si la blessure n’avait pas été touchée. Aujourd’hui âgé de 38 ans, Alves nourrit toujours l’espoir de participer à la prochaine Coupe du monde. Le tournoi olympique est pour lui une étape pour montrer qu’il est toujours à la hauteur.

Les autres joueurs majeurs sont le gardien Santos et l’arrière central du FC Séville Diego Carlos, qui a fait partie de l’équipe senior ces derniers mois, tout comme les milieux de terrain centraux Bruno Guimaraes et Matheus Henrique, qui ont fait battre le cœur de l’équipe. dans le tournoi de qualification au début de l’année dernière. La star du spectacle était alors l’avant-centre du Hertha Berlin Matheus Cunha, une silhouette longiligne qui a terminé le tournoi en tant que meilleur buteur. La récente Copa America a souligné que cette position est toujours à gagner chez les seniors, et donc ses performances seront suivies avec intérêt.

L’Argentine, quant à elle, semble s’être davantage concentrée sur le développement des joueurs que sur la formation de l’équipe la plus forte possible. Et l’absence de noms de Boca Juniors et River Plate suggère que l’équipe n’a pas reçu une coopération totale des grands clubs – ce qui n’est pas surprenant, car les appelés ont raté le premier tour à élimination directe de la Copa Libertadores, l’Amérique du Sud Ligue des champions.

Il n’y a qu’un seul joueur majeur, le gardien Jeremias Ledesma, tout juste sorti d’une saison réussie à Spai avec Cadix. Et un seul membre de l’équipe a commencé un match pour l’équipe senior – le meneur de jeu de Brighton & Hove Albion Alexis MacAllister. Et il n’a commencé qu’une seule fois, en amical. L’avant-centre bruyant Adolfo Gaich est sorti du banc pendant deux minutes d’un match amical. Il n’y a donc rien de tel que le niveau d’expérience de l’équipe brésilienne.

Mais il y a de grands espoirs pour les défenseurs centraux Nehuen Perez et Facundo Medina – une position où l’Argentine a besoin de plus de force en profondeur au niveau senior. Et beaucoup regarderont le solide milieu de terrain central Martin Payero et le subtil meneur de jeu Thiago Almada.

L’entraîneur de l’équipe est Fernando Batista, frère cadet de Sergio Batista, le grand milieu de terrain barbu de l’équipe Argentine vainqueur de la Coupe du monde de 1986. Batista Snr. a également entraîné l’équipe à la médaille d’or en 2008. Fernando a donc beaucoup à faire et un groupe difficile qui comprend l’Australie, l’Égypte et l’Espagne à négocier. Une répétition d’il y a 13 ans semble peu probable. Le succès sera probablement mieux mesuré par le nombre de ces joueurs qui seront utiles au niveau senior.