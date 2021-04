Le Brésil s’éloigne du bord du virus, mais reste à risque

On pense généralement que le nombre de cas confirmés au Brésil est un sous-dénombrement, et le virus gagne également du terrain chez ses voisins. Les unités de soins intensifs de la capitale argentine, Buenos Aires, ont été poussées à des niveaux critiques. Le Pérou, le Venezuela, l’Uruguay et la Colombie ont vu les cas augmenter ces dernières semaines. Les experts de la santé ont cité la circulation de variantes, y compris une souche qui serait originaire de l’Amazonie brésilienne, comme facteur contributif.