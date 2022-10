Le Brésil se rend aux urnes pour départager Jair Bolsonaro et Lula da Silva | Nouvelles du monde

Les Brésiliens votent lors d’un second tour des élections présidentielles qui oppose un président sortant jurant de sauvegarder les valeurs chrétiennes conservatrices à un ancien président promettant de ramener le pays à un passé plus prospère.

Le second tour a lieu entre le président Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva – tous deux sont des personnalités politiques bien connues et controversées.

Le vote déterminera si la quatrième plus grande démocratie du monde reste sur la même voie politique d’extrême droite ou renvoie un gauchiste au poste le plus élevé.

Plus de 120 millions de Brésiliens devraient voter, mais comme le vote se déroule par voie électronique, le résultat final est généralement disponible quelques heures après la fermeture des bureaux de vote.

La plupart des sondages d’opinion ont donné une avance à M. da Silva, universellement connu sous le nom de Lula, bien que les analystes politiques aient convenu que la course était devenue de plus en plus serrée ces dernières semaines.

Pendant des mois, il est apparu que da Silva se dirigeait vers une victoire facile.

Mais lors du premier tour des élections du 2 octobre, M. da Silva a terminé premier parmi les 11 candidats avec 48 % des voix, tandis que M. Bolsonaro était deuxième avec 43 %.

Les candidats ont présenté peu de propositions pour l’avenir du pays au-delà de l’affirmation qu’ils poursuivront un grand programme d’aide sociale pour les pauvres.

Image:

Lula da Silva (L) et Jair Bolsonaro lors d’un débat présidentiel le 16 octobre



Ils se sont insurgés les uns contre les autres et ont lancé des campagnes de diffamation en ligne – avec beaucoup plus d’attaques provenant du camp de Bolsonaro.

Il a affirmé sans aucune preuve que le retour au pouvoir de M. da Silva introduirait le communisme, la légalisation des drogues, l’avortement et la persécution des églises.

Cependant, M. Da Silva s’est concentré sur la gestion largement critiquée par Bolsonaro de la pandémie de COVID-19 et a déclaré que le président ne s’occupait pas des membres les plus nécessiteux de la société.

On craint également que M. Bolsonaro ne conteste les résultats des élections s’il perdait – tout comme l’ancien président américain Donald Trump.

Pendant des mois, il a affirmé que les machines à voter électroniques du pays étaient sujettes à la fraude, bien qu’il n’ait jamais présenté de preuves.