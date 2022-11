Le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale alors que le but de Casemiro dépasse la Suisse

DOHA, Qatar – Le vainqueur de Casemiro à la 83e minute a été suffisant pour réserver la place du Brésil aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à une victoire 1-0 contre la Suisse au Stadium 974 lundi. Mais pendant une grande partie du match, le Brésil a semblé manquer la créativité offerte par son homme vedette absent Neymar alors qu’il tentait continuellement de briser la défense résolue de la Suisse pour repartir les mains vides.

Vinicius Junior pensait avoir ouvert le score à la 63e minute, seulement pour que VAR intervienne et exclut l’effort en raison de la position de hors-jeu de Richarlison plus tôt dans le mouvement. Finalement, Casemiro a sorti l’impasse tardivement pour s’assurer que le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que la Suisse peut encore se qualifier pour les 16 derniers alors qu’elle affrontera la Serbie lors de son dernier match de phase de groupes.

Réaction rapide

1. Le Brésil sans Neymar manquait d’inspiration

Il y a eu beaucoup de discussions lors de cette Coupe du monde sur le fait que certains matches de phase de poule devenaient des parties d’échecs : les deux équipes attendent une ouverture, poussent loin, mais finalement il faut un geste audacieux pour donner vie à un match. Il y a des catalyseurs ici au Qatar qui peuvent le faire, mais le Brésil manque de sa principale force créatrice. Neymar a fourni cette étincelle au Brésil dans le passé, mais avec leur attaquant vedette blessé, ils n’ont pas eu la capacité pendant une grande partie du match d’ouvrir la défense suisse bien organisée.

La Selecao semblait sans inspiration en première mi-temps – 45 minutes qui ressemblaient à la première moitié de leur premier match contre la Serbie – mais l’introduction de Rodrygo à la pause leur a donné une étincelle pour donner vie au match. Mais ils ont quand même trouvé extrêmement difficile de briser les quatre défenseurs suisses – Granit Xhaka et Robin Freuler faisant également un travail brillant pour jouer leur rôle dans une bagarre au milieu de terrain.

Ils ont essayé d’aller plus loin vers Vinicius et Raphinha – mais ont trouvé ces ruelles largement bloquées – et ont rarement profité du milieu. Avant le vainqueur de Casemiro à la 83e minute, ils n’avaient obtenu que trois occasions décentes. Le premier était Vinicius apprivoisé tiré sur Yann Sommer en première mi-temps, car il était incapable de convertir sans marque à 10 mètres. Puis vint Richarlison en seconde période qui ne parvint pas à mettre son orteil sur la fin d’un centre de Vinicius, alors que c’était l’homme du Real Madrid qui était frustré à la 63e minute alors qu’il pensait avoir ouvert le score, seulement pour que l’effort soit marqué à la craie. en raison de la position de hors-jeu de Richarlison plus tôt dans le mouvement.

Casemiro a finalement sorti l’impasse, et le jeu est devenu plus frénétique alors que la Suisse poursuivait un égaliseur, mais sans Neymar, le Brésil a semblé brutal en attaque pendant une grande partie du match et avait besoin du vétéran pour trouver la marchandise.

La brillante frappe de Casemiro scelle la place du Brésil en huitièmes de finale. (Photo de Clive Brunskill/Getty Images)

2. Le Brésil compte sur Casemiro pour sceller sa qualification

Casemiro a déclaré dans la préparation du match qu’il se sentait désolé pour l’opposition, telle est la force en profondeur dont dispose le Brésil. À première vue, vous pouvez voir d’où il vient, d’autant plus que le Brésil pourrait faire venir Gabriel Jesus, Bruno Guimaraes, Antony et Rodrygo – c’est près de 200 millions de livres de talent là-bas.

Mais c’est le vieux garçon lui-même qui a ouvert le score puisque c’est sa frappe déviée à la 83e minute qui a donné l’avantage au Brésil. C’était une frappe merveilleusement prise, mais c’était en partie grâce à l’attaque patiente avec Vinicius qui a finalement étiré la défense de la Suisse, Rodrygo lançant une délicieuse balle à Casemiro et le milieu de terrain défensif l’a terminé. À ce stade, le Brésil jouait effectivement une formation 2-4-4 en attaque, avec ses arrières latéraux au milieu de terrain, et Thiago Silva et Marquinhos l’ancrant à l’arrière.

Mais à part Rodrygo, les autres hors du banc n’ont pas vraiment changé le déroulement du match. Face à cela, Rodrygo doit commencer contre le Cameroun car il a donné plus d’impulsion en attaque que Lucas Paqueta en première mi-temps tandis que le reste du banc n’a pas réussi à avoir un réel impact. Il avait besoin de piliers fiables pour les voir rentrer chez eux avec Casemiro prouvant à nouveau pourquoi il est indispensable.

3. La Suisse a encore une chance de passer

Malgré le résultat, la Suisse a une belle chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Alors que le Cameroun a battu la Serbie plus tôt dans la journée, la Suisse et le Cameroun se dirigent vers le dernier tour à égalité avec trois points chacun. Ce match Suisse-Serbie promet d’être chaud, mais à en juger par les deux premiers matches de la Suisse dans cette Coupe du monde, ils y participeront en tant que favoris.

Ils étaient bien organisés contre le Brésil et ont frustré l’équipe de Tite pendant une grande partie du match. Ils avaient juste besoin d’un peu plus de cruauté devant le but, mais ils ont bousculé Alisson – causant au gardien de but généralement immaculé deux erreurs bâclées alors qu’il tentait de jouer par l’arrière – et ont causé au Brésil un étrange mal de tête. Xhaka et Cie sont restés fidèles à leur système et ont eu la malchance de ne pas en sortir avec un point.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Brésil: Alisson 6, Eder Militao 7, Thiago Silva 7, Marquinhos 6, Alex Sandro 7, Fred 6, Casemiro 8, Lucas Paqueta 5, Raphinha 6, Vinicius Junior 7, Richarlison 6

Sous-marins: Rodrygo 7, Bruno Guimaraes 6, Antoine 6, Gabriel Jesus 6, Alex Telles 6

Suisse: Yann Sommer 7, Silvan Widmer 6, Manuel Akanji 7, Nico Elvedi 7, Ricardo Rodriguez 6, Remo Freuler 7, Granit Xhaka 7, Djibril Sow 6, Ruben Vargas 6, Fabian Rieder 6, Breel Embolo 6

Sous-titres : Edimilson Fernandes 6, Renato Steffen 6, Haris Seferovic 6, Michel Aebischer 6, Fabian Frei 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Casemiro

Casemiro était au cœur de cette performance brésilienne et a saisi sa chance quand elle s’est présentée.

Le pire : Lucas Paqueta

Il était censé être l’étincelle pour donner vie à l’attaque du Brésil sans Neymar. Mais au lieu de cela, le meneur de jeu de West Ham a fait son chemin à la mi-temps après une première mi-temps frustrante.

Faits saillants et moments marquants

Après un manque d’inspiration dans le dernier tiers pendant la majeure partie du match, la percée du Brésil est venue de Casemiro.

BRILLANCE DU BRÉSIL C’était trop gentil par Casemiro 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/Ahz1eqlLAq – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Casemiro est le 85e joueur différent à marquer pour le Brésil en Coupe du monde.

– Casemiro : A 82:15, c’est le 5e dernier match réglementaire remporté par un Brésilien à la Coupe du Monde de la FIFA

– Brésil : décroche sa place en huitièmes de finale avec une victoire ; remporte les 2 premiers matchs de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 (a eu 8 Coupes du monde consécutives en remportant les 2 premiers matchs de 1982 à 2010)

Suivant

Brésil: Ils affronteront le Cameroun vendredi à 22h heure locale/14h HE. Le Brésil s’est qualifié pour les huitièmes de finale et peut reposer des joueurs clés.

Suisse: Les Suisses affronteront la Serbie vendredi, également à 22h00 heure locale/14h00 HE. Tout est à jouer pour aborder la dernière journée de ce groupe.