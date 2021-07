Le Brésil se qualifie pour la finale de la Copa America, mais le Pérou a peut-être révélé la faiblesse de la Seleçao

La demi-finale de la Copa America de lundi ressemblait à un match d’entraînement à sens unique à un moment donné, mais elle s’est rapidement transformée en une lutte tendue où, à la fin, le Brésil était heureux d’entendre le coup de sifflet final qui a scellé sa victoire 1-0 sur le Pérou.

Cette fois, ce n’est pas parce que le Brésil a fait expulser un homme et a dû défendre avec des ressources épuisées, comme cela s’est produit en quart de finale contre le Chili. Lundi, c’était 11 contre 11 jusqu’à la fin. Mais le Pérou, qui avait l’air de jouer à huit en première mi-temps, a tellement grandi après la pause qu’il a parfois eu le Brésil proche des cordes.

C’était donc un match qui laissait aux deux entraîneurs matière à réflexion et de quoi se réjouir. Le patron du Brésil, Tite, a trois raisons de se réjouir ; son équipe est en finale de samedi, ils n’auront pas à rejouer sur le terrible terrain du stade Nilton Santos, et la première mi-temps a été aussi bonne, sinon meilleure, que tout ce qu’ils ont fait dans le tournoi.

Il a fait le changement attendu par rapport à la performance décevante contre le Chili, à commencer par Lucas Paqueta pour lui donner l’homme supplémentaire au milieu de terrain. Il y a eu des moments en première mi-temps où le Brésil a ressemblé aux jours de gloire de 2016-17 – les 18 premiers mois triomphants du règne de Tite lorsque Renato Augusto a dirigé le milieu de terrain avec élégance et intelligence. Paqueta est ce qu’ils ont de plus proche de Renato Augusto, et son partenariat avec Neymar était exceptionnel.

Le Brésil a permis à Neymar de se déplacer librement, Richarlison occupant parfois la position d’avant-centre, mais effectuant également un changement défensif sur le flanc gauche. Everton Soares a joué sur l’aile droite pour ouvrir le terrain. Danilo, l’arrière latéral de ce côté, a opéré avec prudence tandis que l’arrière gauche Renan Lodi a été encouragé à avancer. Et avec Casemiro et Fred se joignant également à l’attaque, le Pérou a presque été balayé. Seul le gardien Pedro Gallese les a maintenus dans le match, mais il n’a rien pu faire lorsque l’impasse a été levée 10 minutes avant la mi-temps ; Richarlison a renvoyé Neymar dans le canal gauche, il a battu deux défenseurs ainsi que quelques cratères et collines sur le terrain et s’est retiré pour que Paqueta juge bien le rebond maladroit et rentre chez lui.

Le Pérou avait entrepris de faire un exercice de limitation des dommages. Ils ont aligné trois défenseurs centraux et une ligne de quatre au milieu de terrain, laissant Ginaluca Lapadula isolée dans ce qui était en fait un 5-4-1. Mais que pourrait faire d’autre l’entraîneur Ricardo Gareca ? Il emmenait un lanceur de pois à un combat au couteau. Avec la suspension du joueur vedette Andre Carrillo, il était difficile de voir comment il pourrait blesser la défense brésilienne serrée. Mais s’il était facile de s’apitoyer sur Gareca, l’entraîneur ne s’apitoyerait pas sur lui-même. Il a apporté des changements à l’intervalle qui ont modifié le jeu, témoignant davantage du magnifique travail qu’il a accompli avec les ressources limitées dont dispose un entraîneur de l’équipe nationale du Pérou.

L’équipe de Gareca a toujours l’air bien entraînée. Ils se spécialisent dans une combinaison de passes courtes, en tirant dans l’opposition puis en basculant le jeu sur l’autre flanc. Ils savent ce qu’ils essaient de faire. Et avec un tweak ici et un tweak là-bas, Gareca a réussi à envoyer une équipe qui a étonnamment eu le meilleur de la seconde mi-temps. Il avait vu qu’il n’y avait pas besoin des trois défenseurs centraux. Le problème était plus haut sur le terrain, alors il a enlevé un défenseur et s’est concentré sur l’interruption du circuit de passes entre Neymar et Paqueta.

Soudain, le Brésil a été contraint de reculer.

La demi-finale de la Copa de lundi a commencé à ressembler à un match d’entraînement, mais le Pérou s’est transformé en une lutte tendue qui a rendu le Brésil reconnaissant d’entendre le coup de sifflet final. Antonio Lacerda/EPA

Raziel Garcia est entré en jeu à la mi-temps et a fait un impact sur la gauche du milieu de terrain. Et un magnifique ballon dans l’espace de Yoshimar Yotun a donné à Lapadula la chance de courir sur Thiago Silva, de le couper en lui et de forcer un bel arrêt d’Ederson dans le but brésilien.

Un moment qui a dû alarmer Tite, qui a désormais une décision à prendre avant la finale de samedi. Le plan à long terme a toujours été qu’Eder Militao soit partenaire de Marquinhos au cœur de la défense lors de la Coupe du monde de l’année prochaine – et la récente forme de Militao pour le Real Madrid a accéléré ce processus. Militao viendra-t-il pour la finale ? Silva a été battu avec une relative facilité par Lapadula – et lorsqu’il a joué dans ce tournoi, le Brésil n’a pas été en mesure de presser avec la même intensité. Cela a certainement été un facteur en seconde période contre le Pérou. Tite a passé une grande partie de son temps à crier à son équipe de jouer mais, sans une forte pression, le Pérou était suffisamment à l’aise pour jouer la plupart du temps.

Le Pérou sera de retour en action pour les séries éliminatoires pour la troisième place de vendredi – une chance de donner une opportunité prolongée à Garcia, et aussi d’avoir un regard plus long sur -Marcos Lopez, Jhilmar Lora et Martin Tavara, des jeunes qui sont tous sortis de la banc contre le Brésil. L’Italien de 31 ans, Lapadula, est le seul à avoir percé dans la formation de départ depuis Russie 2018, et s’ils vont se battre pour une place au Qatar l’année prochaine, il doit y avoir plus de rénovation et de compétition pour les places. .

Le Brésil, quant à lui, attend un jour pour savoir qui il affrontera lors du match décisif de samedi. En quittant le terrain, Neymar a clairement indiqué quel adversaire il préférait affronter.

« Je veux l’Argentine », a-t-il déclaré – et en dehors de la Colombie, le poids de l’opinion mondiale est probablement de son côté.