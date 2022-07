Le Brésil se dirige vers le pavage d’une route clé de la déforestation

La route connue sous le nom de BR-319 s’étend sur environ 900 kilomètres (560 miles) et est la seule autoroute reliant Manaus, qui abrite 2,2 millions d’habitants, aux plus grands centres urbains du pays plus au sud. La moitié de la longueur de BR-319 n’est toujours pas pavée, et ce tronçon devient généralement impraticable pendant la saison des pluies, qui peut durer jusqu’à trois mois. Cette difficulté éloigne les bûcherons forestiers.