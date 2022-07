Le Brésil se dirige vers le pavage d’une route clé de la déforestation

RIO DE JANEIRO (AP) – Dans une décision que les critiques ont qualifiée de dangereuse, le gouvernement brésilien a accordé un permis environnemental préliminaire pour le pavage d’une route de terre qui traverse l’une des zones les plus préservées de la forêt amazonienne.

La route connue sous le nom de BR-319 s’étend sur environ 900 kilomètres (560 miles) et est la seule autoroute reliant Manaus, qui abrite 2,2 millions d’habitants, aux plus grands centres urbains du pays plus au sud. La moitié de la longueur de BR-319 n’est toujours pas pavée, et ce tronçon devient généralement impraticable pendant la saison des pluies, qui peut durer jusqu’à trois mois. Cette difficulté éloigne les bûcherons forestiers.

Les chercheurs et les écologistes affirment que le pavage conduira à un défrichement massif de la forêt tropicale vierge, étant donné que la majeure partie de la déforestation amazonienne se produit le long des routes où l’accès est plus facile et la valeur des terres est plus élevée. En fait, cela se produit déjà avant même que le pavage ne commence.

“Les mesures d’application de la loi sont insuffisantes pour freiner l’occupation illégale, les invasions, la déforestation, la spéculation foncière et les pressions qui ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années”, a déclaré Fernanda Meirelles, secrétaire exécutive de l’Observatoire BR-319, un groupe de surveillance, à l’Associated Press.

La licence préliminaire est un élément crucial de l’approbation finale du projet, car elle signifie qu’il a passé les critères économiques et environnementaux. Les travaux d’asphaltage ne peuvent pas encore commencer. L’agence brésilienne pour l’environnement, Ibama, a également posé plusieurs conditions, dont la création d’une zone de conservation comme tampon pour un groupe indigène, la surveillance de la qualité de l’eau à proximité et un programme d’archéologie.

Mais l’agence ignore “le principal problème, l’explosion de la déforestation dans la région”, a déclaré Suely Araújo, l’ancien président d’Ibama, à l’AP.

Les conditions établies dans la licence ne suffisent pas à garantir qu’il n’y aura pas d’augmentation de la déforestation, elle n’aurait donc pas dû être accordée, a déclaré Araújo, aujourd’hui spécialiste principal des politiques publiques à l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux.

Le président Jair Bolsonaro, qui fait campagne pour sa réélection, a célébré le permis sur son compte Twitter comme un autre exemple de projet d’infrastructure en cours sous sa direction et a déclaré que le pavage contribuerait à maintenir la circulation à l’intérieur du pays.

“Les Brésiliens se sont habitués aux voitures et aux camions qui s’enlisent sur l’autoroute BR-319”, a-t-il écrit, accompagné d’une vidéo montrant de la boue profonde sur la route. “Cette fois, heureusement, ça touche à sa fin.”

Après que Bolsonaro ait promis à plusieurs reprises de paver la BR-319, la zone qui l’entoure cette année est devenue pour la première fois le principal point chaud de déforestation de l’Amazonie brésilienne, selon des données officielles.

L’Observatoire BR-319, un réseau d’organisations à but non lucratif comprenant WWF Brésil, Greenpeace Brésil et la Coordination des organisations autochtones, affirme que les communautés locales n’ont pas été consultées sur le projet, comme l’exige la loi.

« Les droits de ces peuples ont été violés », a déclaré Meirelles. ___

