Le Brésil se confronte à la réalité de la Coupe du monde ; Clé de Messi pour l’Argentine

Un peu plus de six mois se sont écoulés depuis que l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022, mais le temps de regarder en arrière est révolu. Après la fin de cette pause internationale de juin, la prochaine fois que les équipes nationales d’Amérique du Sud seront en action, ce sera pour concourir pour une place à la Coupe du monde 2026, alors que les qualifications débuteront en septembre.

Gardant à l’esprit que ce mois-ci a été la dernière occasion de se réunir avant que les choses ne deviennent compétitives, les derniers jours ont été étonnamment discrets – reflétant peut-être des problèmes pour organiser des matchs amicaux de haut niveau. Mais tout à coup, les choses ne sont pas discrètes pour le Brésil, dont les projets futurs seront examinés au microscope après une défaite 4-2 contre le Sénégal à Lisbonne.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Une fois de plus, le Brésil était sous le commandement de l’entraîneur intérimaire Ramon Menezes, dont le travail quotidien est de prendre en charge les moins de 20 ans. En mars, son équipe a perdu contre le Maroc. Plus tôt ce mois-ci, sa campagne de Coupe du monde U20 s’est terminée par une élimination par Israël. Et maintenant, après la victoire 4-1 de samedi contre la Guinée (où le résultat était meilleur que la performance), son équipe a subi une autre défaite embarrassante. En effet, c’est la première fois que le Brésil encaisse plus de deux buts depuis la Coupe du monde 2014 – une défaite 3-0 contre les Pays-Bas lors des éliminatoires pour la troisième place, après la défaite 7-1 contre l’Allemagne en demi-finale.

Le problème est que Menezes semble être en charge des six premiers tours des éliminatoires de 2026. Le Brésil n’a pas caché son désir de nommer l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et, selon les médias locaux, est prêt à attendre la fin de son contrat dans un an. Mais que se passe-t-il jusque-là ? Menezes reste-t-il aux commandes ?

L’entraîneur intérimaire du Brésil, Ramon Menezes, a supervisé une défaite embarrassante contre le Sénégal. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Quoi qu’il en soit, le Brésil a subi une douloureuse confrontation avec la réalité à Lisbonne. En l’absence de Neymar blessé, leur principal talent offensif est Vinicius Junior et c’est sa liaison made in Flamengo avec Lucas Paqueta qui a donné l’avantage au Brésil contre le Sénégal. Mais avec deux ailiers et aucun Casemiro (un abandon de dernière minute) pour ancrer le milieu de terrain, le Brésil était d’une ouverture alarmante, en particulier sur le côté gauche. Dans l’espace derrière Vinicius, l’arrière latéral Ayrton Lucas a passé un moment torride et chaque passe brésilienne mal placée – et il y en avait beaucoup – est devenue une invitation pour le Sénégal à traverser ses rangs alors que les champions d’Afrique revenaient pour prendre un 3-1 mené à la 55e minute.

Au Qatar sous Tite, il était difficile pour l’opposition de se créer des occasions contre le Brésil ; à Lisbonne, c’était absurdement facile. Le match a mis en lumière l’importance d’un entraîneur pour apporter équilibre et organisation défensive à une équipe qui, malgré le score final de 4-2, ne manque pas de talent.

Alors, le Brésil va-t-il maintenant croire qu’Ancelotti est son homme et qu’il vaut la peine d’attendre ? Ou vont-ils abandonner cela et se précipiter sur quelqu’un d’autre ? Des semaines intéressantes nous attendent.

Dans le cas de l’Argentine, l’incertitude tourbillonne autour de Lionel Messi. Le joueur de 35 ans sera-t-il toujours là dans trois ans ? Ses paroles semblent dire non, mais ses actions suggèrent le contraire. Le magnifique but qu’il a marqué au début de la victoire 2-0 de jeudi contre l’Australie a montré qu’il est toujours dans une classe à part et qu’il aura toujours des joueurs autour de lui prêts à courir.

Le cas d’Angel Di Maria n’est pas si tranché. Mais l’Argentine a des alternatives sanglantes avec Alejandro Garnacho et Facundo Buonanotte de Brighton, qui a fait ses débuts lors de la victoire 2-0 de lundi contre l’Indonésie. L’entraîneur Lionel Scaloni commence à chercher des alternatives au défenseur central vétéran Nicolas Otamendi et, pour le moment, mène une transition en douceur de l’équipe qui a remporté le titre au Qatar.

jouer 1:05 Quel sera l’héritage MLS de Lionel Messi ? Hercules Gomez suggère que Lionel Messi pourrait faire de la MLS l’une des 10 meilleures ligues au monde.

« Doux » est aussi un bon mot pour décrire les adversaires triés sur le volet pour les premiers matchs de Marcelo Bielsa à la tête de l’Uruguay, le Nicaragua et Cuba descendant à Montevideo. L’ancien patron de Leeds United a choisi les deux matchs pour jeter un œil à ses joueurs marginaux – et à beaucoup d’entre eux. Maxi Araujo de Toluca a été le seul à débuter les deux matchs, et il l’a fait à deux positions différentes.

Considérablement amaigri après un récent séjour dans un spa, Bielsa a fait les cent pas lors d’une intéressante victoire 4-1 contre le Nicaragua et d’un triomphe décevant 2-0 contre Cuba. Mais son équipe pour les éliminatoires de septembre sera sûrement très différente.

Certains des autres nouveaux entraîneurs d’Amérique du Sud sont plus avancés et l’un d’eux, le Colombien Nestor Lorenzo, a toutes les raisons d’être satisfait des progrès de son équipe. Depuis ses débuts en septembre dernier, son équipe a enregistré six victoires et deux nuls. Mais après la victoire 1-0 de samedi contre l’Irak, le point culminant jusqu’à présent a été le triomphe 2-0 de mardi face à l’Allemagne.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Lorenzo commence à mettre son empreinte sur les débats, avec un noyau de partants réguliers. Ni James Rodriguez ni Radamel Falcao n’ont été appelés cette fois, mais son compatriote vétéran Juan Cuadrado a remporté des atouts, croisant pour Luis Diaz pour diriger le premier but et frapper à la maison le deuxième depuis le point de penalty. Après avoir étonnamment raté le Qatar, la Colombie peut s’engager sur la route de 2026 avec confiance.

Le Pérou de Juan Reynoso a perdu en Allemagne en mars et revient d’un voyage en Asie avec des sentiments mitigés. Une victoire 1-0 contre la Corée du Sud était un excellent résultat, mais cela a peut-être un peu trop remonté le moral. Contre le Japon, Reynoso s’est senti assez audacieux pour choisir à la fois Gianluca Lapadula et Paolo Guerrero en tête. Cela a laissé son équipe trop ouverte et le Japon les a séparés sur le comptoir pour gagner 4-1.

Pendant ce temps, Felix Sanchez fait un début intéressant en charge de l’Equateur. En mars, il a commencé à faire la transition vers un système à trois défenseurs centraux et son équipe semblait à la fois solide et dangereuse sur le chemin des victoires contre la Bolivie et le Costa Rica.

La Bolivie a ensuite rencontré le Chili, qui s’était échauffé avec de grosses victoires contre Cuba et la République dominicaine. Le match s’est terminé 0-0, et marquer des buts quand cela compte semble être un problème pour ces deux équipes.

Ces derniers temps, cela a également été le point faible du Paraguay, mais maintenant il y a un optimisme que l’émergence de Julio Enciso de Brighton ajoutera une puissance de feu bien nécessaire. Ils n’ont joué qu’une seule fois lors de cette trêve internationale, à domicile contre le Nicaragua dimanche, et ont dû travailler plus fort qu’ils ne l’auraient souhaité pour une victoire 2-0.

Le Venezuela reste invaincu depuis quatre matchs sous le règne de Fernando Batista. Les victoires d’un seul but contre le Honduras et le Guatemala leur permettent de rêver de faire leurs débuts en Coupe du monde dans trois ans. Mais la beauté de la construction jusqu’au grand coup d’envoi de septembre est que, pour l’instant, tout le monde peut rêver.