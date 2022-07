Le Brésil s’apprête à paver une autoroute au cœur de la forêt amazonienne | Nouvelles du monde

Le gouvernement brésilien a accordé un premier permis qui permettra à une grande autoroute d’être pavée à travers l’une des zones les plus préservées de la forêt amazonienne.

La route, connue sous le nom de BR-319, est la seule route qui relie la plus grande ville amazonienne de Manaus au reste du Brésil.

La moitié de la longueur de la route de 900 km n’est toujours pas goudronnée et est généralement impraticable pendant la saison des pluies de six mois.

Les chercheurs disent que cette décision conduira au défrichement massif de la forêt tropicale, car la plupart Déforestation amazonienne se passe le long des routes où l’accès est plus facile et où la terre vaut plus.

Les coupeurs à blanc restaient auparavant à l’écart de la zone – mais cela commence à changer.

“Les mesures d’application de la loi sont insuffisantes pour freiner l’occupation illégale, les invasions, la déforestation, la spéculation foncière et les pressions qui ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années”, a déclaré Fernanda Meirelles, secrétaire exécutive de l’Observatoire BR-319, un groupe de surveillance.

La licence préliminaire signifie que le projet a passé les critères économiques et environnementaux et constitue un élément clé de l’approbation finale du projet – mais les travaux d’asphaltage ne peuvent pas encore commencer.

Les conditions d’approbation comprennent la création d’une zone de conservation en tant que zone tampon pour un groupe autochtone, la surveillance de la qualité de l’eau à proximité et un programme d’archéologie.

Suely Araujo, ancienne présidente de l’agence pour l’environnement Ibama, a déclaré que le gouvernement ignorait “le principal problème, l’explosion de la déforestation dans la région”.

Elle a déclaré que les conditions n’empêcheront pas une augmentation des coupes à blanc et que la licence n’aurait pas dû être accordée.

Le président Jair Bolsonaro, qui fait campagne pour sa réélection, a salué le permis comme un exemple de projet d’infrastructure allant de l’avant sous sa direction.

Il a déclaré que le pavage maintiendrait la circulation le long de la route.

“Les Brésiliens se sont habitués aux voitures et aux camions qui s’enlisent sur l’autoroute BR-319”, a-t-il déclaré sur Twitter, à côté d’une vidéo montrant de la boue profonde sur la route.

“Cette fois, heureusement, ça touche à sa fin.”

La route a été construite à l’origine par la dictature militaire brésilienne dans les années 1970, mais est tombée en mauvais état.

L’asphalter entraînerait une multiplication par cinq de la déforestation d’ici 2030, selon une étude.

Les dégagements de l’Amazonie brésilienne ont atteint un Plus haut de 15 ans en 2021alimenté par l’affaiblissement des protections environnementales par M. Bolsonaro.