Le Brésil saisit l’argent d’Elon Musk — RT World News

Un juge fédéral a retiré 3,3 millions de dollars des comptes bancaires appartenant à X et Starlink pour faire appliquer une amende

La Cour suprême brésilienne a débloqué les comptes bancaires de X et Starlink, pour ensuite en retirer 3,3 millions de dollars afin de faire appliquer une amende infligée à la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk.

Le juge Alexandre de Moraes a interdit les opérations de X au Brésil à la fin du mois d’août. Il a également gelé les actifs de Starlink, la qualifiant de partie d’un « groupe économique de fait » avec X.

« Avec le paiement intégral du montant dû, [de Moraes] a estimé qu’il n’y avait plus lieu de maintenir les comptes bancaires bloqués et a ordonné le déblocage immédiat des comptes bancaires/actifs financiers, véhicules automobiles et biens immobiliers des sociétés susmentionnées », a déclaré le tribunal dans un communiqué vendredi.

Selon le tribunal, un total de 18,35 millions de réaux brésiliens (environ 3,3 millions de dollars) ont été retirés des deux comptes, dont 11 millions provenant de Starlink et le reste de X.

Les entreprises ont été condamnées à une amende « pour ne pas avoir supprimé le contenu après une commande du [court] dans le cadre d'enquêtes en cours, en plus d'avoir expulsé ses représentants légaux du Brésil », a déclaré le tribunal.















Musk n’a pas encore commenté la saisie des fonds. Plus tôt ce mois-ci, il avait déclaré que le blocage des comptes de Starlink était « absolument illégal » car il s’agissait d’une société distincte avec des actionnaires différents. Le magnat de la technologie a également menacé de s’en prendre aux actifs de l’État brésilien en guise de représailles.

« À moins que le gouvernement brésilien ne restitue les biens illégalement saisis de X et SpaceX, nous chercherons également à saisir les biens du gouvernement », Musk a écrit à l’époque. « J’espère que Lula appréciera de voyager en avion commercial », a-t-il ajouté, faisant référence au président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva.

De Moraes a également menacé d’une amende de 50 000 réaux brésiliens (8 874 dollars) par jour quiconque utiliserait un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder à X. Cependant, il n’y a eu aucun rapport sur l’application de l’amende, et plusieurs Brésiliens de premier plan – y compris plusieurs partis politiques – ont continué à publier sur la plateforme.

Le différend entre l’entrepreneur américain et les autorités brésiliennes a commencé en avril, lorsque de Moraes a ordonné à X de supprimer les comptes de plusieurs partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, les accusant de diffuser des informations « désinformation » à propos de lui-même et du tribunal. Musk a refusé, affirmant que cela violerait les lois brésiliennes.

L’équipe des affaires gouvernementales mondiales de X a déclaré que de Moraes avait menacé d’emprisonnement leur représentante légale brésilienne et gelé tous ses comptes bancaires même après sa démission. Le juge a ensuite invoqué le manque d’avocat comme motif de l’amende et de l’interdiction des opérations de la plateforme.

« Contrairement à d’autres réseaux sociaux et plateformes technologiques, nous n’obéirons pas en secret à des ordres illégaux », X a déclaré dans un communiqué à l’époque.