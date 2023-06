Le Brésil saisit 28,7 tonnes d’ailerons de requins en voie de disparition lors de la confiscation probablement la plus importante de l’histoire

Le Brésil a saisi cette semaine 28,7 tonnes d’ailerons de requin provenant de l’abattage illégal de plus de 10 000 requins, dont une espèce figurant sur la liste des espèces menacées du pays, a annoncé mardi le gouvernement dans un communiqué de presse.

La saisie faisait partie de l’opération gouvernementale Makaira pour lutter contre la pêche illégale et les nageoires provenaient d’environ 4 400 requins bleus et 5 600 requins mako, ce dernier étant en voie de disparition et « représentant un impact environnemental considérable », selon Ibama, l’organisme brésilien chargé de l’environnement. agence de protection.

La pêche ciblée aux requins est illégale au Brésil, a indiqué l’agence.

Ibama a déclaré que les ailerons, confisqués lundi presque entièrement à une seule entreprise d’exportation dans l’État côtier méridional de Santa Catarina, devraient être vendus illégalement en Asie, qui, selon l’agence, est le principal marché de consommation. Les ailerons de requin sont considérés comme un mets délicat en Asie.

Onze tonnes d’ailerons de requin ont également été saisies auprès d’une autre société par une équipe d’Ibama à l’aéroport international de São Paulo-Guarulhos.

« Il s’agit probablement de la plus grande saisie de l’histoire de ce type de produit qui affecte gravement les espèces marines », a déclaré Jair Schmitt, le patron d’Ibama, dans un communiqué traduit.

Schmitt a déclaré que les requins avaient été capturés illégalement à divers endroits le long de la côte brésilienne, mais principalement dans le sud.

« Ibama surveille le commerce et l’exportation d’ailerons de requin et nous avons identifié le volume, la grande quantité de ces ailerons vendus, principalement en Asie », a ajouté Schmitt. « Au Brésil, il n’y a pratiquement pas de consommation de ce type de produit. À la suite de cette grande alerte commerciale, nous avons commencé à enquêter et à vérifier l’origine, quelles entreprises commercialisaient et où ces entreprises acquéraient les navires. Nous avons fait toute la chaîne de production inversée, où il a été possible de vérifier les irrégularités pratiquées. »

Schmitt a déclaré que les suspects « finissaient » les requins, ce qui signifie qu’ils coupaient la nageoire d’un requin vivant, puis rejetaient le reste de l’animal dans l’océan.

Les pêcheurs de requins présumés ont également causé la mort de milliers d’oiseaux de mer, certains en voie de disparition, parce qu’ils n’ont pas pris les mesures de sécurité obligatoires pour empêcher leur capture, a déclaré Ibama.

« En plus de la pêche aux requins, qui est interdite, cette pratique illégale entraîne également la mort de plusieurs oiseaux marins, dont certaines espèces en voie de disparition », a ajouté Schmitt. « Ainsi, les dommages environnementaux ne sont pas seulement liés aux requins, mais aussi à la faune marine. »

Les saisies sont un exemple de l’accent mis par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva sur la protection de l’environnement et des espèces indigènes après que son prédécesseur Jair Bolsonaro ait affaibli les protections environnementales.

« Cette action est très emblématique car elle symbolise le retour d’Ibama à la protection de l’environnement marin et surtout à la protection du commerce illégal de poisson dans le pays », a déclaré Schmitt, selon Reuters.

