Le Brésil révèle l’équipe de la Coupe du monde 2022 comme favori des paris pour gagner

Le Brésil, grand favori pour remporter le tournoi de cette année, a annoncé son équipe pour la Coupe du monde pour Qatar 2022.

Sans surprise, le contingent de 26 noms comprend certains des talents les meilleurs et les plus célèbres au monde. En fait, il existe de nombreuses similitudes avec l’équipe qui a atteint la finale de la Copa America en 2021. De plus, certains joueurs exercent toujours leur métier dans l’élite brésilienne. Pourtant, 23 des 26 noms représentent des clubs en dehors du Brésil. De plus, il y a un joueur qui joue en Liga MX, un vétéran de l’équipe nationale.

Alors, voici comment la liste se déroule pour le Sélection.

GARDIENS

Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras).

DÉFENSEURS

Danilo (Juventus), Dani Alves (Pumas UNAM), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus).

MILIEUX DE TERRAIN

Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham United), Everton Ribeiro (Flamengo).

ATTAQUANTS

Neymar (PSG), Vinicius Jr. (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham Hotspur), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro ( Flamengo).

Équipe du Brésil pour la Coupe du monde

En la décomposant de l’arrière vers l’avant, l’équipe de la Coupe du monde du Brésil est peut-être plus profonde que n’importe quelle autre équipe. Les gardiens de but Alisson et Ederson de Liverpool et de Manchester City, respectivement, font partie des élites du football mondial. De plus, Weverton était dans le but lorsque le Brésil a remporté sa médaille d’or olympique aux tirs au but.

Dani Alves et Thiago Silva apportent l’expérience, tandis qu’un joueur comme Bremer apporte la jeunesse à la ligne arrière du Brésil. C’est un bon mélange des deux. Cependant, avec trois joueurs de la Juventus en vedette, la forme pourrait être un sujet de préoccupation lors de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain brésilien est dominé par la Premier League. Casemiro et Fabinho sont deux élites à leur poste, tandis que Fred et Bruno Guimarães apportent quelque chose de différent au bercail. De plus, Everton Ribeiro est un nom familier pour ceux qui suivent la Copa Libertadores. Le milieu de terrain du Brésil a été nommé dans l’équipe du tournoi lors de la campagne 2022, uniquement en tant que défenseur.

Pedro, un autre joueur de Flamengo dans l’équipe brésilienne, faisait partie de l’équipe du tournoi Copa Libertadores en tant que meilleur buteur de la compétition avec 12 buts. Cependant, il fait face au défi difficile de jouer avec Richarlison pour retrouver sa forme physique avant le tournoi. D’autres joueurs, à savoir Vinicius et Neymar, sont sûrs d’être plus élevés dans l’ordre hiérarchique pour Tite.

Le Brésil donne le coup d’envoi de sa Coupe du monde le jeudi 24 novembre contre la Serbie.

PHOTO : IMAGO / nogueirafoto