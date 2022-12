Le Brésil ressent la piqûre familière de l’échec

Que la réaction au Brésil ait été si urgente, si réprimande, n’est guère une surprise. Après tout, il a dû traverser tout cela auparavant. Le cliché selon lequel le Brésil est le seul pays de la planète à participer à une Coupe du monde dans l’attente plutôt que dans l’espoir n’est peut-être pas tout à fait vrai. Mais aucune autre nation n’est autant conditionnée à croire en la victoire comme quelque chose de réalisable, plutôt que d’aspiration.

Et pourtant, au cours des 20 dernières années, le Brésil a eu très peu d’impact sur la Coupe du monde. Ce n’est pas seulement qu’il n’a pas gagné le tournoi depuis 2002 ; il a, en vérité, rarement semblé le gagner. Dans quatre des cinq dernières éditions, le sort du Brésil a été comme ici, éliminé en quarts de finale par une équipe européenne plus talentueuse ou non, mais certainement un peu plus streetwise, un peu plus posée, un peu plus résilient. Pour Croatie 2022, lire France en 2006, Pays-Bas en 2010, Belgique en 2018.

L’exception, bien sûr, est venue en 2014, lorsque le Brésil a fait une course chargée d’émotion à domicile jusqu’aux demi-finales. C’est cependant le tournoi dont le pays veut le moins parler; le voyage qui a duré le plus longtemps s’est terminé dans le moment qui a fait plus mal que tout autre.