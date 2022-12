Le Brésil répète les danses de célébration des buts de la Coupe du monde sur TikTok

Certains les qualifieront d’irrespectueux, mais le Brésil continuera de danser à chaque fois qu’il marquera un but en Coupe du monde. François Nel/Getty Images

Les joueurs brésiliens et de nombreux spectateurs du monde entier ont apprécié les routines de danse après chaque but. Séléçao a marqué lors de la victoire 4-1 de lundi contre la Corée du Sud à la Coupe du monde. Mais pour ceux qui y voyaient un manque de respect envers leurs adversaires battus, il y a une mauvaise nouvelle : le Brésil ne va pas s’arrêter.

Après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde avec quatre buts tous marqués avant la mi-temps au stade 974 de Doha, l’attaquant brésilien Raphinha a été clair : “C’est un problème pour ceux qui n’aiment pas ça, nous continuerons à le faire.” Avant même que le Brésil n’ait disputé son premier match au Qatar, l’attaquant de Barcelone avait révélé qu’il avait déjà jusqu’à 10 danses répétées et prêtes à célébrer.

Contre la Corée du Sud, les célébrations ont toutes suivi le même protocole. Une fois le but marqué, tous les joueurs brésiliens se sont rassemblés, se sont étreints et ont félicité le buteur avant que le quatuor de Neymar, Lucas Paqueta, Vinicius Junior et Raphinha ne soit mis à l’honneur avec l’une de leurs routines.

La première chorégraphie était basée sur “Pagodao do Birimbola” du groupe brésilien Os Quebradeiras, l’une des chansons les plus populaires sur TikTok au Brésil. Le moment décisif est venu sur le terrain, mais la répétition a commencé plus tôt, avec des vidéos partagées entre les joueurs alors qu’ils étaient au Qatar. La version de la routine que Neymar a postée sur son compte TikTok a eu plus de 10 millions de vues.

“Chaque jour, nous envoyons des vidéos et, à l’intérieur de l’hôtel, nous disons simplement : “Ce sera celui-là””, a expliqué Paqueta. “C’est une équipe où tout le monde est heureux de marquer des buts, heureux de remporter la victoire. Chacun célèbre à sa manière.”

L’un des observateurs qui n’a pas apprécié le spectacle était Roy Keane, l’ancien capitaine de Manchester United qui a déclaré, dans son rôle d’analyste de télévision, a déclaré: “Je n’aime pas ça. Les gens disent que c’est leur culture. Mais je pense que c’est manque vraiment de respect à l’opposition.”

La réponse simple de Paqueta à cette critique a été de dire “la première chose est de respecter cela” avant d’ajouter : “La danse est un symbole, cette façon symbolique de montrer notre joie de marquer un but. Nous ne le faisons pas pour manquer de respect, nous ne le faisons pas. “On ne passe pas devant l’adversaire, on ne fait rien. On s’est rassemblés, ça se voit, tout le monde est là. Et puis on a commencé à faire la fête, c’est notre moment, on a marqué un but, donc le Brésil fête.” S’il n’aime pas ça, je n’ai pas grand-chose à faire pour lui. Si nous marquons un autre but, nous continuerons à célébrer.”

Même l’entraîneur du Brésil, Tite, est intervenu pour l’un des buts. Après que Richarlison ait marqué le troisième but de son équipe après moins d’une demi-heure de match, le joueur de 61 ans a tenté de danser avec ses joueurs sur une routine basée sur “Dança do Pombo” (qui se traduit en anglais par “Pigeon Dance”) par Mc Faisca e os Perseguidores. Il l’a fait entouré de ses joueurs devant le banc du Brésil – une demande de l’entraîneur pour ne pas donner l’impression qu’ils manquaient de respect à leurs adversaires.





“On essaie de s’adapter aux caractéristiques des athlètes. Ils sont très jeunes, et je dois m’adapter un peu à eux. Ils ont le langage de la danse.” a expliqué Tite, qui a révélé qu’avant la “Danca do Pombo”, il avait essayé de suivre les joueurs dans une autre routine mais qu’il avait trouvé cela trop difficile. “Celui-là [‘Danca do Pombo’] Je peux faire quelque chose de similaire, mais un peu pire. Alors, j’ai dit que si [Richarlison] scores, il peut le faire et je vais danser.”

Tite a ajouté qu’il avait pris soin de s’assurer que sa célébration ne serait pas considérée comme un moyen de narguer ses homologues de la pirogue sud-coréenne, ajoutant: “Il y aura toujours des méchants qui diront que c’était irrespectueux. Alors, j’ai demandé au joueurs de me cacher un moment. Je connais la visibilité, il y a plein de caméras, et je ne voulais pas qu’il y ait d’autre interprétation que du vrai bonheur pour le but, pour l’équipe, pour la performance, pour le résultat, et pas un manque de respect envers l’adversaire, car ce n’est pas le cas. Mais je ne pouvais pas le cacher.”

Avant le quart de finale de vendredi contre les finalistes de 2018 Croaita, le Brésil a déjà un candidat pour être sa prochaine célébration de but chorégraphiée : une routine réglée sur la chanson “Aquecimento Senta Senta Suave” par Buarque, un ami de Vinicius Jr., et MC Kevin O Chris.

L’attaquant du Real Madrid a plaisanté avec le streamer brésilien Casimiro : “Si Dieu le veut, jusqu’à la finale, il y a beaucoup de danse à venir.”

Cet article a été publié pour la première fois par ESPN Brasil et a été traduit du portugais