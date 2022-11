Le Brésil renaissant bat la Serbie avec une victoire 2-0

Alors que le Brésil dominait la Serbie devant un public en délire, les fans peuvent penser à beaucoup de mots pour décrire La Seleçao. Vous pouvez les appeler sensationnel, explosif; ou même légendaire. Pourtant le plus précis ? Les abeilles.

Les joueurs, vêtus de leurs maillots Nike jaune vif traditionnels, ont envahi une équipe serbe sans réponse qui semblait condamnée de côté. Implacables et impitoyables, ils ont piqué la Serbie avec de dangereux tirs à longue distance qui ont claqué contre le poteau.

Mais le chef de la ruche offensive du Brésil, Richarlison, est celui qui a tué la Serbie. Son rebond pour ouvrir le score et son merveilleux coup de vélo pour le terminer lui ont valu les éloges de tous ceux qui ont regardé le match. La performance dominante est un changement bienvenu par rapport à leur triste campagne 2018.

Le doublé de Richarlison bat la Serbie

Il semblait que le Brésil allait dominer dès le départ. La Serbie s’est assise dans un bloc bas, attendant des contre-attaques, mais pour la plupart, cela n’a pas fonctionné. Vinicius a failli mettre le ballon dans les six, mais la butée du Torino Vanja Milinkovic-Savic a repoussé le ballon.

D’autres opportunités se sont présentées. Milinkovic-Savic a rencontré la puce de Raphinha juste après la mi-temps avec un superbe arrêt, et il a continué à repousser la vague d’attaquants brésiliens. Pourtant, le Brésil envoyait coup sur coup soit dans les mains invitantes du gardien, soit sur la barre transversale.

Pourtant, cela a changé à la 62e minute. Neymar s’est faufilé entre une horde de défenseurs serbes dans la surface, dansant et plongeant avant de passer le ballon à Vinicius. Encore une fois, Milinkovic-Savic a sauvé son tir, mais il n’a pas pu arrêter le puissant rebond de Richarlison. Brésil 1, Serbie 0.

Richarlison a poursuivi sa masterclass à la 73e minute lorsqu’il a rencontré une balle montante prête à être dynamitée. Il s’est poussé vers le haut avec son pied gauche, a filé dans les airs et a frappé la balle avec son droit. Non seulement sa finition était acrobatique, mais sa précision est inégalée. Son coup de pied en ciseaux a traversé le coin inférieur gauche, hors de portée de Milinkovic-Savic.

Après une brève seconde de choc, les fans ont hurlé d’excitation au crieur de Richarlison. Il a célébré ses coéquipiers et entraîneurs sur la ligne de touche sous le regard effrayé de la Serbie. Brésil 2, Serbie 0.

Le jeu s’est terminé avec plus de la même chose. Casemiro a frappé l’intérieur du poteau depuis l’extérieur de la surface, mais n’a pas pu diriger le ballon au-delà de la ligne de but. Le Brésil a terminé le match avec 22 tirs au total et 59 % de possession de balle ; contre une équipe du top 25, rien de moins. Ils ont l’air aussi effrayant que jamais. Une course profonde vers la finale semble plus probable de jour en jour.

Le Brésil semble à l’aise sur la plus grande scène du monde

Le Brésil a une pléthore de talents offensifs auxquels il peut faire appel, contrairement à de nombreuses nations présentes à cette Coupe du monde. Avec les rivaux de la Liga Raphinha et Vinicius sur les deux flancs, et Neymar et Richarlison au milieu, la Suisse et le Cameroun auront bien du mal à éviter de concéder.

Mais cela pourrait changer dans un affrontement du Groupe G avec le Cameroun.

Neymar, le cœur de l’attaque brésilienne, s’est fait une entorse à la cheville en fin de match face à la Serbie.

La blessure est survenue après une faute de la Serbie sur lui neuf fois; le meilleur de tous les autres joueurs de la Coupe du monde. Battu par une défense serbe physique et épuisé après avoir commandé l’attaque affamée du Brésil, il a dû se retirer.

« Vous pouvez en être sûr : Neymar jouera la Coupe du monde. Vous pouvez en être absolument sûr, Neymar jouera la Coupe du monde !” Tite s’est exclamé lors d’une conférence de presse d’après-match. Pourtant, la déclaration trop confiante de Tite et le refus de Neymar de parler de sa blessure signifient qu’il pourrait manquer le match contre le Cameroun, sinon l’intégralité de la phase de groupes.

L’implication de Neymar est sans précédent. Il a touché le ballon 81 fois, le deuxième plus grand nombre d’attaquants jusqu’à présent. Le perdre serait désastreux, surtout parce que Tite devrait ajuster sa formation pour qu’il n’ait pas besoin d’un milieu de terrain offensif. Le Brésil jouera-t-il en 4-3-3 lundi ?

Partout ailleurs, le Brésil semble fixé. Le Brésil est mené en défense par Alex Sandro, qui a réussi 103 touches (huitième jusqu’à présent en Coupe du monde). La défense brésilienne a bondi sur les erreurs de la Serbie, et les quatre Sandro, Marquinhos, Danilo et Thiago Silva ont fait un excellent match.

Il en a été de même pour le duo de milieu de terrain composé de Lucas Paqueta et Casemiro. Les deux ont remporté onze duels au total et ont été la principale raison pour laquelle la Serbie n’a pas pu atteindre le dernier tiers. Tite ne ferait pas d’erreur en restant avec la formation serbe et en remplaçant Neymar par un milieu de terrain central traditionnel.

Pas de Vlahovic ni de Jovic dans l’équipe de départ de la Serbie

Étonnamment, ni l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic ni Luka Jovic de la Fiorentina n’ont été titulaires contre le Brésil. L’entraîneur de la Serbie, Dragan Stojkovic, a plutôt choisi de titulariser la star de Fulham Aleksandar Mitrovic en tant qu’unique attaquant et Dusan Tadic de l’Ajax derrière lui en tant que seul milieu de terrain.

L’absence de Vlahovic dans le onze de départ est particulièrement surprenante. Il a marqué six buts et aidé une fois en 10 matchs de Serie A pour la Juventus avant de manquer six matchs en raison d’un problème d’adducteur. Bien qu’il ait raté une grande partie de la saison du club, Vlahovic est revenu pour le match amical de la Serbie contre Bahreïn, où il a marqué une fois et aidé deux fois.

L’attaquant de la Juventus est finalement entré dans le match à la 66e minute en tant que milieu de terrain gauche ; une position dans laquelle il n’a pratiquement aucune expérience. Comme on pouvait s’y attendre, il n’a pas eu un grand impact sur le match, ne touchant le ballon que 10 fois et perdant plusieurs confrontations sur le flanc gauche avec Rapinha et Danilo.

L’omission de Jovic est plus compréhensible. L’attaquant de la Fiorentina n’a marqué que trois buts en quatorze apparitions en Serie A, et il n’a plus les bonnes grâces de Stojkovic depuis un certain temps. Mais malgré le fait qu’il ait marqué en amical avec Bahreïn, il s’est retrouvé sur le banc pendant 90 minutes.

Il sera difficile pour Vlahovic et Jovic de faire leur entrée dans la formation de départ grâce aux formations conservatrices que la Serbie aime jouer. Ils ont disputé un 3-5-1-1 contre le Brésil, un 3-4-2-1 contre Bahreïn et ont même éliminé un 3-5-2 contre la Norvège.

Mitrovic est l’attaquant de premier choix pour la Serbie, quelque chose que ni l’un ni l’autre ne peut défier dans un avenir prévisible. Si la Serbie s’aligne dans une position plus agressive, Vlahovic pourrait obtenir une place de départ aux côtés de Mitrovic, et Jovic pourrait avoir du temps de jeu. Mais l’avenir est sombre pour les trois attaquants serbes.

Crédit photo : IMAGO / Fotoarena