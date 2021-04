Ce n’était pas la première fois que les autorités sanitaires soulevaient des inquiétudes au sujet de Spoutnik V, qui a été salué comme «sûr» et efficace à plus de 91% dans un article revu par des pairs dans le Lancet en février.

Plus tôt ce mois-ci, le régulateur pharmaceutique slovaque a mis au rebut un lot de doses de Spoutnik V qui, selon lui, ne partageait pas «les mêmes caractéristiques et propriétés» que celles examinées par le Lancet. La chancelière allemande Angela Merkel a également déclaré cette semaine que l’agence des médicaments de l’Union européenne n’avait pas encore reçu suffisamment d’informations pour approuver le vaccin à utiliser à l’intérieur du bloc.

La nouvelle critique lundi de la nation la plus peuplée d’Amérique du Sud a menacé de saper les tentatives de Moscou d’utiliser Spoutnik V comme un outil de soft power à la fois là-bas et dans le monde entier.

L’Institut Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe, qui soutient et commercialise le tir, affirment que Spoutnik V a été enregistré dans plus de 60 pays. Il a déjà été distribué dans plusieurs endroits, notamment en Argentine, en Biélorussie, en Iran et en Syrie.