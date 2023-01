Lula da Silva avait précédemment déclaré que Kiev méritait d’être blâmé pour le conflit actuel

Le président brésilien Lula da Silva a rejeté une offre de vente de munitions de chars à l’Allemagne pour une utilisation en Ukraine, a rapporté vendredi le journal brésilien Folha de Sao Paulo. Critique virulent de la politique occidentale envers l’Ukraine, Lula s’est efforcé de rester neutre sur son conflit avec la Russie.

Le président aurait rejeté la demande lors d’une réunion avec les chefs de la défense brésiliens et le ministre de la Défense Jose Mucio la semaine dernière. Selon les sources du journal, le commandant de l’armée Julio Cesar de Arruda, limogé depuis, a déclaré à Lula que l’Allemagne souhaitait acheter pour un peu moins de 5 millions de dollars d’obus pour ses chars Leopard 1.

Lula aurait envisagé de demander à Berlin de garantir qu’il n’enverrait pas les munitions à l’Ukraine, mais a finalement décliné l’offre, “arguant que cela ne valait pas la peine de provoquer les Russes”, comme l’a dit Folha de Sao Paulo.

Moins d’une semaine plus tard, l’Allemagne a officiellement annoncé qu’elle ferait don d’une force de la taille d’une entreprise de chars de combat principaux Leopard 2 à l’Ukraine et autoriserait d’autres pays exploitant les chars à les transférer à Kiev. On ignore si les munitions référencées par Folha sont compatibles avec les deux générations de char Leopard.

Comme son prédécesseur de droite, le parti de gauche Lula a adopté une position neutre sur le conflit en Ukraine. Alors que le gouvernement de Jair Bolsonaro a formellement condamné Moscou à l’Assemblée générale des Nations Unies pour son opération militaire, aucun des deux présidents n’a imposé de sanctions à la Russie, et chacun a partiellement blâmé le président ukrainien Vladimir Zelensky pour le déclenchement des hostilités.

Lula a condamné les États-Unis pour avoir versé des dizaines de milliards de dollars au gouvernement et à l’armée ukrainiens, et a suggéré l’année dernière que le président américain Joe Biden ” aurait pu éviter [the conflict]pas incité. Il a également déclaré que la direction de l’OTAN aurait dû rassurer la Russie sur le fait que l’Ukraine ne serait jamais autorisée à rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis, ce qui était l’une des principales demandes de paix de Moscou avant d’envoyer des troupes dans le pays.